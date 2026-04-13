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Britney Spears ingresó a un centro de rehabilitación por abuso de sustancias en Estados Unidos

El ingreso a rehabilitación de la cantante se produce en medio de un proceso legal por manejar bajo la influencia del alcohol

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Britney Spears
Britney Spears iniciará un tratamiento de rehabilitación tras ser arrestada a principios de marzo. (Jordan Strauss/Invision/AP)

Britney Spears ingresó a un centro de rehabilitación por abuso de sustancias en Estados Unidos, según TMZ, fuentes cercanas a la artista confirmaron la información.

De acuerdo con estos reportes, la decisión se produjo tras varios días en los que personas de su entorno habrían recomendado que iniciara un tratamiento, el cual finalmente aceptó de manera voluntaria.

Según una de las fuentes citadas, la intérprete habría reconocido su situación antes de ingresar al programa. “Se da cuenta de que tocó fondo”, señaló la persona consultada, en referencia a una supuesta percepción de la cantante sobre su estado personal.

Las mismas fuentes indican que la cantante ha tenido antecedentes de consumo de sustancias y alcohol durante varios años, con menciones específicas al uso de Adderall.

Britney Spears ha tenido problemas con el alcohol y medicamentos controlados a lo largo de los años. (Chris Pizzello/Invision/AP)
Britney Spears ha tenido problemas con el alcohol y medicamentos controlados a lo largo de los años. (Chris Pizzello/Invision/AP)

También se señala que en distintos viajes a México habría buscado abastecerse de este medicamento. Estas afirmaciones forman parte de los reportes proporcionados por personas con conocimiento directo del entorno de la artista.

El ingreso al centro de rehabilitación se habría producido en medio de un contexto legal en curso.

Según la información disponible, una de las razones que habrían influido en la decisión es un caso judicial relacionado con una acusación de conducción bajo los efectos del alcohol en el condado de Ventura, California, ocurrido el 4 de marzo de 2026.

El arresto de Spears ocurrió durante la madrugada del 4 de marzo cerca de su vivienda en el condado de Ventura. De acuerdo con el Departamento del Sheriff, la cantante fue ingresada en la cárcel a las 3:03 a.m. y posteriormente liberada a las 6:07 a.m. del mismo día.

Britney Spears logró salir de la cárcel unas horas después de su arresto por conducir ebria. (REUTERS/Danny Moloshok)
Britney Spears logró salir de la cárcel unas horas después de su arresto por conducir ebria. (REUTERS/Danny Moloshok)

De acuerdo con las fuentes, la artista consideró que iniciar un tratamiento podría ser relevante en el proceso legal. “Sabe que, estratégicamente, esto se verá bien ante el juez —que se lo está tomando en serio”, indicó el informante.

En relación con su entorno familiar, se reporta que sus hijos y otras personas cercanas han expresado apoyo a la decisión de ingresar a rehabilitación. Tras conocerse el arresto, un representante de Britney Spears emitió una declaración a Us Weekly el jueves 5 de marzo.

En el comunicado se señaló que el incidente fue “lamentable” y que la artista planea cumplir con los procedimientos legales correspondientes.

“Britney va a tomar las medidas correctas y cumplir con la ley. Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan esperado en su vida", indicó.

Y añadió: “Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que alcance el éxito y el bienestar”.

Britney Spears y sus hijos
Britney Spears pasará tiempo con sus hijos para afrontar este episodio. (Instagram)

Las fuentes señalan que este acompañamiento ha sido constante durante el proceso reciente que llevó a la cantante a tomar la determinación de buscar tratamiento.

El programa de rehabilitación tendría una duración inicial no determinada. En estos casos, los tratamientos suelen extenderse por aproximadamente 30 días, aunque en esta situación específica se contempla la posibilidad de una estancia más prolongada, con el objetivo de avanzar en un proceso de recuperación más amplio, de acuerdo con la información proporcionada.

Cabe destacar que no es la primera vez que Britney Spears participa en programas de este tipo. En etapas anteriores de su carrera, la cantante ingresó a centros de rehabilitación en varias ocasiones, aunque en algunos casos abandonó el tratamiento tras pocos días, según registros de su historial público.

Britney Spears en Instagram
Britney Spears ha ingresado a rehabilitación en diferentes ocasiones. (Instagram/@britneyspears)

Las fuentes consultadas no han ofrecido detalles adicionales sobre la ubicación del centro de rehabilitación ni sobre el tipo específico de tratamiento que está recibiendo.

Hasta el momento, no se ha emitido una declaración pública directa por parte de la cantante o de sus representantes en relación con su ingreso al programa.

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