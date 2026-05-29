Entretenimiento

La historia real detrás de la icónica escena final en ‘Titanic’

Un sobreviviente identificado como Fang Lang fue la inspiración para una de las tomas más importantes de la película

Guardar
Google icon
El sobreviviente del Titanic que habría inspirado una escena de la película de James Cameron. (Captura de video)
El sobreviviente del Titanic que habría inspirado una escena de la película de James Cameron. (Captura de video)

Un reciente testimonio difundido por CBS News ha reabierto la atención sobre uno de los momentos más conocidos del cine contemporáneo y su posible conexión con un episodio real del hundimiento del RMS Titanic en 1912.

La escena en la que el personaje de Rose, interpretado por Kate Winslet en la película Titanic (1997), se aferra a una puerta en el océano Atlántico ha sido asociada con el caso de un sobreviviente identificado como Fang Lang.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Steven Fong, nieto de Fang Lang, su abuelo logró sobrevivir al hundimiento utilizando una puerta como medio de flotación. Fong señaló en declaraciones a CBS News que el episodio familiar guarda similitudes con la representación cinematográfica dirigida por James Cameron.

“Según la historia de mi abuelo, él se hundió con el barco y, para asombro de todos, encontró la manera de subirse a una puerta. En la película, James Cameron revela que mi abuelo fue la inspiración para la escena final de Jack y Rose”, dijo.

PUBLICIDAD

James Cameron se inspiró en la historia de Fang Lang para la escena de Jack y Rose sobre la tabla. ()Captura de video
James Cameron se inspiró en la historia de Fang Lang para la escena de Jack y Rose sobre la tabla. ()Captura de video

El hombreindicó que el director ha mencionado en producciones relacionadas con el Titanic que la historia de su abuelo habría servido como una de las referencias para la escena final del filme.

Estas declaraciones se vinculan con el documental The Six, en el que Cameron aborda las historias de seis sobrevivientes chinos del naufragio.

El RMS Titanic se hundió en abril de 1912 tras chocar con un iceberg durante su viaje inaugural, provocando la muerte de aproximadamente 1,500 pasajeros y tripulantes. Entre los pasajeros chinos a bordo se encontraban ocho personas, de las cuales seis lograron sobrevivir.

Uno de esos sobrevivientes fue Fang Lang, quien, de acuerdo con los relatos familiares, fue encontrado por una embarcación de rescate aferrado a una puerta en el mar tras haber caído al agua durante el naufragio. Posteriormente fue subido a una lancha junto a otros pasajeros.

Retrato de Fang Lang
Fang Lang fue encontrado aferrado a una puerta de madera.

Los registros históricos citados por la BBC señalan que los sobrevivientes chinos fueron inicialmente objeto de tratamiento desigual en los medios de la época.

Según esos informes, la prensa de entonces difundió representaciones negativas sobre su conducta durante el hundimiento, a pesar de que algunos de ellos participaron en tareas de auxilio, como el remo de botes salvavidas y el traslado de pasajeros.

Tras ser rescatados, los sobrevivientes llegaron a Nueva York, pero no pudieron desembarcar en Ellis Island debido a la vigencia de la Ley de Exclusión China. Posteriormente fueron trasladados a Cuba antes de continuar su viaje hacia el Reino Unido.

El nieto de Fang Lang señaló que su abuelo no habló durante años sobre lo ocurrido en el Titanic. Según el testimonio de su hijo, Tom Fong, la experiencia permaneció sin ser compartida dentro del entorno familiar durante décadas.

La familia de Fang Lang no habló de la experiencia abiertamente hasta mucho después. (Wikipedia)
La familia de Fang Lang no habló de la experiencia abiertamente hasta mucho después. (Wikipedia)

La historia fue conocida por la familia de manera más amplia recién en la década de 2000, cuando se difundieron investigaciones y documentales sobre los sobrevivientes chinos del naufragio.

Tom Fong ha señalado en entrevistas con la BBC que considera que factores como la discriminación y el impacto emocional del evento pudieron haber influido en el silencio de su padre respecto a lo ocurrido.

Fang Lang continuó su vida tras el naufragio, se estableció posteriormente, contrajo matrimonio y tuvo dos hijos. Falleció en 1985 a la edad de 90 años, según los reportes citados por los medios mencionados.

En los últimos años, la historia de los sobrevivientes chinos del Titanic ha sido objeto de mayor atención a través de producciones documentales y proyectos teatrales. Entre ellos se encuentra The Six, que explora las experiencias de este grupo durante y después del hundimiento.

El documental "The Six" aborda las historias de supervivencia de los pasajeros chinos del Titanic.
El documental "The Six" aborda las historias de supervivencia de los pasajeros chinos del Titanic.

Asimismo, está previsto el estreno de la obra teatral The Unsinkable en el Perelman Performing Arts Center de Nueva York, programado entre el 10 de febrero y el 7 de marzo del próximo año. La producción se describe como una obra inspirada en las experiencias de los seis sobrevivientes chinos.

Steven Fong ha señalado que su participación en proyectos relacionados con la historia de su abuelo forma parte de un proceso de recuperación de memoria histórica.

Temas Relacionados

Titanicentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La precuela de ‘Rambo’ protagonizada por Noah Centineo ya tiene fecha de estreno

La película, dirigida por Jalmari Helander, explorará los orígenes del personaje antes de los eventos de “First Blood”

La precuela de ‘Rambo’ protagonizada por Noah Centineo ya tiene fecha de estreno

‘Backrooms: Sin Salida’: esta fue la inspiración detrás de la película

La producción, basada en el fenómeno viral de internet, llegará a cines de Latinoamérica el 28 de mayo

‘Backrooms: Sin Salida’: esta fue la inspiración detrás de la película

La idea de Tom Holland que influyó en la nueva película de ‘Spider-Man’

El actor reveló que por primera vez fue incluido en reuniones de guion para la nueva película del personaje

La idea de Tom Holland que influyó en la nueva película de ‘Spider-Man’

Chace Crawford reveló la verdad sobre los romances en Gossip Girl: “Todos estaban solteros o saliendo”

En una aparición en el pódcast Call Her Daddy, el actor aclaró que, aunque el ambiente era propicio para conexiones, ninguna de ellas involucró a las actrices centrales de la serie

Chace Crawford reveló la verdad sobre los romances en Gossip Girl: “Todos estaban solteros o saliendo”

Nicolas Cage confiesa cuáles fueron los papeles más famosos que dejó escapar en Hollywood

El ganador del Oscar contó que prefirió apostar por otros proyectos antes que sumarse a dos producciones que terminaron siendo icónicas

Nicolas Cage confiesa cuáles fueron los papeles más famosos que dejó escapar en Hollywood

DEPORTES

Boca Juniors sufrió un duro golpe en La Bombonera: perdió 1-0 contra Universidad Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Boca Juniors sufrió un duro golpe en La Bombonera: perdió 1-0 contra Universidad Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Las tres asistencias de José López en la goleada del Palmeiras tras confirmar su lugar en la lista de Argentina para el Mundial

Tras su golazo ante Blooming, el juvenil Lucas Silva firmó su primer contrato con River Plate con una impactante cláusula

La lupa sobre el penal a Zeballos que reclamó Boca Juniors ante Universidad Católica por la Libertadores

Los posteos de los futbolistas convocados por Scaloni al Mundial: de la reacción eufórica de Barco a los mensajes de los clubes

TELESHOW

La denuncia de Stephanie Demner a una ecografista que filtró su embarazo: “Violó el secreto profesional”

La denuncia de Stephanie Demner a una ecografista que filtró su embarazo: “Violó el secreto profesional”

La palabra de Santiago del Moro sobre el fuerte llamado de atención a Nigro en Gran Hermano: “Está ajeno a la casa”

Graciela Alfano junto a su hijo Francisco y su nieta en la Patagonia: las imágenes de un viaje inolvidable

Pampita compartió el detrás de escena de la primera pelea de boxeo de su hijo Bautista Vicuña

Claudia Villafañe recordó el día que Ricky Martín comió un asado con Diego Maradona en su casa: “Lo metimos en el baúl”

INFOBAE AMÉRICA

Mujeres exhibieron 480 pantis en Panamá para reafirmar apoyo al proyecto que elimina impuesto a los productos menstruales

Mujeres exhibieron 480 pantis en Panamá para reafirmar apoyo al proyecto que elimina impuesto a los productos menstruales

Vuelos entre Haití y República Dominicana se reanudarán el 30 de mayo

Ante el hacinamiento en las prisiones, Panamá prepara licitación para la construcción de una cárcel de máxima seguridad

Honduras: Encuentran sin vida a menor desaparecido tras ingresar al río Chamelecón con amigos

El Salvador: vigente la reforma que resta cinco diputados a San Salvador y dos a La Libertad para otorgarlos a la diáspora