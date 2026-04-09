Un documental revela que el niño que acusó a Michael Jackson de abuso sexual identificó marcas físicas del cantante

El niño que denunció abuso sexual por parte de Michael Jackson aportó detalles físicos del cantante en su declaración. (AP)

Un documental reciente de la BBC ha retomado las acusaciones de abuso sexual infantil presentadas en 1993 contra Michael Jackson, a partir de testimonios de dos exdetectives del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

En el material audiovisual se incluyen declaraciones sobre la investigación iniciada tras la denuncia de un menor de 13 años, identificado como Jordan Chandler.

De acuerdo con el documental, la denuncia fue atendida por la unidad de explotación sexual infantil del LAPD.

La detective Rosibel Smith, quien participó en el caso, señaló que el menor proporcionó descripciones detalladas sobre marcas en el cuerpo del artista que, según su testimonio, solo podrían haber sido observadas si este se encontraba desnudo.

Jordan Chandler supuestamente describió marcas del cuerpo de Michael Jackson que solo pudo conocer si el cantante estaba desnudo. (Reuters)

Esta información formó parte de los elementos considerados por los investigadores durante el proceso.

Smith explicó que las acusaciones incluían conductas como contacto físico inapropiado, frotamiento corporal y otros actos de carácter sexual que, según el relato del menor, habrían escalado en gravedad.

“Teníamos información de la víctima sobre el cuerpo de Michael, y específicamente sobre las marcas que tenía. Así que la única forma en que un niño podría haber visto eso es si Michael hubiera estado desnudo”, declaró la agente de policía.

A partir de estas declaraciones, las autoridades prepararon una orden judicial para examinar el cuerpo del cantante, incluyendo sus partes íntimas, con el objetivo de verificar la correspondencia entre las descripciones proporcionadas y la realidad.

Los agentes de policía revisaron el cuerpo de Michael Jackson para verificar la declaración del menor. (Barry King/Liaison)

El detective Federico Sicard también participó en la investigación y relató el momento en que se notificó al artista sobre la orden judicial.

Según su testimonio, el procedimiento buscaba documentar físicamente las características descritas por el denunciante. “Él dijo: ‘Ustedes son unos imbéciles’. El resultado fue que la evidencia proporcionada por Jordan Chandler fue confirmada”, explicó.

En paralelo al proceso judicial, el caso generó una amplia cobertura mediática. En ese contexto, Michael Jackson emitió una declaración pública en la que negó las acusaciones y afirmó que eran “totalmente falsas”. El cantante también sostuvo que las acusaciones estaban vinculadas a un intento de extorsión por parte de la familia del menor.

“Les pido a todos que esperen o escuchen la verdad antes de etiquetarme o condenarme. No me traten como a un criminal porque soy inocente”, comentó.

Michael Jackson pidió al público que no lo etiquetaran antes de conocer toda la verdad. (Grosby)

Durante ese periodo, se difundió una grabación telefónica atribuida a Evan Chandler, en la que se escuchaba a un hombre expresar que podría obtener beneficios económicos del caso.

Según la detective Rosibel Smith, aunque no percibió una motivación económica directa en el menor, consideró que la actitud de los padres sí tuvo un impacto en el desarrollo de la investigación.

En 1994, se alcanzó un acuerdo extrajudicial entre las partes, mediante el cual Jordan Chandler recibió una compensación económica. A pesar de este arreglo, Michael Jackson no fue imputado formalmente por los hechos denunciados.

Según los investigadores, la resolución civil influyó en el curso del caso penal, ya que el menor dejó de participar en el proceso judicial.

Michael Jackson fue exonerado en 1994 tras llegar a un acuerdo extrajudicial. (EFE)

Smith indicó que, tras el acuerdo, la investigación prácticamente se dio por concluida. Por su parte, Sicard señaló que la falta de testimonio del presunto afectado limitó las posibilidades de continuar con el caso, aludiendo a la dificultad de proceder judicialmente sin la cooperación de la presunta víctima.

El documental también aborda el impacto de las acusaciones en la imagen pública del artista y menciona estrategias adoptadas por su entorno profesional en ese periodo. Entre ellas, se hace referencia a su relación con Lisa Marie Presley, que recibió atención mediática tras los hechos.