Entretenimiento

Tim Curry reveló secretos del rodaje de “Mi pobre angelito 2″ junto a Macaulay Culkin

El actor británico recordó la famosa comedia navideña y sorprendió al compartir detalles inéditos del ambiente protector y la entrañable relación que forjó con el protagonista

Guardar
Tim Curry rememora la atmósfera
Tim Curry rememora la atmósfera de camaradería vivida durante el rodaje de 'Mi pobre angelito 2' en Nueva York en 1992 (foto: IMDb)

El actor británico Tim Curry revivió momentos claves del rodaje de Mi pobre angelito 2, subrayando la protección y camaradería que caracterizaron su experiencia junto a Macaulay Culkin. Más de tres décadas después del estreno, Curry comparte detalles inéditos sobre la atmósfera en el set y el vínculo que forjó con el joven protagonista.

El ambiente en el set y la primera impresión

Tim Curry, conocido internacionalmente por su versatilidad actoral, rememora su participación en Mi pobre angelito 2, la exitosa secuela estrenada en 1992. El actor recuerda el entusiasmo palpable que envolvía a todo el equipo durante las grabaciones en Nueva York. “Fue una época especial para el cine familiar”, comentó Curry a la revista estadounidense People. Según el intérprete británico, la energía de aquellos días permanece indeleble en su memoria: “En cada jornada, se percibía auténtico entusiasmo de todo el equipo”.

Curry considera que la solidaridad
Curry considera que la solidaridad y pequeños gestos cotidianos convirtieron el set de 'Mi pobre angelito 2' en un verdadero hogar para el elenco (20th Century Fox)

El ambiente protector, fomentado tanto por los productores como por el elenco adulto, se reflejaba en la dinámica diaria de trabajo. Curry destacó que la prioridad era resguardar el bienestar de los actores infantiles, especialmente el de Macaulay Culkin, quien ya era una figura reconocida a nivel mundial tras el éxito de la primera entrega.

La relación entre Tim Curry y Macaulay Culkin

Sobre su vínculo con Culkin, afirma que trabajar con una estrella infantil tan popular podría haber supuesto obstáculos, pero la actitud del joven actor fue decisiva para mantener un clima distendido. “Era un niño muy amable”, enfatizó Curry, quien además valoró la disposición de Culkin para interactuar con todos en el set sin pretensiones ni caprichos.

La actitud amable y profesional
La actitud amable y profesional de Macaulay Culkin sorprendió a Tim Curry y al resto del equipo de 'Mi pobre angelito 2' (foto: IMDb)

El británico recordó que la cordialidad y el trato cercano de Culkin sorprendían a quienes lo rodeaban. “El trato con todos era cercano; nunca hacía sentir incómodo a nadie”, declaró Curry, resaltando la madurez y profesionalismo del protagonista, poco habitual para alguien de su edad.

Anécdotas de las largas jornadas de filmación

Entre las experiencias más vívidas, Curry rememora el desgaste físico que suponían las extensas jornadas de grabación. “A veces, en medio de una toma, Macaulay se quedaba dormido”, relató el actor. El equipo de producción respondía llevándolo cuidadosamente hasta su cama, garantizando que el joven intérprete pudiera descansar en un entorno de absoluta protección. Esta actitud solidaria se convirtió en una constante que, según Curry, marcó la diferencia en el ambiente laboral.

Las largas jornadas de grabación
Las largas jornadas de grabación marcaron el rodaje, donde el equipo veló por el descanso y bienestar del protagonista infantil (Captura de video)

El clima de camaradería no solo se manifestaba en la protección al protagonista, sino en los pequeños gestos cotidianos que hacían del set un lugar seguro y acogedor para todos los involucrados. Curry subraya que estas vivencias compartidas fortalecieron los lazos entre el elenco y dejaron una huella imborrable en su propia trayectoria profesional.

El impacto y legado de la película

A tres décadas del estreno, Tim Curry reflexionó sobre el alcance que Mi pobre angelito 2 mantiene en el imaginario popular. “Es interesante comprobar que la historia y sus personajes siguen presentes en la memoria del público”, explicó en su conversación con People. Las muestras de afecto de los admiradores persisten, evidenciando que la película ha trascendido generaciones.

El actor subraya que el
El actor subraya que el éxito duradero de 'Mi pobre angelito 2' reside en su capacidad para unir a familias generación tras generación

El actor considera que el verdadero legado de la cinta radica en su capacidad para unir a padres e hijos frente a la pantalla, generando momentos de alegría y complicidad familiar. A su juicio, este lazo emocional es lo que mantiene vigente el fenómeno cinematográfico, más allá de su éxito comercial inicial.

El recuerdo más fuerte de Tim Curry

Más de 30 años después de aquellas jornadas en Nueva York, Curry destacó que el mayor tesoro que conserva no son los diálogos ni las escenas filmadas en el hotel, sino la imagen de un set transformado en hogar. “La calidez y el cuidado hacia un niño dormido se volvieron símbolo de una experiencia que sigue viva en la memoria colectiva”, concluyó el actor, reafirmando el valor humano de una producción que marcó a todos sus integrantes.

El testimonio de Tim Curry,
El testimonio de Tim Curry, publicado por la revista People, reafirma el impacto cultural y humano de una de las películas familiares más icónicas del cine navideño (YouTube: CBS Sunday Morning)

El testimonio de Curry, difundido por la revista estadounidense People, ofrece una mirada íntima sobre la creación de una de las películas familiares más recordadas de los años noventa, consolidando el estatus de Mi pobre angelito 2 como referente del cine navideño internacional.

Temas Relacionados

Tim CurryNueva YorkMacaulay CulkinCine FamiliarLegado CinematográficoMemoria ColectivaNewsroom BUE

Últimas Noticias

El episodio de Bob Esponja que cambió la carrera de Charlie Puth y lo impulsó a buscar la originalidad

El cantante sorprendió al confesar que la animación y el sonido de Bob Esponja influyeron profundamente en su vida y su música, inspirando incluso el proceso creativo de su próximo álbum y marcando su identidad artística

El episodio de Bob Esponja

La desaparición de Jim Carrey en Hollywood y el verdadero motivo detrás de su breve regreso

La pausa en la filmografía del actor y comediante estuvo motivada por su búsqueda de tranquilidad

La desaparición de Jim Carrey

Una de las actrices de ‘Pulp Fiction’ arremete contra Quentin Tarantino: “No es arte, es simplemente racista y desagradable”

Rosanna Arquette ha declarado que no soporta que se le haya dado carta blanca al director con respecto al lenguaje contra la comunidad negra

Una de las actrices de

Britney Spears “anhela conexiones”, pero “le cuesta mantener amistades”, según un amigo cercano de la cantante

La artista fue detenida en Ventura, California, luego de que autoridades reportaran que conducía de manera errática

Britney Spears “anhela conexiones”, pero

La hija de Michael Jackson acusa a los administradores del patrimonio de su padre de “desperdiciar recursos” en el litigio legal

Paris Jackson presentó una nueva oposición legal a los ejecutores del patrimonio del cantante

La hija de Michael Jackson
DEPORTES
Cuando volverá a correr Franco

Cuando volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda completa de la temporada tras el GP de Australia

Franco Colapinto habló tras el GP de Australia de F1: de la sanción que fue “una locura” a una frase optimista sobre Alpine

La increíble maniobra de Colapinto en la largada del GP de Australia que evitó un accidente masivo en la Fórmula 1

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Australia de F1: un error de Alpine lo complicó, pero se defendió para cerrar un buen debut

Ganó 70 kilos con una dieta de 7000 calorías diarias y se convirtió en el fisicoculturista más alto del mundo: “Antes me sentía como Goofy”

TELESHOW
La vuelta de Claudio Orellano

La vuelta de Claudio Orellano en LAM: “Me sorprende que después de tantos años la gente en la calle me recuerde”

Julieta Cayetina y su regreso a las tablas: “No solo trabajo con el humor, es parte de mi vida”

El regreso de Darío Barassi a la televisión: “No salgo a la cancha a ver qué pasa, salgo a ganar”

Lizy Tagliani contó su rápida reacción cuando le depositaron un sueldo importante por primera vez: “Va a repuntar”

Sofía Pachano relató el impacto que tuvo en Aníbal la llegada de su hijo: “Le salvó la vida”

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Ortega afronta

La dictadura de Ortega afronta su momento de mayor vulnerabilidad tras la caída de Maduro y la muerte de Khamenei

Trump, la Cumbre de Miami y la primacía de la geopolítica sobre el comercio: el caso de Chile

Creó un “escenario de humo” para captar clientes mientas ostentaba una vida de lujo y terminó imputado por estafa en Uruguay

Temor en Brasil ante el posible impacto del escándalo del Banco Master sobre las elecciones presidenciales

Los videos más impactantes de los cinco depósitos de petróleo bombardeados por Israel y Estados Unidos en Irán