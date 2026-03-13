“La Met Gala no es una fiesta de disfraces”: la fuerte declaración de Gwyneth Paltrow sobre las tendencias más llamativas

Gwyneth Paltrow apuesta por la elegancia clásica en la Met Gala, desmarcándose de los atuendos extravagantes.

La actriz y empresaria Gwyneth Paltrow ha reiterado su distancia respecto a los atuendos más extravagantes de la Met Gala, insistiendo en que no considera el evento como una fiesta de disfraces y que prefiere lucir un vestido elegante y auténtico.

Según Page Six, la fundadora de Goop subrayó su preferencia por la sobriedad frente a los estilos que predominan en la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Paltrow descarta usar disfraces en la Met Gala porque, para ella, la clave está en mostrar su autenticidad mediante un “vestido elegante”, no mediante un disfraz. La actriz considera que existen dos estilos principales entre los asistentes: quienes eligen el disfraz según la temática y quienes optan por la elegancia tradicional.

Paltrow comentó a Page Six que siempre se inclina por la segunda opción. “Hay dos tipos de invitados en la Met Gala: los del disfraz y los del vestido elegante. Yo siempre optaré por la elegancia”, señaló la ganadora del Óscar. Señaló que, aunque respeta las distintas interpretaciones del evento, se mantiene fiel a su estilo propio.

Doja Cat sorprendió en la Met Gala 2023 al transformarse en Choupette, la gata de Karl Lagerfeld, utilizando prótesis faciales y maquillaje especial.

Esta postura distingue a Paltrow de otras figuras del entretenimiento que, en años recientes, han apostado por disfraces o interpretaciones teatrales para seguir la temática definida por los organizadores del evento anual. La actriz destacó que nunca asistiría “disfrazada de ningún personaje”, ya que prioriza la autenticidad en cada una de sus apariciones.

A lo largo de las distintas ediciones, la apuesta de Paltrow por la elegancia minimalista ha sido reconocida por medios especializados. En su aparición de 2012, la revista Elle destacó que la actriz fue de las pocas en elegir un vestido corto, reafirmando su preferencia por el “menos es más” en un entorno donde predominan los atuendos llamativos y conceptuales. Esta actitud ha consolidado su imagen como referente de sobriedad y autenticidad en la alfombra roja.

La relación de Gwyneth Paltrow con la Met Gala

A lo largo de los años, la relación de Paltrow con la Met Gala ha sido ambivalente. Ella misma la ha descrito como “una relación de amor y odio bastante documentada”, admitiendo tanto momentos satisfactorios como experiencias incómodas.

Katy Perry asistió a la Met Gala 2019 con un atuendo de candelabro, una de las interpretaciones más teatrales de la temática “Notas sobre el camp”.

Entre sus participaciones más recordadas destaca la de 2012, cuando llevó un conjunto de Prada compuesto por un vestido corto de corte halter, que originalmente debía acompañarse con una falda adicional, aunque decidió prescindir de ella. Ese look se convirtió en su favorito de todos los tiempos.

A pesar de su aprecio por ese atuendo, Paltrow confesó al medio que aquel año no disfrutó del evento. “Fue de lo menos divertido. Hacía mucho calor y estaba demasiado lleno”, resumió sobre su experiencia de 2012 según el medio citado.

En 2019, la actriz regresó a la gala luciendo un vestido amarillo de la firma Chloé, que describió como “una tarta de limón”. Estas elecciones reflejan una preferencia constante por la sobriedad elegante y el rechazo a las teatralidades.

Otras voces críticas y extravagancias en la Met Gala

La actriz, fiel a su estilo, elige vestidos sobrios para la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Las críticas hacia la Met Gala no solo han venido de Paltrow. Celebridades como Amy Schumer y Demi Lovato también han expresado su desencanto con el ambiente del evento, si bien continúan acudiendo regularmente.

En 2016, Lena Dunham confesó al medio que “fue como una cuenta regresiva frenética para poder escapar”. Este año, Dunham forma parte del Comité Anfitrión de la gala.

En contraste, muchas estrellas internacionales aprovechan el evento para sorprender con atuendos próximos al disfraz.

André 3000 sorprendió en la Met Gala 2025 al desfilar con un piano a la espalda, en un homenaje visual al lanzamiento de su álbum instrumental “7 Piano Sketches”.

En 2019, Katy Perry asistió caracterizada como candelabro y, luego, como hamburguesa, acorde al tema “Notas sobre el camp”. En la edición de 2023, Doja Cat se transformó en Choupette, la gata del diseñador Karl Lagerfeld, usando prótesis y maquillaje especial.

Estos ejemplos ilustran los enfoques más teatrales presentes en la gala y refuerzan el contraste con la tendencia defendida por Paltrow, según Page Six.

En sus declaraciones, Paltrow dejó en claro que su prioridad será siempre la autenticidad y la fidelidad a su estilo antes que ceder a la espectacularidad del evento.