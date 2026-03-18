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El lado más polémico de Miley Cyrus: lo que vivió tras dejar Hannah Montana

En una entrevista con Variety, la cantante recuerda las controversias que definieron su etapa post-Disney y el proceso que la llevó a reconstruirse

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La estrella asegura que no
La estrella asegura que no cambiaría sus decisiones pese a las críticas que enfrentó. (Fotos: Disney/ Instagram/@mileycyrus)

A dos décadas del fenómeno Hannah Montana, Miley Cyrus revisita uno de los capítulos más turbulentos de su vida y carrera. En una entrevista con Variety publicada el 18 de marzo, la artista aborda las controversias que marcaron su transición tras dejar Disney, su intención real detrás de ese quiebre, incluso su relación con las drogas en los años más intensos de su fama.

El primer gran escándalo que menciona la intérprete de “The Climb” se remonta a 2008, cuando, con apenas 15 años, protagonizó una portada de Vanity Fair. El “delito” fue ser fotografiada con la espalda descubierta mientras se cubría el resto del torso con una sábana.

El rechazo del público fue tan feroz que Cyrus tuvo que emitir una disculpa pública que alimentó a los tabloides del momento. “Recuerdo estar sentada frente al ordenador de casa leyendo lo que la gente decía de mí”, cuenta la actriz y cantante. “No es que estuviese arrepentida, sino que me daba vergüenza la reacción, y me parecía que pedir perdón me ahorraría muchos problemas”.

“No creo que fuera algo por lo que debiera disculparme, porque no hice nada malo”, sostiene ahora Miley.

Miley Cyrus fotografiada por Annie
Miley Cyrus fotografiada por Annie Leibovitz para la revista Vanity Fair en el añ0 2008

A esa polémica le siguieron otras que le dieron fama de ser una figura controversial. A los 18 años, perdió un contrato millonario con Walmart tras la filtración de un video en el que fumaba en un bong. Un año después, fue apartada de la película Hotel Transylvania por una fotografía en la que aparecía con un pastel de cumpleaños con forma fálica.

Sobre esa etapa, Cyrus es tajante: “El arrepentimiento pertenece tanto al pasado que es inútil”.

El quiebre con Hannah Montana y la era ‘Bangerz’

En 2013, un año después del final de la serie, Cyrus impulsó un cambio radical que redefinió su imagen pública: cabello corto decolorado, estética provocadora, cercanía con la cultura hip-hop y una actitud abiertamente desafiante. El punto más álgido de esa transformación fue su performance haciendo twerk en los MTV VMAs junto a Robin Thicke.

Durante años, ese momento fue interpretado como un intento deliberado de romper o incluso “asesinar” su pasado como Hannah Montana. La cantante ahora matiza esa lectura: “No estaba tratando de matar a Hannah. Solo estaba progresando”.

La cantante se presentó de
La cantante se presentó de manera audaz al mundo para marcar su independencia creativa tras Disney. (Foto: YouTube/ Miley Cyrus)

Cyrus explica que su comportamiento respondía, en gran medida, al hecho de que estaba experimentando públicamente una transición que muchos jóvenes viven en privado.

Miley reconoce que tenía una alternativa más segura en ese entonces: continuar ligada a Disney con nuevas películas o proyectos. Sin embargo, optó por el riesgo.

“Tal vez habría sido exitosa en ese momento, y no hubiera tenido que cargar con esa cruz, pero no sé si habría tenido la sostenibilidad que tiene mi carrera ahora”, argumentó sobre esa alternativa.

Otro de los aspectos más íntimos de la entrevista es su reflexión sobre el consumo de drogas y alcohol durante esos años de exposición extrema. Este es un tema que Cyrus ya había comentado previamente, como la vez que confesó que había empleado sustancias mientras producía su álbum de 2015. Según dijo en el podcast de The Ringer, le escondía esos “gastos” a su contadora, diciendo que el dinero se iba en comprar ropa vintage.

La entrevista con Variety se
La entrevista con Variety se da en el marco del especial por los 20 años de Hannah Montana (Composición fotográfica/REUTERS/DISNEY)

“No es de extrañar que tuviera mis experiencias con las drogas y el alcohol”, afirmó esta semana en Variety. “Estaba tan acostumbrada a vivir en un estado de euforia que no creo que haya aprendido nunca a bajar de esa nube”.

La decisión más importante de su vida llegó durante la pandemia: eligió dejar atrás esos hábitos y comenzar un proceso de sobriedad que le permitió reconstruirse. “Ahora, desde una mirada sobria, puedo tener compasión y comprensión por mí misma”, dijo.

Hoy, a los 33 años, Cyrus asegura haber encontrado un balance entre su vida personal y su carrera. Lejos de los excesos que definieron su etapa más polémica, la artista aseguró que disfruta un presente más apacible. “Mi vida es tan hermosa. Ya no se siente como si estuviera nadando contra la corriente”, afirma.

Esa sensación de armonía también se refleja en su relación con su pasado, incluyendo Hannah Montana, un capítulo que ahora busca integrar en lugar de rechazar.

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