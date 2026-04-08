Charlie Cox reveló detalles del exigente rodaje de Daredevil: “El esfuerzo físico en esta temporada superó todo lo que viví antes”

La nueva temporada de Daredevil: Born Again presenta a Matt Murdock enfrentado a un Wilson Fisk convertido en alcalde de Nueva York, mientras una fuerza especial anti-vigilantes intensifica la persecución y obliga al héroe a operar desde las sombras para frenar su control sobre la ciudad (DisneyPlus)

El regreso de Charlie Cox como Matt Murdock en Daredevil: Born Again genera entusiasmo entre los seguidores y supone un nuevo desafío físico y actoral para el intérprete británico. Durante una entrevista en el On Film...with Kevin McCarthy podcast, reflexionó sobre lo que implica retomar el papel del héroe ciego y sobre los cambios técnicos que enfrenta en la nueva etapa de la serie.

El actor vive su retorno a la serie como una experiencia exigente, marcada por una preparación física rigurosa y un entrenamiento continuo. La interpretación de la discapacidad visual, combinada con la coordinación de intensas escenas de acción y la adaptación a cambios técnicos en el rodaje, constituye uno de sus mayores retos a nivel profesional y personal en esta nueva temporada.

Entrenamiento y desafíos físicos de Charlie Cox

“El esfuerzo físico en Born Again supera incluso lo que viví antes”, afirmó Cox al principio de la conversación con el On Film...with Kevin McCarthy podcast. El actor de 43 años explicó que las exigencias de producción lo obligaron a “reaprender” las secuencias de acción y mantener una coordinación constante con su doble de riesgo.

“Las gafas en Born Again son más transparentes que antes, así que no solo el personaje debe actuar como persona ciega, sino que el público puede ver mis ojos a través de ellas”, relató. Esto supone una dificultad añadida, ya que debe asegurar que cada gesto y movimiento reflejen autenticidad.

Las gafas más transparentes en Daredevil: Born Again obligan a Charlie Cox a perfeccionar su interpretación como persona ciega (Captura de tráiler oficial/Disney+)

Las escenas de acción integran técnicas como el Texas switch para alternar entre el actor y el doble durante los planos secuencia. “En la famosa escena de la prisión, mientras mi doble recibía los golpes más duros, yo esperaba fuera de cámara, listo para integrarme a la siguiente toma. Aprovechábamos este tiempo para aplicar sangre falsa y maquillaje rápidamente”, señaló el protagonista de Daredevil.

Deconstruir a Matt Murdock: el método actoral

A la hora de abordar la interpretación de un personaje ciego, Cox resaltó la importancia de la preparación junto a coaches especializados y personas con discapacidad visual, como Joe Strechay. “Recorrí las calles de Brooklyn con los ojos vendados. Cruzar calles sin ver resultó aterrador y me cambió la percepción del espacio y el sonido”, contó en diálogo con Kevin McCarthy.

El actor insistió en que no hay una división real entre Matt Murdock y Daredevil. “Me fascina que su identidad auténtica surge con el traje; Matt es la máscara”, señaló. Según Cox, la autenticidad del personaje reside en su capacidad para decir siempre la verdad y comportarse sin buscar la aprobación de nadie. Añadió que este enfoque le resultó liberador a nivel interpretativo.

La asesoría de coaches y personas con discapacidad visual fue clave para que Charlie Cox abordara el papel de Matt Murdock (Captura de video: YouTube/@kevinmccarthyfilm)

El trabajo técnico se complementa con el diálogo constante con el equipo de fotografía. “Siempre pregunto qué lente se usa, para saber cuánto mostrar y cómo matizar una mentira frente a la cámara”, detalló, aludiendo a la minuciosidad requerida en cada plano.

Secretos del rodaje y la química en Daredevil

La relación con otros actores y técnicos representa otro de los pilares de la experiencia en Daredevil. “Vincent D’Onofrio (actor que interpreta a Kingpin) y yo somos como familia. Sus historias sobre Kubrick y Men in Black son extraordinarias”, compartió cuando habló sobre su vínculo en eventos de Marvel y reuniones internacionales.

En relación con los planos secuencia, el actor destacó la ambición técnica y narrativa de la serie y explicó que, en ocasiones, el equipo dedica jornadas completas exclusivamente a ensayar.

El entrenamiento intensivo y la coordinación con el doble de riesgo marcan la exigente preparación de Charlie Cox para Daredevil (Disney Plus)

Señaló que los directores de acción planifican con precisión cada detalle, desde la cantidad de golpes hasta los movimientos y ángulos de cámara necesarios en cada secuencia. Asimismo, remarcó que en este tipo de escenas extensas la coordinación entre el doble y el actor principal resulta fundamental para sostener el ritmo y la credibilidad de los enfrentamientos.

La inspiración cinematográfica de Charlie Cox

El amor del actor por el cine nació en la infancia y se refleja en su colección de aproximadamente 2.000 DVD. “Me enamoré del cine, quería tener las películas que más me marcaron para verlas una y otra vez”, recordó en el podcast. Entre sus recuerdos más vívidos están las películas vistas en familia, como E.T., que, según subrayó, le provocaron emociones profundas y duraderas.

El actor destacó la importancia de los detalles, desde los eslóganes en las carátulas hasta el diseño de las escenas. “Al visitar casas ajenas, al ver colecciones pequeñas de DVDs, vuelvo a sentir la misma curiosidad que cuando era niño”, aseguró.

Charlie Cox destacó la ambición técnica de Daredevil en los planos secuencia y la meticulosa planificación de las escenas de acción (Captura de video: YouTube/@kevinmccarthyfilm)

Además, compartió que consultar a actores veteranos también influyó en su trabajo. “Le pregunté a Al Pacino sobre cómo enfrentó la discapacidad visual en Perfume de mujer, mucho antes de interpretar a Matt. Quizá esas conversaciones ayudaron a prepararme para el reto de Daredevil”, reflexionó Cox.

El poder de la música en la narrativa

El universo sonoro constituye un elemento esencial para Cox. “La banda sonora transforma cualquier escena; no se puede juzgar una película sin escuchar el score terminado”, comentó al rememorar la impresión que le causó ver el primer montaje de Stardust sin música. Para él, la sintonía principal de Daredevil aporta identidad y consistencia a la serie.

Reconoció que tener un tema musical recurrente es un privilegio cada vez menos frecuente. “Daredevil cuenta con una tonada reconocible que refuerza cada episodio y ayuda a conectar emocionalmente con la audiencia”, expresó.