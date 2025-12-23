La sentida despedida de Chuck Norris tras la muerte de su exesposa, Dianne Holechek: “Me entristece profundamente”

Chuck Norris expresó su profundo dolor tras el fallecimiento de su exesposa Dianne Holechek en Texas a los 84 años (Instagram/@chucknorris)

Dianne Holechek, conocida por su vínculo de décadas con Chuck Norris, falleció en su domicilio de Texas a los 84 años, tras una prolongada lucha contra la demencia, según confirmó su hijo Mike Norris a TMZ el domingo 21. La familia destacó que la noticia fue comunicada públicamente en un clima sereno, evocando el impacto de esta figura tanto en la vida personal del actor como en el ámbito familiar.

El hijo del matrimonio ofreció detalles sobre el deceso en declaraciones a TMZ. “Estamos agradecidos de que ya no sufra. Era la mejor, la mejor madre. Tuvimos muchísima suerte de tenerla”, afirmó, resaltando el afecto que unió a Holechek con sus hijos y el alivio por el final de su padecimiento.

La relación entre Holechek y Norris comenzó en su adolescencia, cuando se conocieron durante sus años escolares en North High School en California. Se casaron en 1958, cuando ella tenía 17 años y él 18. El matrimonio duró 30 años y tuvieron dos hijos, Mike y Eric. Ambos orientaron sus trayectorias profesionales hacia áreas relacionadas con el espectáculo: Mike en la actuación y los trabajos de especialista en escenas de riesgo, y Eric en la competición profesional de stock cars.

En su mensaje de despedida, Chuck Norris subrayó la importancia de la amistad y el apoyo mutuo que mantuvieron después de su matrimonio

La separación formal de la pareja ocurrió en 1988, finalizándose el proceso de divorcio al año siguiente. La relación, sin embargo, se mantuvo en términos amistosos, en beneficio del entorno familiar. Uno de los episodios más relevantes fue el reconocimiento, en 1991, de la hija biológica de Norris nacida en 1963 durante su servicio militar en la Fuerza Aérea, tal como recogió The Sun.

El mensaje de despedida de Chuck Norris

La reacción de Chuck Norris ante la muerte de quien fuera su compañera y amiga durante buena parte de su vida se expresó en un mensaje en su página de Facebook. “Me entristece profundamente informarles que mi exesposa, Dianne, ha fallecido. Después de 30 años de matrimonio, logramos mantener una estrecha amistad, y esos años de amistad significaron muchísimo para mí”, compartió el actor en la red social.

El actor destacó en su publicación la impronta de su exesposa tanto en lo personal como en lo familiar: “Dianne era una persona increíble. Era amable, inteligente y vivió la vida al máximo. Su presencia en mi vida jamás será olvidada. También fue una madre amorosa y dedicada a nuestros hijos, Mike y Eric, quienes siempre fueron su mayor orgullo”, escribió para sus seguidores.

Incluso tras el divorcio, subrayó que el afecto y la preocupación mutua nunca desaparecieron. “Aunque nuestras vidas tomaron rumbos diferentes, seguimos preocupándonos profundamente el uno por el otro y siempre conservaré los recuerdos que construimos juntos”, añadió el actor, reflejando la importancia de ese lazo más allá de las circunstancias personales.

Historia de la relación: adolescencia, matrimonio y nueva etapa familiar

Dianne Holechek y Chuck Norris iniciaron su historia en los pasillos de North High School en California, recorriendo juntos las primeras experiencias adultas y contrayendo matrimonio a una edad temprana. A lo largo de los años, enfrentaron desafíos personales y familiares, marcando una relación que acompañó la trayectoria ascendente de Norris, quien pasó de instructor de artes marciales a figura internacional del cine de acción, con títulos icónicos como El camino del dragón junto a Bruce Lee y Delta Force, así como su rol protagónico en la serie Walker, Texas Ranger, emitida durante ocho temporadas.

Entre los episodios familiares destacados, sobresale el nacimiento de la hija biológica de Norris en 1963, mientras servía en la Fuerza Aérea, hecho cuya existencia se reveló recién en 1991, según recogió The Sun. Después del divorcio, Norris contrajo matrimonio con Gena O’Kelley en 1998 y tuvo con ella a dos hijas gemelas, Dakota y Danilee, nacidas hace 24 años. Pese a la formación de una nueva familia, Norris y Holechek mantuvieron una relación basada en el respeto y la cordialidad, en beneficio de sus allegados y descendientes.

El legado de Dianne Holechek continúa presente en la memoria de quienes la rodearon, representando valores de entrega, generosidad e inteligencia que marcaron su trayecto y su significado en la vida de Chuck Norris y de toda su familia.