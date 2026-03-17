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Tras el arresto de Bonnie Blue, una segunda modelo de OnlyFans fue detenida en Bali

La viralización de un video explícito encendió las alertas en Bali y derivó en la detención de tres turistas europeos

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Uno de los implicados apareció
Uno de los implicados apareció en el video disfrazado como conductor de Gojek, un popular servicio de transporte en Indonesia.(Captura de video)

El arresto de una creadora de contenido para adultos en Bali vuelve a poner el foco en las estrictas leyes de Indonesia respecto a la pornografía. Apenas unos meses después del polémico caso de Bonnie Blue, una joven francesa fue detenida junto a dos hombres tras ser acusada de grabar contenido explícito en la isla, uno de los destinos turísticos más populares del sudeste asiático.

De acuerdo con información publicada por Daily Mail, la mujer de 23 años (identificada por las autoridades como MMJL y nombrada en medios locales como Melisa Mireille Jeanine) fue arrestada en el aeropuerto de Denpasar cuando intentaba salir del país rumbo a Tailandia.

Junto a ella fueron detenidos un ciudadano francés de 26 años, identificado como ERB, y un italiano de 24 años, Nadir Ben Said (NBS).

Según la policía indonesia, el caso se originó a partir de la circulación de un video viral en el que supuestamente aparecían Jeanine y el ciudadano italiano en una escena de contenido sexual explícito. El material habría sido grabado el pasado 8 de marzo en la Villa Pande, ubicada en la zona de Canggu, en el distrito de North Kuta.

Los investigadores señalaron que ERB habría actuado como productor y representante de la joven, mientras que NBS participó en el video, donde aparece caracterizado como un repartidor de la popular aplicación de transporte Gojek.

Bali es un famoso destino
Bali es un famoso destino turístico internacional (REUTERS/Willy Kurniawan)

“Su motivación para cometer el presunto delito es obtener ganancias a partir de contenido pornográfico”, declaró Joseph Edward Purba, funcionario policial, durante una conferencia de prensa citada por Daily Mail.

El operativo se activó luego de que las autoridades detectaran el video el 13 de marzo. Ese mismo día, se ordenó la detención de Jeanine y NBS en el aeropuerto internacional de Bali. Ambos fueron trasladados a la comisaría de Badung para continuar con el proceso legal, mientras que ERB fue arrestado posteriormente en Canggu.

Durante las intervenciones, la policía incautó tres teléfonos móviles, una cámara, una computadora portátil MacBook y un chaleco de conductor de motocicleta, presuntamente utilizado como parte del rodaje.

Los tres detenidos enfrentan cargos bajo la legislación indonesia de información y transacciones electrónicas, que sanciona la producción y distribución de contenido pornográfico. De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión.

El caso recuerda el de
El caso recuerda el de Bonnie Blue, deportada en 2025 por violar normas migratorias mientras generaba contenido en Bali. (Photo by SONNY TUMBELAKA / AFP)

Cabe recordar que Indonesia es un país de mayoría musulmana, con leyes particularmente severas en materia de moralidad pública. La producción y difusión de pornografía está estrictamente prohibida, y las sanciones pueden incluir largas penas de cárcel y multas significativas. Según recoge Independent UK, quienes infringen estas normas pueden enfrentarse a condenas de hasta 12 años de prisión y multas que rondan los 360.000 dólares.

Previamente, otra figura de OnlyFans tuvo problemas con las autoridades tras visitar la misma isla de Bali. Bonnie Blue fue arrestada en diciembre de 2025 tras ser acusada de infringir las leyes locales mientras realizaba grabaciones en la isla.

De acuerdo con Independent UK, Billinger fue inicialmente investigada por presunta producción de material pornográfico. Sin embargo, tras revisar su teléfono, la policía determinó que los videos eran de carácter privado y no estaban destinados a distribución pública, por lo que los cargos más graves fueron descartados.

El caso de Bonnie Blue
El caso de Bonnie Blue incluyó su detención en Bali junto a otros turistas antes de ser deportada y vetada del país. (Photo by SONNY TUMBELAKA / AFP)

Aun así, la influencer fue sancionada por violar las condiciones de su visado turístico, al utilizar su estancia para producir contenido comercial “que podría causar malestar público”.

Como consecuencia, fue deportada y se le impuso una prohibición de ingreso a Indonesia durante 10 años. Las autoridades justificaron la medida como parte de un esfuerzo por preservar la imagen turística de Bali y garantizar el respeto por los valores culturales locales.

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