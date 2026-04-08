Jennie Garth reveló su lucha con el alcohol, los abortos espontáneos y un divorcio que marcó su vida: “Mi luz se apagaba”

Jennie Garth revela en sus memorias sus luchas con divorcio, abortos espontáneos y adicciones, abriendo un diálogo sobre salud mental (REUTERS/CBS)

Jennie Garth, conocida mundialmente por su papel en Beverly Hills, 90210, habló con franqueza sobre los episodios más oscuros de su vida: un divorcio devastador, abortos espontáneos, problemas con su imagen corporal y una dependencia al alcohol y los medicamentos que la llevó al límite.

A sus 54 años, la actriz asegura haber encontrado finalmente un equilibrio y lo plasma en su nuevo libro de memorias, I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention, cuyo lanzamiento está previsto para el 14 de abril a través de Park Row, sello editorial de HarperCollins.

En declaraciones a la revista People, Garth reconoció que durante años vivió abrumada por la ansiedad que le generó la repentina exposición pública tras su papel en 90210 a principios de los años 90.

“Fue como estar en los Beatles. No había ninguna preparación para eso. Fue aterrador y desconocido para todos nosotros, y fue como hundirnos o nadar, sobrevivir y resolverlo sobre la marcha. Fue una formación muy intensa en el trabajo”, declaró.

Esa presión constante la llevó a aislarse y a volverse su propia enemiga. “Realmente hice un buen trabajo, hasta el punto de caminar sin hacer contacto visual con la gente, sin querer que nadie supiera nada de mi vida”, confesó a la revista. “Eso me llevó a una existencia muy aislada”.

La actriz de "Beverly Hills, 90210" atribuye a la presión mediática y a los estándares físicos estrictos el inicio de sus problemas de ansiedad y autoestima (Everett Collection)

La actriz también describió la presión que sintió para cumplir con ciertos estándares físicos: restringió calorías y se sometió a una cirugía de aumento de busto. “Fui muy dura conmigo misma”, reconoció.

El punto de quiebre llegó con la ruptura de su matrimonio con el también actor Peter Facinelli en 2012, tras 17 años juntos y tres hijas en común.

“Pasé una buena cantidad de años herida, triste, simplemente atormentada por eso, y se filtró en todos los aspectos de mi vida”, dijo al medio estadounidense.

En su libro, Jennie Garth relata cómo una noche llegó a mezclar alcohol y pastillas hasta un punto en que le tuvieron que realizar un lavado de estómago. Posteriormente, ingresó al centro de rehabilitación Canyon Ranch para aprender a dejar de automedicarse de manera destructiva.

Fue un proceso lento, pero Garth describe un momento de claridad que lo cambió todo. “Noté que mi luz se apagaba realmente. No irradiaba una buena energía. Podía verlo en el espejo. Podía ver el impacto negativo que ese tipo de duelo e ira estaba teniendo en mí”, relató.

El divorcio con Peter Facinelli marcó un punto de inflexión y afectó profundamente todos los aspectos de su vida personal y profesional (REUTERS/Mario Anzuoni)

Y agregó: “Y hubo un cambio extraño en el que un día simplemente dije: ‘No quiero cargar con esto más. Está impactando mis relaciones y cómo me siento conmigo misma. Tengo que dejarlo ir. Tengo que perdonarlo’”.

Hoy, Garth y Facinelli mantienen una relación cordial como copadres. La artista está casada con Dave Abrams, aunque su relación también atravesó una crisis severa provocada por el agotamiento emocional y físico que dejaron los tratamientos de fertilización in vitro y los posteriores abortos espontáneos.

En 2018, ella se enteró por TMZ de que Abrams había iniciado trámites de divorcio. Sin embargo, la pareja se reconcilió en 2019.

“Realmente quería darle a Dave un bebé porque era joven y todos sus amigos estaban teniendo hijos y simplemente pensé que eso era lo que necesitaba”, explicó a People.

Además, reconoció que detrás de esa decisión había un patrón más profundo: “Todo se reduce a complacer a los demás. Una vez que realmente llegas al núcleo de lo que quieres para tu vida, es cuando todo parece volverse más fácil”.

En su libro, Garth narra su difícil proceso de recuperación tras hospitalización por abuso de alcohol y medicamentos, y experiencia en rehabilitación (Captura de video)

Jennie Garth habló sobre la enfermedad de su madre

Jennie Garth compartió en su podcast I Choose Me una noticia que ha sacudido la dinámica de su hogar: su madre, Carolyn Garth, de 83 años, se mudó a vivir con ella y sus hijas Luca, Fiona y Lola tras ser diagnosticada con deterioro cognitivo.

“Mimi, mi mamá, la abuela de las chicas, se mudó a nuestra casa. Tiene 83 años y sufre algunos desafíos cognitivos a medida que envejece”, explicó la actriz en el espacio.

Garth describió la experiencia como una mezcla intensa de emociones: “Ha sido realmente aterrador y revelador y maravilloso y profundamente entristecedor. Hay tantas cosas que van con el cuidado de tu madre cuando envejece”.

Su hija Lola, de 23 años, también participó en el episodio del podcast y expresó sentimientos encontrados.

“Hay muchas emociones. Hay mucha felicidad de poder pasar tiempo con ella y ayudarla. Desde que se mudó, definitivamente ha tenido un poco más de positividad, lo cual es algo muy dulce de ver. Y es triste, es aterrador, son muchas cosas”, afirmó la joven.

El cuidado de la madre y el impacto emocional en Jennie y sus hijas muestran el compromiso familiar ante los desafíos del envejecimiento (Instagram)

La actriz cerró sus palabras con una reflexión sobre el peso del cuidado y el amor filial: “Mi mamá no tiene otra opción, así que la acogimos como familia y, por supuesto, queremos cuidarla y hacer que su vida posterior sea tan hermosa como ella hizo mi vida y tan hermosa como hizo la vida de ustedes, chicas”.