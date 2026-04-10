Esta sería la fecha y lugar de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, según un amigo cercano

Taylor Swift y Travis Kelce enviaron invitaciones anticipadas para su boda en julio (AP/Charlie Riedel)

La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce habrían definido los detalles iniciales de su boda, de acuerdo con información difundida por el medio Page Six.

Según una fuente citada por la publicación, las invitaciones preliminares, conocidas como “save-the-date”, ya fueron enviadas a los posibles asistentes.

De acuerdo con ese reporte, la ceremonia estaría programada para el próximo 3 de julio de 2026 en la ciudad de Nueva York. La elección de la fecha coincide con el periodo previo a las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos, una festividad con la que Swift ha sido vinculada en distintas ocasiones.

Travis Kelce y Taylor Swift se casarán el próximo 3 de julio de 2026 en la ciudad de Nueva York. (AP/Ashley Landis)

La información representa un cambio respecto a reportes previos que señalaban que la pareja consideraba celebrar la boda en el estado de Rhode Island, donde la cantante posee una propiedad.

Sin embargo, fuentes citadas anteriormente por el mismo medio indicaron que ambos evaluaban otras opciones que permitieran albergar a un mayor número de invitados.

La posible elección de Nueva York como sede ubicaría a la pareja en una lista de figuras públicas que han celebrado bodas en esa ciudad. Entre ellas se encuentran Beyoncé y Jay-Z, quienes contrajeron matrimonio en 2008, así como Justin Bieber y Hailey Bieber.

La relación de Taylor Swift con Nueva York se remonta a varios años. En 2014, la artista se trasladó a la ciudad y adquirió propiedades en el barrio de Tribeca, donde estableció su residencia principal.

Taylor Swift tiene una conexión especial con Nueva York. (Evan Agostini/Invision/AP)

Con el tiempo, expandió sus propiedades en la zona mediante la compra de inmuebles adicionales, incluyendo un departamento tipo loft y una casa contigua.

Ese mismo año, la artista lanzó la canción “Welcome to New York”, incluida en su álbum 1989, que hace referencia a su experiencia en la ciudad. La artista también participó como embajadora de bienvenida de Nueva York entre 2014 y 2015, en una iniciativa destinada a promover el turismo.

Por su parte, Travis Kelce también ha manifestado afinidad por la ciudad en declaraciones previas. En entrevistas, el jugador ha señalado que disfruta recorrer sus calles y experimentar el ambiente cotidiano.

“Es genial simplemente recorrer la ciudad, caminar y sentir la energía de la gente”, expresó en una ocasión al referirse a su experiencia en Nueva York.

Travis Kelce admitió que disfruta de pasear por las calles de Nueva York. (Kyle Terada-Imagn Images)

La pareja, que anunció su compromiso en agosto de 2025, ha mantenido una presencia constante en medios y redes sociales desde que hizo pública su relación.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre el lugar específico de la ceremonia ni sobre la lista de invitados. Tampoco se ha confirmado si el evento incluirá celebraciones complementarias en fechas cercanas.