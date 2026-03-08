Entretenimiento

Qué dejó el Oasis Live ‘25: gira récord, reconciliación y un documental de alto voltaje que sorprende a los fans

La banda británica superó todas las expectativas en su reencuentro mundial, renovando el legado del britpop y anticipando un film que mostrará momentos inéditos de la reconciliación y la conexión con miles de seguidores

El regreso de Oasis en
El regreso de Oasis en 2025 desató una ola de euforia en la escena musical internacional

El regreso de Oasis a los escenarios en 2025 ha generado una oleada de entusiasmo en el mundo de la música. Según las palabras de Noel Gallagher, recogidas por PEOPLE tras recibir el galardón a Compositor del Año en los BRIT Awards, la experiencia fue “mejor que los años 90” y “lo más increíble” que haya hecho la banda. Gallagher subrayó el fervor de los seguidores y la intensidad emocional vivida en cada fecha de la gira mundial, algo que, en su opinión, superó todas las expectativas.

El impacto de la gira se hizo evidente desde el anuncio oficial en agosto de 2024. Las entradas para los conciertos, que arrancaron en julio de 2025 en Cardiff, se agotaron rápidamente y el público mostró una respuesta entusiasta en cada país.

Los conciertos recorrieron el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, México y distintas ciudades de Europa, antes de continuar por Japón, Corea del Sur, Sudamérica y Australia. La magnitud del fenómeno quedó reflejada en el hecho de que los nuevos lanzamientos de Oasis alcanzaron el primer puesto en las listas de ventas internacionales.

Oasis y el fenómeno de la reunión: un hito para el rock británico

Liam y Noel Gallagher en
Liam y Noel Gallagher en su regreso a Argentina con Oasis

La reunión de Oasis no solo representó un regreso musical, sino también una oportunidad para que los hermanos Noel y Liam Gallagher compartieran escenario después de 16 años de distanciamiento.

Según medios como Rolling Stone UK y SPIN, la ruptura de la banda en 2009, tras una fuerte discusión en París, había dejado a una generación entera de seguidores esperando este momento de reconciliación. La gira de 2025, bautizada como “Oasis Live ‘25”, reavivó el interés tanto de la prensa como de los admiradores, que agotaron tickets en cuestión de minutos.

El reencuentro sorprendió incluso a los propios músicos. Noel Gallagher declaró que cada espectáculo fue “un ‘10 de 10’”, destacando la intensidad y el cariño recibido por parte del público mundial. Paul “Bonehead” Arthurs y Liam Gallagher se sumaron al reencuentro, que resultó abrumador por la magnitud y la pasión de los fans.

La demanda por ver a la banda fue tan alta que se presentaron problemas logísticos, incluyendo un aumento en los precios de reventa y la anulación de entradas infladas, lo que motivó incluso la intervención de organismos de control del mercado de espectáculos en el Reino Unido. A pesar de estos inconvenientes, la gira siguió avanzando con éxito en cada continente.

Los conciertos de Oasis recibieron
Los conciertos de Oasis recibieron una respuesta apasionada por parte de los fanáticos en cada país

El documental de la gira Oasis Live ‘25: producción y expectativas

Más allá del espectáculo en vivo, la gira contará con un documental en desarrollo. Esta producción estará a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, y será dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, reconocidos por su trabajo en el documental Shut Up and Play the Hits sobre LCD Soundsystem y en Meet Me in the Bathroom, que retrata la escena musical neoyorquina de los años 2000 Oasis Filming Reunion Tour Documentary.

El filme, aún sin título ni fecha de estreno confirmada, será producido por Magna Studios y distribuido por Sony Music Vision. Knight ha sido elogiado por su capacidad de aportar profundidad narrativa a proyectos audiovisuales, lo que ha elevado las expectativas en torno al documental.

La producción promete capturar tanto la música como las personalidades, tensiones y la euforia que rodearon la esperada reunión, según AXS TV Oasis Officially Announce Tour Film Led by Peaky Blinders ....

Las entradas para la gira
Las entradas para la gira Oasis Live ‘25 se agotaron en minutos en todos los continentes

Gallagher afirmó a PEOPLE que solo ha visto fragmentos breves del material grabado y prefiere no adelantar opiniones, aunque quienes han tenido acceso a más contenido lo califican de sorprendente. Si el documental logra transmitir aunque sea una mínima parte de la energía vivida en la gira, su impacto será considerable.

Oasis en la cultura popular y legado

Oasis ha sido objeto de producciones audiovisuales previas, como los documentales Supersonic (2016) y Knebworth 1996 (2021).

Sin embargo, la nueva película pretende diferenciarse al centrarse en el regreso de la banda y en la dinámica actual entre sus miembros, marcada por la superación de viejas disputas y la celebración del legado musical.

El reencuentro generó debates sobre
El reencuentro generó debates sobre el poder de la reconciliación en el arte

El regreso de Oasis no solo ha revitalizado el interés por el britpop, sino que también ha abierto un diálogo sobre el poder de la reconciliación en el ámbito artístico.

La gira ha dejado una huella en la industria, tanto por su repercusión mediática como por el fenómeno social que representa el reencuentro de una de las bandas más influyentes de las últimas décadas.

En síntesis, la gira “Oasis Live ‘25 y su documental asociado prometen consolidar la posición del grupo en la historia del rock, mientras los seguidores esperan ansiosos la oportunidad de revivir, en pantalla grande, la intensidad de una reunión que parecía imposible.

