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Blake Lively se pronuncia tras decisión judicial que redefine su demanda contra Justin Baldoni: “Contaré mi historia completa”

El tribunal desestimó varias acusaciones, pero permitió que continúen los señalamientos por presuntas represalias

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ARCHIVO - Blake Lively en SNL50: The Anniversary Special en el Rockefeller Plaza de Nueva York el 16 de febrero de 2025, a la izquierda, y Justin Baldoni en una proyección especial de "The Boys in the Boat" en Nueva York el 13 de diciembre de 2023. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)
Blake Lively reaccionó al fallo judicial en su caso contra Justin Baldoni (AP)

Blake Lively se pronunció públicamente tras un avance judicial en la demanda que mantiene con su coprotagonista en la película It Ends With Us, Justin Baldoni.

La declaración fue difundida a través de su cuenta oficial de Instagram luego de que un juez federal en Nueva York emitiera un fallo parcial sobre el caso.

La resolución judicial desestimó varias de las acusaciones presentadas inicialmente por la actriz, entre ellas las relacionadas con presunta conducta inapropiada durante el rodaje.

Sin embargo, el tribunal determinó que otros aspectos vinculados a supuestas represalias y afectaciones a su reputación pueden continuar su curso y ser evaluados por un jurado.

Aunque el juez desestimó las acusaciones de acoso de Blake Lively contra Justin Baldoni, el proceso judicial continúa. (Foto AP)
Aunque el juez desestimó las acusaciones de acoso de Blake Lively contra Justin Baldoni, el proceso judicial continúa. (Foto AP)

En su mensaje de redes sociales, la estrella de Hollywood expresó su agradecimiento ante la decisión.

“Estoy agradecida por el fallo de la Corte, que permite que el corazón de mi caso sea presentado ante un jurado el próximo mes, y por la posibilidad de finalmente contar mi historia completa en el juicio”, escribió.

Asimismo, añadió que su intención es compartir su versión de los hechos tanto por motivos personales como por quienes, según indicó, no tienen la misma oportunidad de hacerlo.

Blake Lively agradeció al juez por darle la oportunidad de exponer su caso. (Instagram)
Blake Lively agradeció al juez por darle la oportunidad de exponer su caso. (Instagram)

El fallo se produce a pocas semanas de que el proceso avance a la etapa de juicio. De acuerdo con la resolución, el caso continuará enfocado en los elementos que el tribunal consideró procedentes, lo que reduce el alcance original de la demanda.

Aun así, los puntos que permanecen activos serán objeto de revisión durante las audiencias programadas.

En su declaración, la actriz también explicó las razones que la llevaron a iniciar el proceso legal. Asimismo, manifestó su expectativa de que la decisión judicial pueda servir como referencia para otras personas en situaciones similares.

“Lo último que quería en mi vida era una demanda, pero presenté este caso por las represalias generalizadas que enfrenté, y continúo enfrentando, por solicitar en privado y profesionalmente un entorno de trabajo seguro para mí y para otros”, señaló.

Blake Lively aseveró que presentó su demanda para garantizar un espacio seguro. (REUTERS/Caitlin Ochs)
Blake Lively aseveró que presentó su demanda para garantizar un espacio seguro. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Por si fuera poco, Blake Lively describió los reclamos que siguen vigentes como el “núcleo” de su caso, e indicó que está preparada para presentar su testimonio completo durante el juicio.

En ese sentido, subrayó su intención de continuar abordando lo que considera problemáticas estructurales relacionadas con la forma en que se manejan denuncias de este tipo en distintos entornos.

“Continuaré haciendo mi parte para exponer los sistemas y a las personas que buscan dañar, avergonzar, silenciar y tomar represalias contra las víctimas”, indicó. También reconoció que contar con una plataforma pública influye en la visibilidad de su caso, y señaló que no lo toma a la ligera.

Por su parte, el equipo legal de Justin Baldoni respondió tras la decisión del tribunal. En un comunicado, sus representantes indicaron que consideran relevante la desestimación de varias de las acusaciones iniciales, incluidas aquellas relacionadas con acoso.

Justin Baldoni está complacido con la desestimación de algunas de las acusaciones de Blake Lively. REUTERS/Eduardo Munoz
Justin Baldoni está complacido con la desestimación de algunas de las acusaciones de Blake Lively. REUTERS/Eduardo Munoz

“Estamos muy complacidos de que la Corte haya desestimado todas las acusaciones de acoso sexual y cada una de las reclamaciones presentadas contra Baldoni y sus coacusados”, señalaron.

Los abogados del actor también destacaron que el fallo refleja una revisión detallada de los elementos presentados durante el proceso. Según indicaron, el caso continuará con un alcance más limitado, y expresaron su disposición a presentar su defensa en relación con los puntos que permanecen en discusión.

El proceso judicial continuará en las próximas semanas, cuando ambas partes expongan sus argumentos ante un jurado.

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