Entretenimiento

La señal que alertó al amigo de Stewart McLean, actor de “Un lugar para soñar”, antes de que fuera hallado muerto

Jeff Seymour, amigo íntimo y colega de McLean, compartió su incredulidad ante las circunstancias que rodean la muerte del actor

Guardar
Google icon
Stew McLean, actor de ‘Virgin River’ y ‘Arrow’: la policía investiga posible homicidio
El actor canadiense Stewart McLean fue hallado sin vida en Lions Bay, Columbia Británica, tras una denuncia de desaparición (RCMP/Netflix)

Un amigo cercano del actor canadiense Stewart McLean reveló que supo que “había un grave problema” días antes de que sus restos fueran hallados en Lions Bay, Columbia Británica.

McLean, conocido por su participación en Un lugar para soñar, tenía 45 años.

PUBLICIDAD

El actor y coach de actuación Jeff Seymour, quien dijo haberse convertido en amigo íntimo de McLean hace ocho años, contó a The Canadian Press que la primera señal de alarma fue que el artista no se presentó a un día de rodaje programado, algo que describió como completamente ajeno a su carácter.

“Era meticuloso en todo, y no había ninguna posibilidad de que lo hubiera dejado pasar o se hubiera quedado dormido”, dijo al medio canadiense. “En cuanto me enteré de que no había llegado el sábado por la mañana, supe que había un grave problema”.

PUBLICIDAD

Seymour contó además que McLean lo había visitado en Los Ángeles el mes anterior.

Stew McLean, actor de ‘Virgin River’ y ‘Arrow’: la policía investiga posible homicidio
La investigación por el homicidio de Stewart McLean está dirigida por el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios de Canadá (RCMP/Netflix)

“Fue una semana realmente maravillosa, y luego me enteré de esto”, expresó. “Es tan difícil de comprender cuando algo así ocurre. Simplemente no tiene ningún sentido. Era increíblemente consciente de su entorno”.

El coach agregó que no logra entender cómo su amigo pudo haber sido asesinado. “Por más que lo intento, no sé cómo alguien pudo agarrarlo desprevenido”, afirmó ante The Canadian Press.

Seymour también señaló que aún no ha podido asimilar del todo la pérdida. “Es tan devastador”, dijo.

Y continuó en su declaración: “De repente pienso: ‘Ah, Stu’, y me doy cuenta de que ya no puedo llamarlo. Todo el mundo quería a este hombre. No es que estuviera metido en actividades turbias o que se juntara con otro tipo de gente. Era algo solitario. Pasaba mucho tiempo leyendo y en su casa allá en Squamish”.

Jeff Seymour calificó la muerte de su amigo como un “golpe durísimo” y concluyó: “Me encantaría ver que se haga justicia”.

Stew McLean, actor de ‘Virgin River’ y ‘Arrow’: la policía investiga posible homicidio
La policía revisa imágenes de CCTV y entrevista testigos para reconstruir las actividades de Stewart McLean antes de su desaparición el 15 de mayo (RCMP/Netflix)

La investigación por la muerte de Stewart McLean

Stewart McLean fue visto por última vez el 15 de mayo en su residencia de Lions Bay, Columbia Británica. Tres días después, el 18 de mayo, la Real Policía Montada de Canadá en Squamish recibió la denuncia oficial por desaparición.

El caso pasó a manos de la unidad de homicidios el 20 de mayo, y el 22 de mayo el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios de Canadá (IHIT) confirmó el hallazgo de sus restos en la misma localidad, según informó la revista People.

La cabo Esther Tupper, portavoz de IHIT, indicó en un comunicado que los investigadores trabajan para reconstruir las últimas horas del actor.

“Mientras la investigación continúa, los investigadores de homicidios están recopilando y analizando evidencia, revisando imágenes de CCTV y realizando entrevistas para construir una cronología de las actividades del señor McLean antes del 15 de mayo de 2026″, señaló Tupper.

La portavoz agregó que las autoridades siguen “todas las pistas disponibles” para encontrar respuestas para la familia y seres queridos de McLean.

Stew McLean, actor de ‘Virgin River’ y ‘Arrow’: la policía investiga posible homicidio
Stewart McLean se destacó por su papel en "Un lugar para soñar", además de una larga trayectoria en la industria audiovisual canadiense (RCMP/Netflix)

Hasta el momento, las autoridades consideran que se trata de un incidente aislado y no han revelado sospechosos ni posibles móviles.

Stewart McLean participó en la séptima temporada de Un lugar para soñar, estrenada en marzo de 2026 en Netflix, donde interpretó a un cliente habitual de bar. Ese fue su último trabajo acreditado.

A lo largo de su carrera, que se extendió por más de una década en la industria audiovisual canadiense, también apareció en series como Arrow, Supernatural, The 100, Travelers, Siren, Murder in a Small Town y Happy Face, además de varios cortometrajes independientes.

Tras conocerse su muerte, la agencia Lucas Talent Inc. publicó un comunicado firmado por la agente Jodi Caplan. “Con gran tristeza nos despedimos de nuestro querido cliente, Stew McLean“, escribió Caplan, quien destacó que trabajó con él durante más de diez años. “Siempre fue un placer: dedicado, profesional, entusiasta e infinitamente divertido”, añadió.

La agente señaló que los mensajes de colegas y directores de casting coinciden en “qué gran persona era y cuánto se le echará de menos”.

Temas Relacionados

Stewart McLeanStew McLeanUn lugar para soñarVirgin Riverestrellas de hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Idris Elba habló sin filtros sobre los rumores de ser el próximo James Bond

El nombre del actor británico estuvo vinculado al papel desde hace más de una década

Idris Elba habló sin filtros sobre los rumores de ser el próximo James Bond

Brandi Glanville asegura tener una infección fúngica en la garganta contraída por vía sexual

La exestrella de “The Real Housewives of Beverly Hills” dice haberla contraído tras un encuentro con alguien del cine para adultos

Brandi Glanville asegura tener una infección fúngica en la garganta contraída por vía sexual

Milly Alcock adelantó que la nueva Supergirl se diferenciará de Superman: “Su brújula moral no está atada a las reglas”

El elenco y director de la película anticiparon que la próxima apuesta cinematográfica de DC Studios explorará un costado más complejo y vulnerable de la heroína, en una historia atravesada por pérdidas, tensión y secuencias de combate ambientadas en mundos alienígenas

Milly Alcock adelantó que la nueva Supergirl se diferenciará de Superman: “Su brújula moral no está atada a las reglas”

HBO reveló nuevo avance de “Harry Potter” con la escena de la varita mágica

El adelanto mostró a Dominic McLaughlin encarnando a Harry Potter en el comienzo de su aventura por Hogwarts

HBO reveló nuevo avance de “Harry Potter” con la escena de la varita mágica

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce toma forma: quiénes están en la lista y quiénes podrían no estar invitados

La pareja impuso una estrategia de confidencialidad absoluta, pues se desconoce aún cómo será la celebración

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce toma forma: quiénes están en la lista y quiénes podrían no estar invitados

DEPORTES

River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentan por el título del Torneo Apertura

River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentan por el título del Torneo Apertura

Pochettino confirma la lista de 26 convocados de Estados Unidos para el Mundial 2026

La insólita lesión que sufrió la figura de Ferro por la ubicación del camarógrafo bajo el aro: el duro comunicado del club

El video de los incidentes y desbordes en los accesos de hinchas de River en la final contra Belgrano en el Kempes

El argentino Nico Varrone volvió a sumar puntos en la Fórmula 2 e hizo el récord de vuelta en Canadá

TELESHOW

El emotivo encuentro de Carmen Barbieri con una artista callejera en plena calle Corrientes: “Te vi a vos y paré”

El emotivo encuentro de Carmen Barbieri con una artista callejera en plena calle Corrientes: “Te vi a vos y paré”

Daniela Christiansson mostró su rutina de entrenamiento junto a Maxi López y el pequeño Lando en su casa de Nordelta

La indignación de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli por un incidente en la Ciudad del Vaticano: “No estaba”

La insólita oferta que recibió Nano, ex Gran Hermano, por un objeto suyo: “Usado”

El particular cumpleaños de Jimena Barón en Suecia: “Se supone que el día será genial”

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu dijo que un pacto con Irán solo será posible si abandona su programa de enriquecimiento nuclear

Netanyahu dijo que un pacto con Irán solo será posible si abandona su programa de enriquecimiento nuclear

Más de 50 ataques a la libertad de expresión en 2025 y 2026 a periodistas en Honduras

Exparejas concentran casi la mitad de denuncias por violencia intrafamiliar en República Dominicana

Ministerio de Medio Ambiente pronostica tormentas y altas temperaturas en El Salvador

Trágico accidente en Brasil: al menos ocho muertos tras el choque entre un autobús y un camión en la “Carretera del Miedo”