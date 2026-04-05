“Doctor Who” sorprende a sus fans con el regreso de dos episodios perdidos tras más de 60 años

La recuperación de episodios inéditos de Doctor Who revive el interés por la preservación audiovisual histórica en el Reino Unido

El hallazgo y publicación de dos episodios perdidos de Doctor Who, emitidos por primera vez en 1965, generó amplia expectación entre los seguidores de la serie. Los capítulos, restaurados tras pasar más de 60 años en una colección privada, están disponibles en la plataforma iPlayer del Reino Unido y en funciones especiales en Leicester y los estudios Riverside de Hammersmith.

Los dos episodios, titulados “The Nightmare Begins” y “Devil’s Planet”, fueron recuperados en el Reino Unido y publicados el 3 de abril de 2026, tras su restauración. Pertenecen al serial de doce partes El plan maestro de los Daleks, emitido en noviembre de 1965 y protagonizado por William Hartnell como el Doctor y Peter Purves en el papel de Stephen, su acompañante.

El arco, escrito por Terry Nation y dirigido por Douglas Camfield, es considerado representativo de la época clásica de la serie.

Restauración y publicación de los episodios

La tarea de recuperación fue realizada por Film is Fabulous, una fundación benéfica liderada por coleccionistas de cine orientada a proteger archivos privados difíciles de rastrear. La entidad restauró las grabaciones originales en 16 mm y, desde la mañana del 3 de abril, las hizo accesibles al público en iPlayer.

Además, se organizaron proyecciones con entradas agotadas en Leicester y en los estudios Riverside de Hammersmith, al oeste de Londres.

Los episodios “The Nightmare Begins” y “Devil’s Planet” pertenecen al emblemático serial El plan maestro de los Daleks de la era clásica

El trabajo de Film is Fabulous permitió que estos episodios, no vistos desde 1965, se sumen de nuevo al acervo de Doctor Who. Otros cuatro capítulos hallados en la misma colección ya estaban en posesión de la BBC; estos dos de los Daleks constituyen, por tanto, una contribución notable al archivo audiovisual de la serie.

Circunstancias del hallazgo y papel de Film is Fabulous

Los detalles sobre el descubrimiento siguen siendo limitados. Según explicó The Guardian, los episodios fueron identificados entre los bienes personales de un coleccionista fallecido en el Reino Unido. A petición de sus herederos, quienes solicitaron mantener el anonimato, no se reveló la ubicación ni las circunstancias exactas del hallazgo.

Film is Fabulous actuó como intermediario, facilitando que las películas pasaran de un archivo privado a acceso público. La intervención de la fundación resultó determinante para evitar la pérdida o deterioro de materiales históricos que de otro modo habrían quedado fuera del acceso general y del patrimonio cultural.

La fundación benéfica Film is Fabulous restauró y publicó dos capítulos perdidos de 1965 de la serie Doctor Who en iPlayer (BBC)

Reacciones y relevancia histórica

La noticia alcanzó especial emotividad cuando Peter Purves fue sorprendido en una proyección privada en Leicester, a mediados de marzo, donde presenció por primera vez la recuperación de los episodios. Incluso describió el trabajo de Douglas Camfield como “magníficamente dirigido”, relató The Guardian.

Estos capítulos documentan la primera aparición de Nicholas Courtney en la serie, quien interpretó a Bret Vyon y más adelante se convirtió en el Brigadier Lethbridge-Stewart, figura emblemática para los seguidores de Doctor Who durante varias etapas de la producción.

El rescate de estos materiales pone en evidencia las dificultades que enfrenta la preservación televisiva. Persisten 95 episodios originales de la serie, producidos en la década de 1960, que permanecen desaparecidos. Una recuperación similar no se producía desde 2013, cuando se hallaron nueve episodios en Nigeria, según indicó el periódico británico.

Décadas atrás, era habitual que las cadenas eliminaran programas para ahorrar espacio y recuperar cintas, sin considerar el valor patrimonial de los archivos. La difusión actual de estos episodios subraya la importancia de las iniciativas de restauración para preservar la memoria de la cultura popular y evitar que piezas esenciales desaparezcan del registro colectivo.

La recuperación y publicación de estos episodios reafirma el valor de la colaboración entre coleccionistas privados y entidades dedicadas a la preservación audiovisual. El acceso renovado a piezas fundamentales de la historia televisiva como Doctor Who contribuye al conocimiento y disfrute de nuevas generaciones, al tiempo que fortalece los esfuerzos globales por proteger el patrimonio cultural ante el riesgo de la pérdida definitiva.