A casi 15 años de su confesión, el personaje favorito de Stan Lee en DC llegaría al cine

Stan Lee confesó en la Fan Expo de Canadá que su personaje favorito de DC Comics es Lobo, rompiendo expectativas entre los fanáticos del cómic (REUTERS/Mario Anzuoni)

El universo de Stan Lee y DC Comics tuvo un episodio singular en 2012 durante la Fan Expo de Canadá. En ese evento, el legendario creador estadounidense —conocido mundialmente por ser el principal arquitecto de Marvel y dar vida a Spider-Man y Hulk— sorprendió al público al revelar que su personaje favorito de DC no era ni Batman ni Superman.

Según el portal especializado SensaCine, Lee confesó: “Mi favorito es Lobo”, una figura que se mantiene alejada del perfil tradicional de superhéroe.

Quién es Lobo y por qué sorprendió a Stan Lee

Lobo, creado por Roger Slifer y Keith Giffen en 1983, nació como una sátira dirigida a la tendencia de antihéroes violentos que dominaban el cómic de esa época.

Lobo, creado en 1983 por Roger Slifer y Keith Giffen, representa una sátira violenta a la tendencia de antihéroes en los cómics de esa época (YouTube: DC)

Según SensaCine, es “un extraterrestre responsable del exterminio total de su propia especie”, que luego se convirtió en mercenario y cazarrecompensas interestelar dentro del universo DC.

El personaje fue concebido como una parodia, pero rápidamente encontró una base de lectores que lo valoraron por su desviación de la heroicidad tradicional. La preferencia de Stan Lee por Lobo radicaba, según la cobertura de SensaCine, en su carácter auténtico y atípico dentro de DC Comics: “No le podrías denominar como héroe”.

Además de sus métodos extremos y su origen alienígena, Lobo se diferenció de los clásicos arquetipos del bien, lo que atrajo tanto a lectores como a figuras de la industria. La sinceridad de Lee al reconocer el atractivo del antihéroe generó debate entre fanáticos y especialistas, quienes habitualmente asociaban su nombre sólo a territorio Marvel.

Rumbo a la gran pantalla: el debut cinematográfico de Lobo

Jason Momoa manifestó públicamente su deseo de interpretar a Lobo en el universo DC, incrementando las expectativas sobre futuros proyectos cinematográficos (EFE/Javier Rojas/DC Comics)

A más de 40 años de su debut en 1983, Lobo está listo para dar el salto al cine en formato de acción real. Su primera aparición en la pantalla grande se producirá en la película de Supergirl, programada para estrenarse el 26 de junio de 2026, bajo la dirección de Craig Gillespie y con Milly Alcock en el papel principal, según detalló SensaCine.

La llegada de Lobo al cine generó repercusiones entre el público y la industria, especialmente por el entusiasmo manifestado por actores de alto perfil. Jason Momoa declaró en 2023 al sitio de venta de entradas Fandango —de acuerdo al reporte del portal especializado SensaCine— que es “fan de Lobo desde hace años” y que sueña con interpretarlo en el cine. “Lobo fue siempre mi favorito y estaría dispuesto a encarnarlo si se abre la oportunidad”, afirmó el actor, alimentando rumores sobre futuros castings en el universo DC.

Tanto el director Gillespie como la protagonista Alcock declararon en diferentes entrevistas su interés en aportar una visión auténtica a la adaptación, conscientes de que el personaje alberga un legado excepcional dentro del cómic y la cultura contemporánea.

Reacciones y legado: cómo Lobo genera admiración más allá del cómic

La elección de Lobo por parte de Stan Lee revitalizó el interés por los antihéroes, consolidando al personaje como nuevo referente en el universo DC y la cultura pop (Wikipedia)

El fenómeno en torno a Lobo captó la atención de quienes buscan personajes fuera de la heroicidad convencional, reuniendo a nombres clave de la industria bajo un mismo sentir. El respaldo de actores como Momoa, sumado a la inesperada confesión de Stan Lee, revela cómo este antihéroe motiva el debate sobre qué significa ser un héroe o villano en el siglo XXI.

Entre los seguidores, la noticia de la adaptación cinematográfica mantiene vigente el interés en las historias de antihéroes. Según SensaCine, la expectativa es alta y muchos anticipan que la versión de Lobo en la pantalla grande será un momento central para el universo DC en los próximos años.

La huella de Stan Lee permanece visible a través de sus declaraciones. Su elección de Lobo como personaje favorito de DC —revelada en la Fan Expo de Canadá y difundida por SensaCine— hace eco en las palabras de quienes ven en el extraterrestre un nuevo paradigma en la narrativa de superhéroes: “No le podrías denominar como héroe”, resume Lee, enfatizando el atractivo singular de este personaje para fanáticos y talentos del cine por igual.