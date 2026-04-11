La noche en que todo pudo terminar: Arsenio Hall y la anécdota que salvó Un príncipe en Nueva York

Arsenio Hall fue clave al mediar entre Eddie Murphy y John Landis durante el rodaje de Un príncipe en Nueva York (YouTube: Kitus Cine)

La complicidad personal, una intervención inusual y la gestión de emociones detrás de cámara ayudaron a restaurar la armonía y asegurar la continuidad de la producción. Durante una jornada en la que Arsenio Hall se encontraba alejado del set, una llamada inesperada alteró su día. Esto ocurrió por un conflicto físico entre Eddie Murphy y el director John Landis durante el rodaje de Un príncipe en Nueva York.

Según relató Hall en una entrevista con la revista estadounidense Esquire, recogida por el portal de noticias Yahoo, fue Ned Tanen, ejecutivo de Paramount, quien le pidió que se reuniera con Murphy para intentar calmar el conflicto, lo que evidenciaba la confianza que el protagonista depositaba en él.

La cercanía profesional y personal que unía a Hall con Murphy lo situó en el centro de las situaciones más delicadas durante la filmación de Un príncipe en Nueva York. Aunque en esa jornada no estaba convocado, Hall acudió tras el llamado de Paramount para actuar como mediador, asumiendo un papel que trascendía su función en pantalla.

El conflicto físico entre Eddie Murphy y el director John Landis puso en riesgo la continuidad de la exitosa película (Netflix)

Hall vivió su amistad con Murphy como una responsabilidad que lo colocó al frente de algunos de los momentos más críticos en el set. Su intervención fue esencial para disipar tensiones y contribuir a que la película llegara a un desenlace exitoso, según reveló en declaraciones recogidas por Yahoo.

La intervención de Hall y el conflicto en el rodaje

Hall recordó para Yahoo la particularidad del momento en el que fue solicitado. “Lo último que quieres cuando vas a tener un encuentro íntimo es recibir una llamada de un hombre que se llama Ned”, bromeó. Ned Tanen, entonces ejecutivo de Paramount, lo instruyó: “Ve a buscar a tu amigo. Creo que Eddie lastimó a John Landis”.

Hall confesó que no pensó en una pelea física y preguntó a Ned si Murphy solo había herido los sentimientos del director. Al llegar a la casa de Murphy, Hall escuchó que el altercado ocurrió frente al set de McDowell’s, donde la presencia de admiradores intensificó la tensión entre ambos.

La intervención de Arsenio Hall evitó que la producción de Un príncipe en Nueva York quedara inconclusa por la renuncia de John Landis (Prime Video)

“Si esto hubiese sucedido en privado, seguramente el resultado habría sido diferente, pero me exhibiste delante de toda esa gente. Creo que ese fue el problema”, compartió Hall acerca de la percepción de Murphy.

La mediación y el regreso de Landis

Para distender el ambiente, Hall apostó por la cercanía y la complicidad. “Intenté distraerlo ofreciéndole una copa y un cigarro de cannabis, cosas que normalmente no consumía por entonces”, afirmó en declaraciones recogidas por Yahoo. Finalmente, Murphy aceptó la copa y la conversación derivó hacia otros temas, lo que alivió el ánimo general.

Según Hall, “el problema fue que Landis renunció. En ese momento, la película Un príncipe en Nueva York estaba a punto de quedar inconclusa. Si Landis no hubiera regresado, la película no habría sido lo que es. Era el motor de ese filme”.

Hall utilizó el humor y la complicidad para distender el ambiente y restablecer la armonía durante el rodaje de la película (REUTERS/Mario Anzuoni)

Con tono humorístico, Hall agregó: Él tomó su primera copa. Yo era el diablo. Al final, lo animé a probar el cigarro de cannabis. Entonces supe que íbamos a alcanzar la calma”, relató entre risas. Dijo: “Me encanta ese perro”. Hall concluyó esa anécdota con ironía: “El cannabis, el héroe del conflicto”.

La huella de Hall en la historia de Un príncipe en Nueva York

Gracias a la intervención de Hall, Murphy accedió a regresar al set y terminó la película, lo que permitió que todo volviera a la normalidad dos días después. El actor subrayó la importancia del regreso del director al señalar que, sin John Landis al mando, la película no habría alcanzado su estatus actual.

De vuelta en el trabajo, Hall rememoró la escena en la que intentaba pronunciar “rhinoceros pizzle” mientras un joven Samuel L. Jackson estaba en el suelo, bajo su rifle. Durante un almuerzo, recordó que Landis predijo: Va a ser el mejor. Es un actor joven maravilloso”. Hall reconoció el acierto de esa predicción al repasar la trayectoria posterior de Jackson.

Samuel L. Jackson, entonces actor joven en Un príncipe en Nueva York, fue elogiado durante el rodaje por su potencial y talento (REUTERS/Danny Moloshok)

El papel de Arsenio Hall como mediador y confidente resultó determinante para que la filmación de Un príncipe en Nueva York concluyera con éxito. Su proximidad con Murphy y su habilidad para desactivar tensiones internas consolidaron su lugar en la historia menos visible de esta película, como reflejan sus declaraciones recogidas por Yahoo.