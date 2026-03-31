“Losing My Religion”: así nació el clásico de R.E.M. que se convirtió en leyenda

La banda R.E.M. consideró a 'Losing My Religion' como un experimento sin aspiraciones comerciales dentro de su repertorio musical

Un experimento sin pretensiones transformó la carrera de los músicos y los ubicó entre los artistas más influyentes de los años noventa. Losing My Religion, tema emblemático de R.E.M., surgió cuando Peter Buck, guitarrista del grupo, improvisaba con una mandolina durante un momento de apatía y grabó la secuencia como una idea sin mayor ambición, según el portal especializado Ultimate Guitar.

Un origen inesperado: la mandolina y la rutina

Peter Buck relató que la génesis de Losing My Religion se produjo durante una tarde de aburrimiento, en la que decidió explorar acordes en la mandolina en vez de utilizar su guitarra habitual.

La grabación inicial tenía como único objetivo registrar la progresión para no olvidarla, sin intención de publicarla ni convertirla en sencillo.

El sencillo 'Losing My Religion' de R.E.M. tuvo un origen inesperado cuando Peter Buck improvisó su icónica melodía con una mandolina (Grosby)

Según el guitarrista, ni él ni el resto de los integrantes de R.E.M. imaginaron que esa secuencia improvisada trascendería el ámbito doméstico o sería tomada en serio por la discográfica.

Ultimate Guitar, plataforma reconocida por su cobertura sobre música internacional, recopiló testimonios en los que la banda describía la canción como una rareza dentro de su repertorio, carente de aspiraciones comerciales.

El grupo consideraba que el tema no tenía potencial para encabezar un álbum ni captar la atención del público.

Escepticismo y falta de expectativas dentro de la banda

La canción superó todas las expectativas internas y se convirtió en el mayor éxito comercial en la historia del grupo estadounidense (AFP)

La primera reacción interna ante Losing My Religion fue de indiferencia. Peter Buck explicó en entrevista con Ultimate Guitar que la banda veía la pieza como una curiosidad, sin posibilidades reales de convertirse en sencillo.

“Simplemente estaba aburrido, así que empecé a tocar la mandolina y surgieron esas notas”, afirmó el músico, subrayando la ausencia de entusiasmo inicial.

Ningún integrante de R.E.M. esperaba que la canción destacara entre su material grabado. La actitud general, según Buck, era de escepticismo respecto a su potencial: “Ninguno de nosotros pensaba que serviría como single”. La composición fue considerada por todos como un experimento aislado, sin perspectivas de promoción o éxito en el mercado.

El salto global: del anonimato al éxito masivo

Según el portal Statista, 'Losing My Religion' vendió más de 8,43 millones de copias en todo el mundo desde 1991 (Foto AP/Bebeto Matthews, archivo)

El lanzamiento de Losing My Religion modificó radicalmente la percepción de la banda. De acuerdo con lo expresado por Peter Buck, el sencillo alcanzó inesperadamente los primeros puestos en las listas internacionales y se convirtió en el mayor éxito en la historia de R.E.M..

La repercusión internacional superó cualquier previsión y situó al grupo entre los referentes de la música alternativa de los años noventa.

Según datos recogidos por el portal de estadísticas alemán Statista, el tema vendió más de 8,43 millones de copias en todo el mundo desde su lanzamiento en 1991, consolidando su estatus como uno de los sencillos más vendidos de la década y un referente del rock alternativo.

Impacto cultural y legado de Losing My Religion

El éxito del sencillo motivó la apertura de radios y canales de televisión hacia propuestas de rock alternativo y sonidos poco convencionales (REUTERS/Jeenah Moon)

La canción marcó un antes y un después tanto para el grupo como para la industria musical, al demostrar que una composición surgida de la rutina podía transformarse en un fenómeno global.

La repercusión de Losing My Religion influyó en la apertura de las radios y canales de televisión hacia propuestas alternativas, y motivó a otras bandas a experimentar con sonidos poco convencionales.

La experiencia de R.E.M. evidenció que la creatividad despojada de pretensiones comerciales puede derivar en logros inesperados. El propio Buck admitió que el impacto internacional de un sencillo creado casi al azar superó cualquier predicción plausible, tanto del grupo como de la industria discográfica.

Un hito en la historia de la música alternativa

R.E.M. demostró con 'Losing My Religion' que la creatividad espontánea y sin pretensiones puede marcar tendencias globales en la industria musical (AFP)

El éxito de Losing My Religion impulsó la carrera de R.E.M. y redefinió las expectativas sobre lo que podía triunfar en los rankings comerciales.

La canción, nacida de la casualidad y de la exploración sin expectativas, se convirtió en un símbolo de los años noventa y en una referencia obligada para nuevas generaciones de músicos.