Entretenimiento

La noche en que todo pudo terminar: Arsenio Hall y la anécdota que salvó Un príncipe en Nueva York

Gracias a su amistad y una intervención inusual, el actor logró calmar las aguas tras el conflicto entre Eddie Murphy y el director John Landi, permitiendo que la icónica comedia llegara a buen puerto

Guardar
Arsenio Hall fue clave al mediar entre Eddie Murphy y John Landis durante el rodaje de Un príncipe en Nueva York (YouTube: Kitus Cine)

La complicidad personal, una intervención inusual y la gestión de emociones detrás de cámara ayudaron a restaurar la armonía y asegurar la continuidad de la producción. Durante una jornada en la que Arsenio Hall se encontraba alejado del set, una llamada inesperada alteró su día. Esto ocurrió por un conflicto físico entre Eddie Murphy y el director John Landis durante el rodaje de Un príncipe en Nueva York.

Según relató Hall en una entrevista con la revista estadounidense Esquire, recogida por el portal de noticias Yahoo, fue Ned Tanen, ejecutivo de Paramount, quien le pidió que se reuniera con Murphy para intentar calmar el conflicto, lo que evidenciaba la confianza que el protagonista depositaba en él.

La cercanía profesional y personal que unía a Hall con Murphy lo situó en el centro de las situaciones más delicadas durante la filmación de Un príncipe en Nueva York. Aunque en esa jornada no estaba convocado, Hall acudió tras el llamado de Paramount para actuar como mediador, asumiendo un papel que trascendía su función en pantalla.

Un príncipe en Nueva York
El conflicto físico entre Eddie Murphy y el director John Landis puso en riesgo la continuidad de la exitosa película (Netflix)

Hall vivió su amistad con Murphy como una responsabilidad que lo colocó al frente de algunos de los momentos más críticos en el set. Su intervención fue esencial para disipar tensiones y contribuir a que la película llegara a un desenlace exitoso, según reveló en declaraciones recogidas por Yahoo.

La intervención de Hall y el conflicto en el rodaje

Hall recordó para Yahoo la particularidad del momento en el que fue solicitado. “Lo último que quieres cuando vas a tener un encuentro íntimo es recibir una llamada de un hombre que se llama Ned”, bromeó. Ned Tanen, entonces ejecutivo de Paramount, lo instruyó: “Ve a buscar a tu amigo. Creo que Eddie lastimó a John Landis”.

Hall confesó que no pensó en una pelea física y preguntó a Ned si Murphy solo había herido los sentimientos del director. Al llegar a la casa de Murphy, Hall escuchó que el altercado ocurrió frente al set de McDowell’s, donde la presencia de admiradores intensificó la tensión entre ambos.

Un principe en Nueva York, Eddie Murphy y Arsenio Hall
La intervención de Arsenio Hall evitó que la producción de Un príncipe en Nueva York quedara inconclusa por la renuncia de John Landis (Prime Video)

“Si esto hubiese sucedido en privado, seguramente el resultado habría sido diferente, pero me exhibiste delante de toda esa gente. Creo que ese fue el problema”, compartió Hall acerca de la percepción de Murphy.

La mediación y el regreso de Landis

Para distender el ambiente, Hall apostó por la cercanía y la complicidad. “Intenté distraerlo ofreciéndole una copa y un cigarro de cannabis, cosas que normalmente no consumía por entonces”, afirmó en declaraciones recogidas por Yahoo. Finalmente, Murphy aceptó la copa y la conversación derivó hacia otros temas, lo que alivió el ánimo general.

Según Hall, “el problema fue que Landis renunció. En ese momento, la película Un príncipe en Nueva York estaba a punto de quedar inconclusa. Si Landis no hubiera regresado, la película no habría sido lo que es. Era el motor de ese filme”.

Hall utilizó el humor y la complicidad para distender el ambiente y restablecer la armonía durante el rodaje de la película (REUTERS/Mario Anzuoni)
Hall utilizó el humor y la complicidad para distender el ambiente y restablecer la armonía durante el rodaje de la película (REUTERS/Mario Anzuoni)

Con tono humorístico, Hall agregó: Él tomó su primera copa. Yo era el diablo. Al final, lo animé a probar el cigarro de cannabis. Entonces supe que íbamos a alcanzar la calma”, relató entre risas. Dijo: “Me encanta ese perro”. Hall concluyó esa anécdota con ironía: “El cannabis, el héroe del conflicto”.

La huella de Hall en la historia de Un príncipe en Nueva York

Gracias a la intervención de Hall, Murphy accedió a regresar al set y terminó la película, lo que permitió que todo volviera a la normalidad dos días después. El actor subrayó la importancia del regreso del director al señalar que, sin John Landis al mando, la película no habría alcanzado su estatus actual.

De vuelta en el trabajo, Hall rememoró la escena en la que intentaba pronunciar “rhinoceros pizzle” mientras un joven Samuel L. Jackson estaba en el suelo, bajo su rifle. Durante un almuerzo, recordó que Landis predijo: Va a ser el mejor. Es un actor joven maravilloso”. Hall reconoció el acierto de esa predicción al repasar la trayectoria posterior de Jackson.

Samuel L. Jackson, entonces actor joven en Un príncipe en Nueva York, fue elogiado durante el rodaje por su potencial y talento (REUTERS/Danny Moloshok)
Samuel L. Jackson, entonces actor joven en Un príncipe en Nueva York, fue elogiado durante el rodaje por su potencial y talento (REUTERS/Danny Moloshok)

El papel de Arsenio Hall como mediador y confidente resultó determinante para que la filmación de Un príncipe en Nueva York concluyera con éxito. Su proximidad con Murphy y su habilidad para desactivar tensiones internas consolidaron su lugar en la historia menos visible de esta película, como reflejan sus declaraciones recogidas por Yahoo.

Temas Relacionados

El Príncipe de ZamundaParamountConflictos en RodajesCine HollywoodenseNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

¿El universo de Tintín sigue vigente? Peter Jackson y Andy Serkis reavivan la esperanza de una nueva aventura

Con millones de lectores y una película que recaudó más de 370 millones de dólares, el personaje de Hergé demuestra su capacidad para inspirar nuevas adaptaciones. Qué se sabe

¿El universo de Tintín sigue vigente? Peter Jackson y Andy Serkis reavivan la esperanza de una nueva aventura

La icónica guitarra que acompañó el renacimiento de Elvis Presley sale a subasta

La Hagstrom Viking II, pieza central del especial de 1968, se convierte en objeto de deseo tras décadas en colecciones privadas y ahora podría romper récords en Sotheby’s

La icónica guitarra que acompañó el renacimiento de Elvis Presley sale a subasta

Pedro Almodóvar apuesta por la fusión de arquitectura, arte y cine en ‘Amarga Navidad’

La película aprovecha la casa-estudio de Cabrero y piezas de maestros como Asher Liftin para crear un escenario singular, enriqueciendo la historia y el impacto visual de la producción

Pedro Almodóvar apuesta por la fusión de arquitectura, arte y cine en ‘Amarga Navidad’

Coachella 2026: guía completa con horarios, artistas y cómo ver el festival en vivo

Coachella regresa a Indio, California, con dos fines de semana de conciertos. Conoce la programación completa y cómo conectarte a la transmisión oficial en vivo

Coachella 2026: guía completa con horarios, artistas y cómo ver el festival en vivo

La tierna historia detrás de las flores que Adam Sandler regala a Jennifer Aniston cada Día de la Madre

La estrella de “Friends” recibió durante años un significativo gesto de su amigo y su esposa, que no solo simboliza empatía, sino el reconocimiento de las luchas silenciosas que viven muchas mujeres

La tierna historia detrás de las flores que Adam Sandler regala a Jennifer Aniston cada Día de la Madre
DEPORTES
Argentina perdió 3-0 el clásico ante Brasil y postergó su clasificación a la Fase Final del Sudamericano Sub 17

Argentina perdió 3-0 el clásico ante Brasil y postergó su clasificación a la Fase Final del Sudamericano Sub 17

Lautaro Midón se clasificó para las semifinales del Challenger de Campiñas

7 días, 3.826 kilómetros y el frío extremo: Alex McCormack rompió un récord mundial de ultraciclismo en Alemania

Argentina venció 3-0 a Chile y buscará ante México un lugar en los Playoffs de la Billie Jean King Cup de tenis

La rotación masiva con 11 cambios que planea hacer Claudio Úbeda para el clásico entre Boca Juniors e Independiente

TELESHOW
Daniela Celis reveló qué cualidades debe tener un hombre para conquistarla: “Sentís si hay tensión en el aire”

Daniela Celis reveló qué cualidades debe tener un hombre para conquistarla: “Sentís si hay tensión en el aire”

El divertido ida y vuelta entre Emilia Mernes y Manuel Turizo hablando de modismos argentinos

Juan Leyrado: “No amamos nuestro país, nos acostumbramos a rechazarlo”

La teoría subida de tono de Graciela Alfano acerca de Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Extraña el sexo”

El exabrupto de María Fernanda Callejón contra Yanina Latorre que aumentó la tensión de su pelea: “Qué raro, la yarará”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué el comercio de mamíferos silvestres puede abrir la puerta a la próxima pandemia

Por qué el comercio de mamíferos silvestres puede abrir la puerta a la próxima pandemia

Panamá reporta nueva muerte por influenza mientras aumentan casos de leishmaniasis y malaria

Cómo un interruptor genético que invierte el sexo en ratones logra desafiar las bases de la biología clásica

A 40.000 km/h y soportando 2.700 ºC: así fue el amerizaje de Artemis II en el océano Pacífico

Donald Trump aclaró cuál es el principal objetivo de Estados Unidos en la negociación con Irán: “No pueden tener un arma nuclear”