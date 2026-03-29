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El histórico músico argentino Nito Mestre se presentará en Washington y Nueva York con un emotivo homenaje a Sui Generis

El intérprete actuará el 9 y 10 de abril en Estados Unidos con un repertorio que promete recordar el mítico adiós de la banda que encabezó con Charly García en el Luna Park de Buenos Aires en 1975

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El artista argentino Nito Mestre se presentará en Washington y Nueva York en su gira de despedida Video: Nestor Braslavsky @vjnext

El histórico músico argentino Nito Mestre iniciará su “farewell tour” en Estados Unidos con dos conciertos en abril que buscan revivir el espíritu del mítico adiós de Sui Generis en el Luna Park en 1975, un episodio central en la historia del rock en español. La gira, que contempla presentaciones en el State Theatre de Washington DC el 9 de abril y en el Queen’s Theatre in the Park de Nueva York el 10 de abril, propone un recorrido por las canciones que definieron a generaciones y consolidaron a Mestre como una de las voces más reconocidas de la música popular argentina.

Las dos funciones de aquel 5 de septiembre de 1975 congregaron a más de 25.000 personas en el Luna Park en Buenos Aires y fueron registradas en un álbum doble en vivo y en un documental dirigido por Bebe Kamin. Charly García y Nito Mestre cerraron esa etapa en el pico de su convocatoria, impulsados por el agotamiento del proyecto, la censura y la voluntad de García de explorar otros territorios musicales. Medio siglo después, el documental fue reeditado en versión remasterizada y volvió a proyectarse en salas de todo el país en noviembre de 2025.

Nito Mestre
Nito Mestre se presentará en Nueva York y Washington el próximo mes de abril

El repertorio de la gira de Mestre recorre los himnos de Sui Generis —Canción para mi muerte, Rasguña las piedras, Confesiones de invierno— junto a canciones de su etapa solista, que se caracterizan por su sensibilidad lírica y su influencia en la identidad del rock argentino.

Como banda invitada participará Los Corners, agrupación dedicada a la obra de Charly García, cofundador de Sui Generis y figura esencial del movimiento musical en la región, completando así en escena las dos trayectorias que se separaron en 1975.

La gira estadounidense de Mestre coincide con una etapa de intensa actividad creativa. El artista se encuentra en Miami trabajando en material inédito y en la renovación de arreglos de canciones de Los Desconocidos de Siempre, grupo que integró en los años ochenta y cuyo repertorio permaneció fuera de sus conciertos durante décadas. Las sesiones de grabación tienen lugar en el Realm 26 Studio de Ignacio Palladino en Fort Lauderdale, bajo la producción de Eduardo Cautiño y el propio Mestre. Según los responsables del estudio, el proceso combina “espíritu analógico, búsqueda sonora y nuevas lecturas” de una obra histórica.

Adiós Sui Generis
Charly García y Nito Mestre durante sus años en Sui Generis

Los conciertos de Washington y Nueva York apuntan a comunidades latinoamericanas con larga relación con el rock argentino de los años setenta. Si la despedida del Luna Park fue el cierre formal de Sui Generis, la gira de 2026 muestra a Mestre simultáneamente mirando hacia atrás y grabando material nuevo: la despedida y el trabajo de estudio corren en paralelo.

“Serán dos noches de rock bien porteñas que no solo celebran una trayectoria, sino que también documentan un momento creativo activo, donde la despedida convive con la exploración musical y la recuperación de piezas fundamentales del repertorio argentino”, concluye el comunicado oficial.

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