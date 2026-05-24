La señal que alertó al amigo de Stewart McLean, actor de “Un lugar para soñar”, antes de que fuera hallado muerto

El actor canadiense Stewart McLean fue hallado sin vida en Lions Bay, Columbia Británica, tras una denuncia de desaparición (RCMP/Netflix)

Un amigo cercano del actor canadiense Stewart McLean reveló que supo que “había un grave problema” días antes de que sus restos fueran hallados en Lions Bay, Columbia Británica.

McLean, conocido por su participación en Un lugar para soñar, tenía 45 años.

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El actor y coach de actuación Jeff Seymour, quien dijo haberse convertido en amigo íntimo de McLean hace ocho años, contó a The Canadian Press que la primera señal de alarma fue que el artista no se presentó a un día de rodaje programado, algo que describió como completamente ajeno a su carácter.

“Era meticuloso en todo, y no había ninguna posibilidad de que lo hubiera dejado pasar o se hubiera quedado dormido”, dijo al medio canadiense. “En cuanto me enteré de que no había llegado el sábado por la mañana, supe que había un grave problema”.

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Seymour contó además que McLean lo había visitado en Los Ángeles el mes anterior.

La investigación por el homicidio de Stewart McLean está dirigida por el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios de Canadá (RCMP/Netflix)

“Fue una semana realmente maravillosa, y luego me enteré de esto”, expresó. “Es tan difícil de comprender cuando algo así ocurre. Simplemente no tiene ningún sentido. Era increíblemente consciente de su entorno”.

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El coach agregó que no logra entender cómo su amigo pudo haber sido asesinado. “Por más que lo intento, no sé cómo alguien pudo agarrarlo desprevenido”, afirmó ante The Canadian Press.

Seymour también señaló que aún no ha podido asimilar del todo la pérdida. “Es tan devastador”, dijo.

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Y continuó en su declaración: “De repente pienso: ‘Ah, Stu’, y me doy cuenta de que ya no puedo llamarlo. Todo el mundo quería a este hombre. No es que estuviera metido en actividades turbias o que se juntara con otro tipo de gente. Era algo solitario. Pasaba mucho tiempo leyendo y en su casa allá en Squamish”.

Jeff Seymour calificó la muerte de su amigo como un “golpe durísimo” y concluyó: “Me encantaría ver que se haga justicia”.

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La policía revisa imágenes de CCTV y entrevista testigos para reconstruir las actividades de Stewart McLean antes de su desaparición el 15 de mayo (RCMP/Netflix)

La investigación por la muerte de Stewart McLean

Stewart McLean fue visto por última vez el 15 de mayo en su residencia de Lions Bay, Columbia Británica. Tres días después, el 18 de mayo, la Real Policía Montada de Canadá en Squamish recibió la denuncia oficial por desaparición.

El caso pasó a manos de la unidad de homicidios el 20 de mayo, y el 22 de mayo el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios de Canadá (IHIT) confirmó el hallazgo de sus restos en la misma localidad, según informó la revista People.

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La cabo Esther Tupper, portavoz de IHIT, indicó en un comunicado que los investigadores trabajan para reconstruir las últimas horas del actor.

“Mientras la investigación continúa, los investigadores de homicidios están recopilando y analizando evidencia, revisando imágenes de CCTV y realizando entrevistas para construir una cronología de las actividades del señor McLean antes del 15 de mayo de 2026″, señaló Tupper.

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La portavoz agregó que las autoridades siguen “todas las pistas disponibles” para encontrar respuestas para la familia y seres queridos de McLean.

Stewart McLean se destacó por su papel en "Un lugar para soñar", además de una larga trayectoria en la industria audiovisual canadiense (RCMP/Netflix)

Hasta el momento, las autoridades consideran que se trata de un incidente aislado y no han revelado sospechosos ni posibles móviles.

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Stewart McLean participó en la séptima temporada de Un lugar para soñar, estrenada en marzo de 2026 en Netflix, donde interpretó a un cliente habitual de bar. Ese fue su último trabajo acreditado.

A lo largo de su carrera, que se extendió por más de una década en la industria audiovisual canadiense, también apareció en series como Arrow, Supernatural, The 100, Travelers, Siren, Murder in a Small Town y Happy Face, además de varios cortometrajes independientes.

Tras conocerse su muerte, la agencia Lucas Talent Inc. publicó un comunicado firmado por la agente Jodi Caplan. “Con gran tristeza nos despedimos de nuestro querido cliente, Stew McLean“, escribió Caplan, quien destacó que trabajó con él durante más de diez años. “Siempre fue un placer: dedicado, profesional, entusiasta e infinitamente divertido”, añadió.

La agente señaló que los mensajes de colegas y directores de casting coinciden en “qué gran persona era y cuánto se le echará de menos”.