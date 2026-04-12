“Esos zapatos nunca se llenarán”: Roger Craig Smith habló de la presión de ser Batman y enfrentar el legado de Kevin Conroy

Roger Craig Smith destacó el reto de reemplazar a Kevin Conroy como voz de Batman en Arkham Origins y otras producciones (YouTube: Behind The Voice)

Asumir el legado vocal de Batman tras la era de Kevin Conroy supuso para Roger Craig Smith uno de los mayores retos de su trayectoria. El actor de doblaje profundizó sobre esta responsabilidad en una extensa entrevista con el pódcast especializado Behind The Voice, donde abordó la presión de heredar a un personaje y la búsqueda de una voz propia, lejos de la imitación.

Tras la salida de Conroy, considerado la voz definitiva de Batman durante décadas, Roger Craig Smith tomó el relevo en títulos como Arkham Origins y otras producciones.

Frente al reto de dar continuidad al personaje, Smith explicó en Behind The Voice que su prioridad fue respetar el legado sin copiar, optando por rendir homenaje de manera honesta y auténtica.

Fusionar homenaje y originalidad fue el eje de su enfoque: “En ese momento la gente decía: ‘Estás ocupando unos zapatos muy grandes’. Y yo respondía: 'Esos zapatos nunca se llenarán. No se trata de eso’”.

Smith prioriza la autenticidad y el homenaje sincero al legado de Batman, evitando imitar la icónica voz de Conroy (Splash Damage, WB Games Montréal)

Durante una gira promocional en Londres junto a Troy, la producción de Arkham Origins quiso dejar claro el enfoque. “Solo aspiramos a rendir homenaje de modo que tenga sentido, para que lo que hacemos se entienda como una versión más enérgica, más joven y todavía inexperta, de esa interpretación de Batman que forjó Kevin”, relató Smith.

En ese sentido, Smith enfatizó su rechazo a la idea de copiar a su antecesor: “¿Por qué querría alguien que yo hiciera una imitación? Se trata más de querer rendir homenaje”.

Homenajear el legado sin imitar

El actor enfatiza la importancia de diferenciar su interpretación de Batman con un tono más enérgico y juvenil (Camouflaj)

Smith subrayó la diversidad de versiones que el superhéroe tuvo a lo largo de los años, tanto en videojuegos como en animación. “Hay que ver cuántas personas intepretaron a Batman solo en los videojuegos o en diferentes animaciones... Batman fue hecho de muchos modos”, puntualizó el actor de doblaje en el pódcast.

Además, expresó su gratitud por las oportunidades recibidas: “Estoy increíblemente honrado y emocionado... No solo por haberlo hecho una vez, sino varias veces a lo largo de mi carrera”. Asimismo, defendió que, en cada etapa, pudo aportar matices propios e indicó que le gustaría explorar nuevas facetas del personaje en futuras ocasiones.

Según compartió, al participar en producciones como DC Dark Legion, pudo experimentar con versiones distintas a la de Arkham Origins, tanto en el tono como en el planteamiento interpretativo.

El reto creativo de interpretar a Batman

Smith resalta la diversidad de versiones de Batman en videojuegos y animación a lo largo de los años (Warner Bros. Games)

Al hablar sobre el público, Smith valoró la lealtad de los seguidores de Batman y el respeto hacia Kevin Conroy. “Me emociona cuando mencionan mi nombre junto al de Kevin Conroy, eso es un gran halago”, reconoció.

“Tú no eres mi Batman. Kevin siempre lo será, pero soy fan de tu trabajo y serías mi segunda opción”, dijo sobre el reconocimiento. Esta sinceridad, lejos de ofenderlo, refuerza su agradecimiento hacia la comunidad aficionada.

El actor considera que la autenticidad es clave, y que formar parte de la historia del personaje, aunque sea como opción alternativa, ya es motivo de orgullo. “Lo entiendo perfectamente”, señaló Smith sobre el cariño que los fans sienten por Conroy.

Para Roger Craig Smith, asumir la voz de Batman tras Kevin Conroy implicó afrontar un desafío significativo. Su apuesta por la originalidad y el respeto le permitió distinguirse en la historia del personaje, aunque tenga claro cuál sería también su elección preferida.