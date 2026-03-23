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La insólita confesión de Spielberg sobre Drew Barrymore: “La adopté y ayudé a criarla... hasta la semana pasada”

El director que hizo soñar al mundo con E.T. abrió su corazón en SXSW y dejó boquiabierto al público al revelar el lazo paternal que lo une a la actriz, una complicidad de película que sigue intacta cuatro décadas después

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El abrazo entre Steven Spielberg
El abrazo entre Steven Spielberg y Drew Barrymore simboliza una amistad nacida en el set de E.T. el Extraterrestre

Steven Spielberg sorprendió al público durante el festival SXSW en Austin al compartir cómo E.T. el Extraterrestre transformó para siempre su vida personal y el vínculo que mantiene con Drew Barrymore. "La adopté y ayudé a criarla... hasta la semana pasada", aseguró entre risas al destacar su vínculo con la actriz.

El director confesó que esa filmación en 1982 no solo marcó su carrera, sino que también originó su deseo de ser padre, impulsándolo a aproximarse a la joven actriz con una cercanía casi familiar, sentimiento que, según detalló a PEOPLE, permanece vigente tras décadas de relación.

A lo largo de más de cuatro décadas, la relación entre Steven Spielberg y Drew Barrymore ha evolucionado de una colaboración profesional a una amistad cercana y duradera. Desde su primer encuentro en el set de “E.T. el extraterrestre”, el director asumió un papel protector en la vida de la actriz, quien entonces tenía seis años. Ambos mantienen hoy una conexión basada en la confianza y el apoyo mutuo, según reseñó el medio citado.

La complicidad entre el director
La complicidad entre el director y la actriz se mantiene viva tras más de cuatro décadas

Durante el encuentro en SXSW el 13 de marzo de 2026, Spielberg relató ante cientos de asistentes cómo, tras finalizar la icónica película, sintió que no quería que los niños —entre ellos Barrymore— regresaran a sus casas. “E.T. hizo que quisiera tener hijos”, expresó. Añadió con humor que “Drew Barrymore nunca se fue realmente a casa”.

El director comentó también que, durante años, asumió parte del acompañamiento de la actriz: “La adopté y ayudé a criarla... hasta la semana pasada, cuando seguimos conectados por mensajes. Sigo muy unido a la vida de Drew”, declaró en palabras recogidas por PEOPLE.

Lazo forjado en E.T. el extraterrestre

El rodaje de E.T. el extraterrestre en 1982 fue el escenario donde surgió una relación singular. Barrymore, con solo seis años, interpretó a Gertie, la hermana menor de la historia, un papel que la llevó a destacar de inmediato en la industria.

El lazo familiar entre Spielberg
El lazo familiar entre Spielberg y Barrymore se forjó durante la infancia de la actriz

Spielberg relató durante el TCM Classic Film Festival celebrado en Nueva York en 2025 que la pequeña improvisaba parte de sus diálogos, describiéndola como “irreprimible”. Varias de esas frases improvisadas terminaron en la versión definitiva de la película, según relató el medio.

Hasta ese entonces, el director no había contemplado la idea de tener hijos, ocupado en una sucesión de proyectos cinematográficos. Sin embargo, trabajar con Barrymore y el resto del elenco le llevó a plantearse la paternidad por primera vez. Equiparó, en ocasiones, la labor del director con la de un padre o una madre, según recordó en el festival, conforme registró PEOPLE.

Barrymore, a los siete años, se convirtió en la presentadora más joven de Saturday Night Live”. Su vínculo con Spielberg continuó tras el rodaje y durante años él se mantuvo cerca, ejerciendo de padrino y referencia emocional.

Una familia elegida más allá del cine

Steven Spielberg y Drew Barrymore
Steven Spielberg y Drew Barrymore celebran el legado emocional de E.T. en festivales de cine

La relación entre ambos trascendió los límites profesionales, acompañando a Barrymore tanto en etapas luminosas como difíciles de su vida. Uno de los episodios más recordados tuvo lugar en 1995, cuando la actriz, cercana a los 20 años, apareció en la portada de Playboy. Spielberg respondió enviándole una colcha con el mensaje “¡Cúbrete!”, un gesto que Barrymore rememoró en su programa en 2021, afirmando que él fue “la primera persona que supe que se preocupaba”.

Han compartido reuniones públicas y momentos clave, como el homenaje por el 40º aniversario de E.T., en 2022, donde Barrymore reunió a antiguos compañeros de reparto. Allí, confesó su creencia infantil en la existencia real del extraterrestre y aseguró: “Llevaba almuerzo a E.T.”, muestra del fuerte vínculo emocional con la película.

Ese apoyo mutuo también fue evidente en declaraciones públicas. Barrymore ha afirmado: “Vivía para hacerte sentir orgulloso”, mientras Spielberg resalta la energía y carisma arrollador de la actriz desde aquella primera audición, elementos que siguen marcando su relación.

E.T. el Extraterrestre marcó el
E.T. el Extraterrestre marcó el inicio de una relación cercana que trasciende la pantalla

El paso del tiempo no ha debilitado ese lazo. Barrymore insiste, en cada encuentro o aparición televisiva, en la importancia del apoyo humano y profesional de Spielberg en su vida adulta. El director recalca el impacto inalterable de la actriz en su propia visión familiar y creativa.

A casi medio siglo del estreno de E.T., la amistad entre ambos se mantiene cimentada en la confianza y el afecto, tal como documenta el medio. Su relación es una referencia sobre lo que implica elegir y cuidar a una familia más allá de los lazos de sangre.

Spielberg aún recuerda el primer día en que Barrymore, siendo una niña decidida, dejó huella en su oficina y después conquistó al público mundial. Su carisma y determinación son las mismas cualidades que definen, desde entonces, la relación entre ambos.

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