Entretenimiento

Bonnie Blue regresó a Inglaterra tras ser deportada de Indonesia y se mostró despreocupada: “Soy rica y tengo buenos abogados”

Tras pasar varios días bajo custodia y pagar una multa simbólica, la estrella de OnlyFans volvió a su país natal

Guardar
Bonnie Blue logró evitar la
Bonnie Blue logró evitar la prisión tras pagar una multa de 12 dólares: Instagram/schoolies_xo)

Bonnie Blue regresó al Reino Unido tras ser deportada de Indonesia, donde fue arrestada por presuntamente producir material de carácter sexual explícito, en un caso que generó amplia controversia tanto en redes sociales como en la industria del contenido para adultos.

La creadora de contenido para adultos llegó a Inglaterra el sábado 13 de diciembre, según confirmó un comunicado compartido con Us Weekly. La influencer, cuyo nombre real es Tia Billinger, había sido detenida a inicios de mes en Bali luego de una redada policial local que derivó en una investigación por la supuesta creación de “contenido con elementos pornográficos o inmorales”, de acuerdo con autoridades indonesias.

Tras su regreso, la influencer de 26 años no mostró señales de arrepentimiento. En un comunicado difundido después de su deportación, ironizó sobre el proceso legal que enfrentó.

Bonnie Blue se mostró desinteresada
Bonnie Blue se mostró desinteresada tras su arresto en Bali. (AFP)

Soy rica y tengo buenos abogados, ¿de verdad pensaron que iba a enfrentar tiempo en prisión?. Desde compartir fluidos con apenas legales hasta ver mi contenido con hombres corruptos, digamos que estoy emocionada por mostrarles qué fue lo que me metió en todo este problema”, declaró.

La estrella de OnlyFans fue aún más provocadora al referirse a la multa que recibió tras su comparecencia ante un tribunal indonesio. “Me costó 20 dólares salir de prisión, así que necesito recuperar mis enormes pérdidas. Si quieren ver lo que provocó mi deportación, pueden hacerlo por menos de lo que pagué de multa”, señaló.

Horas antes de que su vuelo aterrizara en Inglaterra, Blue reapareció en redes sociales con un mensaje que desató nuevas críticas. “Pensaron que iba a pasar 15 años encerrada, pero tuve a 15 llenándome”, escribió en Instagram el viernes 12 de diciembre, junto a un video en el que sincronizaba labios con un audio popular, reforzando el tono desafiante que ha mantenido desde su arresto.

Bonnie Blue volvió a las
Bonnie Blue volvió a las redes sociales pocas horas después de ser arrestada. (Instagram)

El caso se hizo público a principios de diciembre, cuando se informó que Bonnie Blue había sido detenida en Bali durante el evento conocido como “Schoolies”, una celebración en la que estudiantes australianos festejan el final de la preparatoria.

Según un comunicado policial emitido entonces, la influencer fue arrestada por presuntamente grabar contenido pornográfico, una actividad severamente penada en Indonesia, país con leyes estrictas en materia de moral pública y producción audiovisual de carácter sexual.

Un representante de la creadora de contenido declaró a Us Weekly el miércoles 10 de diciembre que la creadora enfrentaba múltiples cargos en investigación. “Podemos confirmar que ha sido arrestada y que existen varios cargos que están siendo analizados. Comparecerá ante la corte el viernes”, señaló.

Bonnie Blue tuvo que asistir
Bonnie Blue tuvo que asistir a una audiencia para poder salir de prisión. (AFP)

En ese momento, también se informó que las autoridades habían confiscado sus teléfonos y pasaporte, y que estaba siendo interrogada diariamente.

Tras la audiencia, Bonnie Blue fue sancionada con una multa de 200 mil rupias indonesias, equivalentes a unos 12 dólares estadounidenses, y se le ordenó abandonar el país de manera inmediata.

