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Megan Fox habría perdido millones de dólares al publicar fotos sensuales en Instagram

Según expertos, la actriz dejó pasar una enorme oportunidad para generar ingresos

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Megan Fox reapareció en Instagram con fotos subidas de tono
Megan Fox recibe críticas de expertos por compartir fotos provocadoras gratis en Instagram y no monetizar en OnlyFans (Instagram/@meganfox)

Megan Fox podría estar dejando escapar ingresos millonarios al compartir gratuitamente en Instagram una serie de fotografías de contenido provocador, en lugar de publicarlas en plataformas de suscripción de pago como OnlyFans, según señalan expertos de la industria del entretenimiento adulto y del marketing digital consultados por el Daily Mail.

La actriz de 39 años regresó a las redes sociales el mes pasado tras un prolongado alejamiento motivado por su separación de Machine Gun Kelly y el nacimiento de su hija Saga Blade Fox-Baker.

La estrella de Transformers publicó una sucesión de imágenes de alto contenido sexual en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 24 millones de seguidores.

Las publicaciones han generado decenas de miles de comentarios, y un breve video vinculado a una de las sesiones ha alcanzado casi 50 millones de reproducciones.

Megan Fox
Las publicaciones de contenido sexual de Megan Fox en Instagram superan los 50 millones de reproducciones, sin generar ingresos directos (Instagram/@meganfox)

Sin embargo, ese alcance masivo no se convierte en ingresos directos para la actriz, lo que ha llevado a varios analistas a cuestionar la estrategia.

Addyson James, actriz de la industria adulta, afirmó al Daily Mail que una figura con el perfil global de Fox podría obtener cifras de ocho dígitos mensuales en OnlyFans.

“Alguien como Megan Fox podría ganar de manera realista más de 10 millones de dólares al mes en OnlyFans solo basándose en su alcance global", declaró James al citado medio.

“La realidad es que entran con millones de miradas ya puestas en ellas, por lo que su potencial de ingresos comienza en un nivel completamente diferente”, añadió.

En la misma línea, Brian Scott Gross, presidente de BSG Public Relations, consideró que Fox está “dejando dinero sobre la mesa”.

Megan Fox
Algunos expertos advierten que migrar a OnlyFans afectaría la imagen pública de Megan Fox a largo plazo (Instagram/@meganfox)

“Cuando una estrella global como Megan Fox publica este tipo de contenido de forma gratuita, no está simplemente ‘desperdiciando’ dinero; está entregando las joyas de la corona de su patrimonio digital“, señaló Gross al tabloide británico.

El experto en relaciones públicas citó los casos de Bhad Bhabie e Iggy Azalea, quienes recaudaron decenas de millones de dólares vendiendo contenido exclusivo en OnlyFans, y apuntó que Fox se encuentra “en un nivel de celebridad aún más icónico”.

“Las publicaciones en Instagram actúan como una campaña de marketing masiva y no remunerada para un producto que aún no está vendiendo”, concluyó.

No obstante, otras voces del sector son más escépticas respecto a la magnitud real del negocio potencial.

La actriz de contenido adulto Demora Avarice advirtió al Daily Mail que un eventual salto a OnlyFans podría acarrear un “costo a largo plazo” para la imagen de Megan Fox, argumentando que históricamente las actrices de Hollywood que incursionan en esa plataforma dan la impresión de estar ejecutando una maniobra comercial oportunista antes que construir una fuente de ingresos sostenible.

Megan Fox
Especialistas señalan que Fox está dejando pasar ingresos millonarios al no capitalizar su alcance global con contenido de pago (Instagram/@meganfox)

Por su parte, Taylor Vixxen, también actriz del sector adulto, matizó las proyecciones más optimistas en declaraciones.

“La gente simplifica demasiado plataformas como OnlyFans. No se trata solo de publicar contenido y cobrar dinero. Es un negocio continuo que implica interacción constante con los seguidores”, explicó Vixxen, quien no obstante reconoció que Fox podría obtener “decenas de millones anuales, potencialmente más”, si decidiera monetizar directamente la atención que ya concentra.

Megan Fox, quien en una entrevista de 2016 con Fox News aseguró que nunca realizaría escenas de desnudo ni de contenido explícito por consideración hacia sus hijos, terminó grabando una escena de sexo en el thriller de Netflix Subservience (2024).

En el plano profesional, sus últimos proyectos cinematográficos —entre ellos Expend4bles, Good Mourning y Johnny & Clyde— no lograron resultados satisfactorios ni en taquilla ni ante la crítica.

Su momento de mayor proyección se sitúa a finales de la década de 2000, cuando protagonizó la franquicia Transformers y la película de culto Diabólica tentación, y cuando era imagen de marcas como Armani, Acer y BooHoo.

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