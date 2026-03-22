Olivia Rodrigo valora la privacidad de Londres frente a la exposición de Los Ángeles: “Solo hay clubes extraños con gente extraña”

Olivia Rodrigo critica la vida nocturna de Los Ángeles y destaca que sólo existen clubes extraños con gente extraña en el circuito de celebridades (REUTERS/Danny Moloshok)

En una reciente entrevista, Olivia Rodrigo habló abiertamente sobre su percepción de la vida nocturna en Los Ángeles y compartió detalles sobre su búsqueda de normalidad lejos del foco mediático.

La cantante estadounidense, conocida por éxitos como “Drivers license”, afirmó que actualmente prioriza una rutina calmada, disfruta de ambientes donde puede pasar desapercibida y valora encontrar nuevas perspectivas lejos del centro de atención.

Crítica a la vida nocturna de Los Ángeles

Durante su conversación con el medio especializado Complex, Rodrigo describió su experiencia inicial en los clubes exclusivos de Los Ángeles. Según relató la artista, al principio de su carrera se sintió tentada por la invitación a fiestas y lugares de moda, un entorno que pronto le resultó ajeno.

“Definitivamente tuve una etapa en la que iba a fiestas raras y estaba emocionada porque recién me habían invitado a este nuevo lugar y muy rápido me di cuenta de que ese no era mi ambiente. Solo hay clubes extraños con gente extraña”, declaró Rodrigo al citado medio.

Rodrigo afirma que prefiere mantener una vida sencilla y distanciarse de la cultura de excesos propia de Los Ángeles para cuidar su bienestar personal (REUTERS/Mario Anzuoni)

La cantante subrayó que prefiere mantener una vida sencilla y alejada de los excesos propios del circuito de celebridades, distanciándose así de la cultura del exceso que suele asociarse a la ciudad californiana. Este enfoque le ha permitido reconectar con lo cotidiano y priorizar su bienestar personal por encima de la exposición pública.

Comparación entre Los Ángeles y Londres

La artista también compartió su visión sobre las diferencias entre la escena social de Los Ángeles y la de Londres. Según Rodrigo, la capital británica le ha ofrecido una experiencia social más relajada y menos mediática. “Me encanta todo lo inglés, la cultura inglesa y la gente inglesa... Quiero venirme a vivir aquí a medias un día de estos”, señaló la cantante durante la entrevista, reflejando su interés por establecerse temporalmente en el Reino Unido.

Olivia Rodrigo encuentra en Londres una experiencia social más relajada y menos mediática que en Los Ángeles, valorando la privacidad que la ciudad británica le ofrece (REUTERS/Aude Guerrucci)

Rodrigo describió cómo, en Londres, disfruta de un ambiente donde recibe menos atención de los fotógrafos de celebridades y puede vivir con mayor privacidad. “Qué maravilloso es esto. Es un gran día el que pasamos aquí. Tal vez no soy tan famosa en Reino Unido. Pensé eso cuando llegué y nadie se comportaba raro conmigo. Pensé: ‘¿Debo hacer más promoción aquí?’”, contó la artista, dejando entrever su aprecio por el anonimato que encuentra en la ciudad europea.

El valor del anonimato y nuevas perspectivas

La menor presión mediática en Londres ha permitido a Rodrigo experimentar una versión distinta de la realidad, contrastando con la constante exposición que enfrenta en Los Ángeles.

La cantante valoró la posibilidad de reconstruir su vida personal y profesional en un entorno donde puede moverse sin la vigilancia constante de la prensa y los fans. “Londres me brinda una versión diferente de la realidad”, afirmó, destacando el impacto positivo que la privacidad ha tenido en su bienestar emocional.

Rodrigo señala que vivir en Londres le permite reconstruir su vida personal y profesional, explorando nuevas perspectivas sin la constante vigilancia de la prensa y los fans (REUTERS/Mario Anzuoni)

Este contraste entre ambas ciudades ha influido en su manera de concebir la fama y la importancia de mantener un equilibrio entre su carrera artística y su vida privada. Rodrigo reconoció que estas experiencias le han permitido explorar nuevas perspectivas y fortalecer su identidad fuera del escenario.

Nuevos proyectos musicales en camino

De cara al futuro, Olivia Rodrigo adelantó en la entrevista con Complex que está trabajando en un nuevo álbum, previsto para este año. La cantante no reveló detalles específicos, pero sí anticipó que el proyecto tendrá un enfoque creativo diferente. “Realmente quería encontrar la manera de escribir sobre la alegría en este álbum”, explicó, marcando un giro respecto al tono “angustiado y desilusionado” de sus discos anteriores.

Olivia Rodrigo anuncia su nuevo álbum para este año, prometiendo canciones con sonidos y temáticas más alegres y un enfoque creativo diferente a sus discos anteriores (REUTERS/Jaimi Joy)

Además, Rodrigo detalló que ha experimentado emociones más positivas recientemente y que esto se reflejará en las canciones de su próximo trabajo. La artista señaló que busca explorar sonidos y temáticas más alegres, lo que supone una evolución respecto a sus producciones previas.

La cantante expresa entusiasmo por compartir su evolución artística y muestra su deseo de que los seguidores descubran su renovada identidad musical en el próximo trabajo (Foto AP/Eduardo Verdugo)

En tanto, la artista expresó su entusiasmo por esta nueva etapa y enfatizó la importancia de compartir su evolución musical con sus seguidores.

En ese sentido, Rodrigo subrayó que este álbum representa no solo un cambio en su sonido, sino también en su manera de abordar las emociones y experiencias personales. “Estoy muy emocionada de que la gente escuche lo que he estado creando”, concluyó la cantante, quien se prepara para una etapa marcada por la renovación y la búsqueda de una identidad artística más plena.