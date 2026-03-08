Tim Curry reveló secretos del rodaje de “Mi pobre angelito 2″ junto a Macaulay Culkin

Tim Curry rememora la atmósfera de camaradería vivida durante el rodaje de 'Mi pobre angelito 2' en Nueva York en 1992 (foto: IMDb)

El actor británico Tim Curry revivió momentos claves del rodaje de Mi pobre angelito 2, subrayando la protección y camaradería que caracterizaron su experiencia junto a Macaulay Culkin. Más de tres décadas después del estreno, Curry comparte detalles inéditos sobre la atmósfera en el set y el vínculo que forjó con el joven protagonista.

El ambiente en el set y la primera impresión

Tim Curry, conocido internacionalmente por su versatilidad actoral, rememora su participación en Mi pobre angelito 2, la exitosa secuela estrenada en 1992. El actor recuerda el entusiasmo palpable que envolvía a todo el equipo durante las grabaciones en Nueva York. “Fue una época especial para el cine familiar”, comentó Curry a la revista estadounidense People. Según el intérprete británico, la energía de aquellos días permanece indeleble en su memoria: “En cada jornada, se percibía auténtico entusiasmo de todo el equipo”.

Curry considera que la solidaridad y pequeños gestos cotidianos convirtieron el set de 'Mi pobre angelito 2' en un verdadero hogar para el elenco (20th Century Fox)

El ambiente protector, fomentado tanto por los productores como por el elenco adulto, se reflejaba en la dinámica diaria de trabajo. Curry destacó que la prioridad era resguardar el bienestar de los actores infantiles, especialmente el de Macaulay Culkin, quien ya era una figura reconocida a nivel mundial tras el éxito de la primera entrega.

La relación entre Tim Curry y Macaulay Culkin

Sobre su vínculo con Culkin, afirma que trabajar con una estrella infantil tan popular podría haber supuesto obstáculos, pero la actitud del joven actor fue decisiva para mantener un clima distendido. “Era un niño muy amable”, enfatizó Curry, quien además valoró la disposición de Culkin para interactuar con todos en el set sin pretensiones ni caprichos.

La actitud amable y profesional de Macaulay Culkin sorprendió a Tim Curry y al resto del equipo de 'Mi pobre angelito 2' (foto: IMDb)

El británico recordó que la cordialidad y el trato cercano de Culkin sorprendían a quienes lo rodeaban. “El trato con todos era cercano; nunca hacía sentir incómodo a nadie”, declaró Curry, resaltando la madurez y profesionalismo del protagonista, poco habitual para alguien de su edad.

Anécdotas de las largas jornadas de filmación

Entre las experiencias más vívidas, Curry rememora el desgaste físico que suponían las extensas jornadas de grabación. “A veces, en medio de una toma, Macaulay se quedaba dormido”, relató el actor. El equipo de producción respondía llevándolo cuidadosamente hasta su cama, garantizando que el joven intérprete pudiera descansar en un entorno de absoluta protección. Esta actitud solidaria se convirtió en una constante que, según Curry, marcó la diferencia en el ambiente laboral.

Las largas jornadas de grabación marcaron el rodaje, donde el equipo veló por el descanso y bienestar del protagonista infantil (Captura de video)

El clima de camaradería no solo se manifestaba en la protección al protagonista, sino en los pequeños gestos cotidianos que hacían del set un lugar seguro y acogedor para todos los involucrados. Curry subraya que estas vivencias compartidas fortalecieron los lazos entre el elenco y dejaron una huella imborrable en su propia trayectoria profesional.

El impacto y legado de la película

A tres décadas del estreno, Tim Curry reflexionó sobre el alcance que Mi pobre angelito 2 mantiene en el imaginario popular. “Es interesante comprobar que la historia y sus personajes siguen presentes en la memoria del público”, explicó en su conversación con People. Las muestras de afecto de los admiradores persisten, evidenciando que la película ha trascendido generaciones.

El actor subraya que el éxito duradero de 'Mi pobre angelito 2' reside en su capacidad para unir a familias generación tras generación

El actor considera que el verdadero legado de la cinta radica en su capacidad para unir a padres e hijos frente a la pantalla, generando momentos de alegría y complicidad familiar. A su juicio, este lazo emocional es lo que mantiene vigente el fenómeno cinematográfico, más allá de su éxito comercial inicial.

El recuerdo más fuerte de Tim Curry

Más de 30 años después de aquellas jornadas en Nueva York, Curry destacó que el mayor tesoro que conserva no son los diálogos ni las escenas filmadas en el hotel, sino la imagen de un set transformado en hogar. “La calidez y el cuidado hacia un niño dormido se volvieron símbolo de una experiencia que sigue viva en la memoria colectiva”, concluyó el actor, reafirmando el valor humano de una producción que marcó a todos sus integrantes.

El testimonio de Tim Curry, publicado por la revista People, reafirma el impacto cultural y humano de una de las películas familiares más icónicas del cine navideño (YouTube: CBS Sunday Morning)

El testimonio de Curry, difundido por la revista estadounidense People, ofrece una mirada íntima sobre la creación de una de las películas familiares más recordadas de los años noventa, consolidando el estatus de Mi pobre angelito 2 como referente del cine navideño internacional.