Axl Rose y una dura frase sobre Iron Maiden: “No tienen nada que ver con el rock and roll”

El líder de Guns N’ Roses sorprendió al marcar distancia con la banda británica y explicó por qué considera que su estilo y propuesta no encajan con su propia definición del género

La opinión de Axl Rose
La opinión de Axl Rose sobre Iron Maiden resalta la histórica diferencia entre el hard rock de Guns N’ Roses y el heavy metal británico (REUTERS/Jason Cairnduff)

A nadie se le ocurriría comparar a Guns N’ Roses con Iron Maiden, dos bandas que, aunque llevan mucho tiempo de actividad, han seguido caminos diferentes. Mientras los primeros destacaron por sus canciones de hard rock para multitudes, los británicos se orientaron al heavy metal, en ocasiones con mensajes políticos y sociales.

La separación entre ambos conjuntos siempre fue evidente, pero las palabras del vocalista de Guns N’ Roses, Axl Rose, hicieron aún más notoria esta distancia al expresar su opinión sobre la banda inglesa formada por Steve Harris y Bruce Dickinson.

En una entrevista reproducida por el medio musical británico Far Out Magazine, se le preguntó al cantante originario de Lafayette (Indiana), Estados Unidos, por su visión sobre Iron Maiden. Rose compartió: “Son buenos tipos, pero es como una organización política, y sus álbumes son algo así como su postura política”.

De inmediato agregó que lo que hace Iron Maiden no se ajusta a su concepto de rock. “Son completamente diferentes a los nuestros”, expresó Rose. “Simplemente creo que no tienen nada que ver con el rock and roll. Lo que hacen es lo que hacen, y no sé qué es eso. Espero no ser así nunca”.

La visión de Axl Rose sobre Iron Maiden

Steve Harris y Bruce Dickinson
Steve Harris y Bruce Dickinson han definido la identidad conceptual y sonora de Iron Maiden con mensajes políticos y elaborados, opina Rose (Colprensa)

Axl Rose nunca ha evitado pronunciarse con franqueza sobre sus colegas en la industria musical. Tanto en declaraciones públicas como en entrevistas, el vocalista estadounidense ha manifestado su forma de entender el rock y cómo percibe las diferencias entre las distintas agrupaciones. En el caso de Iron Maiden, Rose marcó un límite respecto a su propio proyecto artístico.

El músico resaltó que su percepción de los británicos estaba, en parte, atravesada por la manera en que la banda conducía su música y sus mensajes. Para Rose, el rock debe apelar a la espontaneidad y al disfrute, en contraste con la estructura e intencionalidad de los discos encabezados por Steve Harris, quien junto con Bruce Dickinson ha sido responsable de la identidad sonora y conceptual de Iron Maiden.

Esta apreciación sintetiza una antigua tensión dentro de la cultura rock: la del hedonismo y la rebeldía frente a las propuestas más introspectivas, elaboradas y políticas. Rose, al referirse a la “organización política” detrás de la banda inglesa, subraya la distancia con el perfil de Guns N’ Roses, que priorizó la energía, la inmediatez y la visceralidad en la escena musical.

Dos caminos para el rock

El icónico cantante de Guns
El icónico cantante de Guns N’ Roses compartió su visión sobre la música de Steve Harris y Bruce Dickinson, subrayando la brecha artística entre ambos grupos legendarios

Mientras Guns N’ Roses se transformó en una de las agrupaciones más reconocidas del hard rock mundial con álbumes como Appetite for Destruction y Use Your Illusion, Iron Maiden consolidó una base de seguidores gracias a títulos como The Number of the Beast y Powerslave. Ambas bandas lograron llegar a públicos masivos, pero con estrategias artísticas y sonoras distintas.

Steve Harris fue el motor creativo detrás de Iron Maiden, componiendo la mayoría de los temas y definiendo el rumbo conceptual del grupo. Por su parte, Bruce Dickinson aportó una voz distintiva y recursos literarios que expandieron el imaginario de la banda.

En cambio, el proyecto de Axl Rose y sus compañeros se caracterizó más por la improvisación, el desenfado y la actitud contestataria, elementos que configuraron el mito de Guns N’ Roses.

El cruce entre Guns N’ Roses e Iron Maiden no fue producto de una rivalidad directa, o al menos eso indican los protagonistas, sino del reconocimiento de trayectorias que, aun habitando el mismo universo musical, eligieron enfatizar matices completamente distintos.

