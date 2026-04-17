Marvel relanzará ‘Avengers: Endgame’ con material inédito antes de ‘Doomsday’

El regreso de Avengers: Endgame a salas forma parte de la estrategia de Marvel para impulsar su próxima gran película coral (Marvel)

Marvel Studios apuesta por revivir uno de los mayores fenómenos del cine contemporáneo. Avengers: Endgame, la épica culminación de la saga del Infinito, regresará a los cines estadounidenses el próximo 25 de septiembre de 2026 con una versión renovada que incluirá metraje completamente inédito, según revelaron sus directores, Joe y Anthony Russo, durante la presentación de Disney en CinemaCon.

La propuesta suma escenas que no formaron parte del montaje original exhibido en 2019, lo que amplía una película que ya supera las tres horas de duración.

El relanzamiento busca reactivar el interés del público de cara al próximo gran evento del Universo Cinematográfico de Marvel, Avengers: Doomsday, cuyo estreno está fijado para el 18 de diciembre de 2026.

El reestreno de Avengers: Endgame incluirá nuevo metraje, pese a que la película ya superaba las tres horas de duración (Marvel)

Disney aprovechará este reestreno para presentar la certificación “Infinity Vision”, un nuevo estándar de calidad para salas premium de gran formato. Tanto Endgame como Doomsday serán las primeras producciones en utilizar esta etiqueta.

De acuerdo con Variety, esta certificación garantiza que las salas cumplan con exigentes criterios técnicos: pantallas de gran escala, proyección láser para mayor brillo y nitidez, y sistemas de sonido premium diseñados para una experiencia completamente inmersiva. Actualmente, existen más de 75 salas premium en Estados Unidos y más de 300 a nivel global que cumplen con estos estándares.

Andrew Cripps, jefe de distribución teatral de Walt Disney Studios, explicó que el objetivo es facilitar al espectador la identificación de las mejores condiciones posibles para ver una película. “Cada detalle de una producción está cuidadosamente diseñado para una experiencia inmersiva. Infinity Vision extiende ese compromiso a las salas de cine”, señaló.

Robert Downey Jr., miembro del reparto de la próxima película "Vengadores: Doomsday", y Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, reaccionan durante la presentación de Walt Disney Studios en CinemaCon, la convención oficial de Cinema United, en Las Vegas, Nevada, EEUU, el 16 de abril de 2026. REUTERS/Caroline Brehman

El puente hacia “Avengers: Doomsday”

Durante CinemaCon, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, también compartió novedades sobre Doomsday, el filme que retoma la historia justo donde terminó Endgame en 2019.

Un nuevo adelanto, proyectado para el público presente en el panel, mostró el primer vistazo detallado al villano Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., en un giro que marca su regreso al universo Marvel tras haber encarnado a Tony Stark.

El adelanto inicia con la imponente aparición del personaje, vestido con su clásica capucha verde y máscara metálica, mientras se prepara para una invasión de escala multiversal. A partir de ahí, el tráiler despliega un ambicioso cruce de personajes: Patrick Stewart como Charles Xavier, Channing Tatum como Gambito, Simu Liu como Shang-Chi, Rebecca Romijn como Mystique y Florence Pugh como Yelena Belova, entre otros.

Uno de los pasajes más comentados muestra el enfrentamiento entre Thor, nuevamente interpretado por Chris Hemsworth, y el villano encarnado por Robert Downey Jr. La escena deja en evidencia el poder de Doom cuando logra frenar el Mjolnir, el martillo del dios del trueno. La tensión aumenta con la aparición de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, quien interviene en el combate y vuelve a utilizar el arma, en un guiño directo a lo visto en Endgame.

Los teasers previos de Doomsday acumularon más de mil millones de visualizaciones en línea (Marvel)

El material también confirma la expansión del universo con la inclusión de nuevos equipos como los X-Men, los Cuatro Fantásticos y los Thunderbolts. Entre los nombres que destacan aparecen Pedro Pascal como Reed Richards y el regreso de Tenoch Huerta como Namor. Aunque el adelanto evita revelar detalles clave de la historia, sí deja clara la escala del proyecto y su enfoque en un elenco amplio y múltiples líneas narrativas.

Según The Hollywood Reporter, este es el primer vistazo extenso tras varios teasers lanzados entre 2025 y 2026, que en conjunto acumularon más de mil millones de visualizaciones en línea.

Avengers: Doomsday reunirá nuevamente a los hermanos Russo como directores, con guion de Michael Waldron y Stephen McFeely. La película también marcará el inicio de una nueva etapa dentro del MCU, con la integración de personajes clave y una narrativa que continuará en futuras entregas, como Secret Wars.