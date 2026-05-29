La historia real detrás de la icónica escena final en ‘Titanic’

El sobreviviente del Titanic que habría inspirado una escena de la película de James Cameron. (Captura de video)

Un reciente testimonio difundido por CBS News ha reabierto la atención sobre uno de los momentos más conocidos del cine contemporáneo y su posible conexión con un episodio real del hundimiento del RMS Titanic en 1912.

La escena en la que el personaje de Rose, interpretado por Kate Winslet en la película Titanic (1997), se aferra a una puerta en el océano Atlántico ha sido asociada con el caso de un sobreviviente identificado como Fang Lang.

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De acuerdo con Steven Fong, nieto de Fang Lang, su abuelo logró sobrevivir al hundimiento utilizando una puerta como medio de flotación. Fong señaló en declaraciones a CBS News que el episodio familiar guarda similitudes con la representación cinematográfica dirigida por James Cameron.

“Según la historia de mi abuelo, él se hundió con el barco y, para asombro de todos, encontró la manera de subirse a una puerta. En la película, James Cameron revela que mi abuelo fue la inspiración para la escena final de Jack y Rose”, dijo.

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James Cameron se inspiró en la historia de Fang Lang para la escena de Jack y Rose sobre la tabla. ()Captura de video

El hombreindicó que el director ha mencionado en producciones relacionadas con el Titanic que la historia de su abuelo habría servido como una de las referencias para la escena final del filme.

Estas declaraciones se vinculan con el documental The Six, en el que Cameron aborda las historias de seis sobrevivientes chinos del naufragio.

El RMS Titanic se hundió en abril de 1912 tras chocar con un iceberg durante su viaje inaugural, provocando la muerte de aproximadamente 1,500 pasajeros y tripulantes. Entre los pasajeros chinos a bordo se encontraban ocho personas, de las cuales seis lograron sobrevivir.

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Uno de esos sobrevivientes fue Fang Lang, quien, de acuerdo con los relatos familiares, fue encontrado por una embarcación de rescate aferrado a una puerta en el mar tras haber caído al agua durante el naufragio. Posteriormente fue subido a una lancha junto a otros pasajeros.

Fang Lang fue encontrado aferrado a una puerta de madera.

Los registros históricos citados por la BBC señalan que los sobrevivientes chinos fueron inicialmente objeto de tratamiento desigual en los medios de la época.

Según esos informes, la prensa de entonces difundió representaciones negativas sobre su conducta durante el hundimiento, a pesar de que algunos de ellos participaron en tareas de auxilio, como el remo de botes salvavidas y el traslado de pasajeros.

Tras ser rescatados, los sobrevivientes llegaron a Nueva York, pero no pudieron desembarcar en Ellis Island debido a la vigencia de la Ley de Exclusión China. Posteriormente fueron trasladados a Cuba antes de continuar su viaje hacia el Reino Unido.

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El nieto de Fang Lang señaló que su abuelo no habló durante años sobre lo ocurrido en el Titanic. Según el testimonio de su hijo, Tom Fong, la experiencia permaneció sin ser compartida dentro del entorno familiar durante décadas.

La familia de Fang Lang no habló de la experiencia abiertamente hasta mucho después. (Wikipedia)

La historia fue conocida por la familia de manera más amplia recién en la década de 2000, cuando se difundieron investigaciones y documentales sobre los sobrevivientes chinos del naufragio.

Tom Fong ha señalado en entrevistas con la BBC que considera que factores como la discriminación y el impacto emocional del evento pudieron haber influido en el silencio de su padre respecto a lo ocurrido.

Fang Lang continuó su vida tras el naufragio, se estableció posteriormente, contrajo matrimonio y tuvo dos hijos. Falleció en 1985 a la edad de 90 años, según los reportes citados por los medios mencionados.

En los últimos años, la historia de los sobrevivientes chinos del Titanic ha sido objeto de mayor atención a través de producciones documentales y proyectos teatrales. Entre ellos se encuentra The Six, que explora las experiencias de este grupo durante y después del hundimiento.

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El documental "The Six" aborda las historias de supervivencia de los pasajeros chinos del Titanic.

Asimismo, está previsto el estreno de la obra teatral The Unsinkable en el Perelman Performing Arts Center de Nueva York, programado entre el 10 de febrero y el 7 de marzo del próximo año. La producción se describe como una obra inspirada en las experiencias de los seis sobrevivientes chinos.

Steven Fong ha señalado que su participación en proyectos relacionados con la historia de su abuelo forma parte de un proceso de recuperación de memoria histórica.