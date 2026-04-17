Blake Shelton, el cantante que construyó un imperio de USD 200 millones tras dejar “The Voice”

El artista sorprendió al crear una exitosa cadena de restaurantes y lanzar sus propias producciones - REUTERS/Aude Guerrucci

Blake Shelton, el cantante estadounidense, de 49 años, se encuentra en el centro de atención tras convertir su popularidad en un imperio valuado en USD 200 millones. La revista financiera Forbes reveló detalles de su crecimiento económico y personal luego de abandonar el exitoso programa The Voice.

De acuerdo con el sitio, Shelton logró 31 número 1° en la radio country y ocupó un rol clave como coach en The Voice. Además, expandió su alcance con una cadena nacional de restaurantes, la creación de una productora en Hollywood y la venta parcial de su catálogo musical. El cantante reside en un rancho en Tishomingo, Oklahoma, junto a su esposa, Gwen Stefani.

Por otra parte, la imagen pública de Shelton se caracterizó por una mezcla entre su actitud campechana y su visión estratégica para los negocios. Según declaraciones recogidas por Forbes, el artista prioriza las decisiones colectivas y evita la sobreexposición financiera.

El paso por The Voice y el salto a los negocios

Al inicio, la carrera de Blake Shelton estuvo marcada por su participación en el programa musical de NBC. Su presencia en The Voice durante 23 temporadas lo posicionó como el coach más exitoso y le permitió cobrar alrededor de USD 26 millones anuales. Esa etapa coincidió con el período más prolífico de su discografía, con 20 canciones que alcanzaron el primer puesto entre 2012 y 2023.

Además de cosechar grandes éxitos musicales, el cantante supo convertir su personalidad relajada en negocios rentables - REUTERS/Mario Anzuoni

A partir del tercer año en el programa, el entorno de Shelton identificó el potencial de su marca personal. De acuerdo con Colin Reed, presidente ejecutivo de Ryman Hospitality Properties, la asociación entre ambos permitió transformar una boutique local en Tishomingo en el primer restaurante “Ole Red”. Actualmente, la cadena cuenta con locales en Nashville, Orlando y Las Vegas, y genera unos USD 400.000 anuales en regalías para el cantante, cifra que aumenta con cada apertura.

Mientras tanto, el crecimiento de su fama se tradujo en una mayor atención mediática sobre su vida personal. La relación con Gwen Stefani y la exposición en revistas sensacionalistas formaron parte del costo de su éxito.

Un cambio de rumbo tras dejar la televisión y la discográfica

Al finalizar su ciclo en The Voice en 2023, Shelton decidió alejarse también de su discográfica histórica, Warner Music Nashville. Durante casi dos años, el cantante se dedicó a su vida en el rancho y se mantuvo fuera del foco público. La llamada de Post Malone, el artista estadounidense, en 2024 lo motivó a regresar al estudio y grabar Pour Me a Drink, canción que superó 250 millones en la plataforma de streaming Spotify.

La construcción de un imperio empresarial basado en regalías discográficas, inversiones en restaurantes y acuerdos televisivos (Foto AP/Chris Pizzello)

Asimismo, Shelton firmó un contrato con BBR Music Group y lanzó un nuevo álbum, cuyo sencillo principal, Texas, volvió a liderar los rankings. El regreso a la música coincidió con la diversificación de sus actividades televisivas. Junto a Lee Metzger, exproductor de The Voice, fundó Lucky Horseshoe Productions y desarrolló el concurso The Road, en colaboración con el productor Taylor Sheridan.

De acuerdo con Forbes, la agenda del artista incluye la producción de nuevos programas y documentales, además de su próxima residencia en el Caesars Palace de Las Vegas en mayo. Shelton aseguró que prefiere espectáculos más íntimos, en contraste con los grandes conciertos de Stefani en The Sphere, y manifestó su interés en abrir más restaurantes y expandir sus proyectos audiovisuales.

Equilibrio y visión empresarial

En su entorno, colaboradores como Colin Reed destacan el instinto de negocios de Shelton, a pesar de la imagen relajada que proyecta. Según la revista, la venta de su catálogo musical a Influence Media Partners en 2021 le generó unos USD 50 millones, consolidando su estabilidad financiera.

El cantante atribuye su bienestar a la capacidad de desconectarse y priorizar el tiempo en Oklahoma. En sus palabras, “es la única manera de mantener la cordura”. Aun así, el impulso emprendedor lo llevó a planificar nuevas aperturas de “Ole Red” y a producir formatos televisivos dirigidos a la audiencia del interior de Estados Unidos.

El patrimonio de Blake Shelton supera los USD 200 millones y continúa creciendo con cada uno de sus emprendimientos, tanto en la música como fuera de ella.