La desaparición de Jim Carrey en Hollywood y el verdadero motivo detrás de su breve regreso

Jim Carrey regresa a Hollywood tras su retiro motivado por la búsqueda de tranquilidad y desarrollo creativo fuera del cine (VALERIE MACON/AFP)

La reaparición de Jim Carrey en la pantalla grande, tras varios años de retiro autodeclarado, devolvió al primer plano a uno de los comediantes más reconocidos de Hollywood.

Su regreso resultó inesperado y directo: “Volví a este universo porque, en primer lugar, puedo interpretar a un genio, aunque es exagerarlo un poco. Y, bueno, compré muchas cosas y necesito el dinero, francamente”, admitió Carrey en el estreno londinense de Sonic 3.

La pausa en su carrera fue una decisión personal motivada por su búsqueda de tranquilidad y desarrollo creativo fuera de la industria cinematográfica.

Durante la promoción de Sonic 2 en 2022, el actor anunció su retiro y explicó a Access Hollywood que se sentía satisfecho con su legado, valorando la vida tranquila, la pintura y su desarrollo espiritual por encima de la exposición mediática.

“Me gusta mucho mi vida tranquila y me gusta mucho pintar sobre lienzo y realmente amo mi vida espiritual y siento que tengo suficiente. Ya he hecho suficiente. Soy suficiente”, expresó, estableciendo un antes y un después en su trayectoria.

El actor reconoce que su regreso en "Sonic 3" responde a una combinación de motivaciones creativas y necesidades económicas (Paramount Pictures y Sega of America, Inc.)

Solo el atractivo de un proyecto concreto, junto a factores personales, motivó su regreso, como ocurrió con Sonic 3.

El retiro de Jim Carrey fue una decisión reflexionada tras años de éxito y presión en la industria. En 2018, declaró a la revista estadounidense The Hollywood Reporter: “Simplemente no quería seguir en el negocio. No me gustaba lo que estaba ocurriendo, el dominio de las corporaciones y todo eso”.

Esa desmotivación, combinada con la búsqueda de significado personal y artístico, lo llevó a alejarse progresivamente de los reflectores.

Durante su retiro, Carrey priorizó la pintura, la vida espiritual y el equilibrio entre el arte y su entorno familiar (REUTERS/Mina Kim)

Durante ese periodo, Carrey se volcó a la pintura, la escritura y la vida familiar.

Publicó la novela Memoirs and Misinformation, participó en la serie televisiva Kidding y estrenó el documental I Needed Color, donde mostró su pasión por el arte visual.

El retorno de Carrey no implicó el abandono definitivo de su retiro, sino una excepción condicionada por factores específicos.

En 2022, manifestó que solo volvería si encontraba un guion “escrito en tinta de oro por ángeles”, una metáfora sobre el tipo de proyecto que lo haría reconsiderar su pausa.

Carrey destacó su descontento con el dominio de las corporaciones en Hollywood como factor clave de su alejamiento (New Line Cinema)

Consultado en la alfombra roja de Sonic 3 sobre si este era ese guion, Carrey respondió entre risas: “Eso podría haber sido una hipérbole”.

El papel del Dr. Robotnik y la oportunidad de explorar creativamente el personaje resultaron determinantes en su decisión.

El director Jeff Fowler valoró su entrega: “Para él, crear un nuevo personaje dentro del mundo fue una oportunidad emocionante y se entregó por completo”.

El aspecto económico también influyó en su regreso. “Compré muchas cosas y necesito el dinero, la verdad”, reiteró Carrey ante la prensa, dejando claro que las razones materiales acompañaron a las artísticas en su elección de volver a una superproducción como Sonic 3.

La carrera de Jim Carrey incluye éxitos como "El show de Truman", y salarios millonarios aunque nunca fue nominado al Oscar (Paramount Pictures)

La relación de Jim Carrey con la industria se volvió compleja en los últimos años.

Su figura, durante mucho tiempo sinónimo de éxito en taquilla, pasó a ser imprevisible para los estudios debido a su carácter y a episodios de fricción durante los rodajes.

Carrey reconoció que su método de actuación en Man on the Moon y sus declaraciones públicas sobre política influyeron en su imagen dentro de Hollywood.

La prensa especializada y sectores del público discutieron si su retiro fue consecuencia de una industria menos dispuesta a asumir riesgos o de una decisión personal.

En 2017, Carrey explicó: “Desaparezco durante largos periodos para volver con una nueva habilidad o atributo. Es como si te cortaras el brazo derecho para aprender a escribir con el izquierdo y luego lo vuelves a coser”.

El impacto del retiro del artista fue debatido en la prensa, que cuestionó si fue consecuencia de la industria o una decisión personal (Universal Studios)

El impacto de su carrera y reconocimiento

Durante las décadas de 1990 y 2000, Jim Carrey se posicionó entre los actores mejor remunerados y más populares de la industria.

Percibió USD 20 millones por El Grinch y USD 35 millones por Sí, señor, y encabezó títulos como Ace Ventura, La máscara y El show de Truman.

A pesar de los elogios de la crítica por sus papeles en Eterno resplandor de una mente sin recuerdos y The Truman Show, nunca recibió una nominación al premio Oscar.

Tras su retiro, Carrey mantuvo una presencia activa en redes sociales, donde compartió obras de arte y opiniones sobre temas sociales.

Jim Carrey dejó la puerta abierta a futuros proyectos siempre que surja un guion atractivo o un equipo inspirador que despierte su interés (Warner Bros.)

En el ámbito personal, Carrey intentó equilibrar su carrera con la vida privada.

Su hija Jane Erin Carrey también incursionó en el entretenimiento, colaborando en algunos proyectos junto a él.

Episodios como el fallecimiento de Cathriona White, ex novia del actor, y otras experiencias personales motivaron etapas de introspección y alejamiento del foco público.

El propio actor expresó su perspectiva: “Tenemos más impacto en el mundo de lo que pensamos. No necesitamos ser multihabilidosos para afectar el mundo”.

Jim Carrey y la maquilladora Cathriona White estaban juntos desde el 2012. Esta última murió en 2015 (Grosby Group)

El futuro de Jim Carrey en el cine

El actor no descartó participar en nuevos proyectos cinematográficos: “No se puede ser definitivo en estas cosas”.

"Dije que quería retirarme, pero creo que hablaba más de descansar el poder. Porque cuando surge una buena idea o un equipo que disfrutas, las cosas suelen cambiar”, detalló a Comicbook.

Incluso dejó abierta la posibilidad de retomar personajes como el Grinch o participar en una secuela de La máscara si el proyecto resultaba atractivo.

Recientemente, Jim Carrey apareció en los Premios César para aceptar un galardón honorario y pronunciar un discurso en francés. El aspecto de su rostro se viralizó en redes sociales, incluso con publicaciones en las que se alegaba que en realidad se trataría de un doble y no del actor.

Al respecto, el rumor fue desmentido tanto por el presentante de Carrey como del presidente de la organización, Gregory Caulier.

La presencia de Jim Carrey fue ampliamente discutida por un cambio en el aspecto de su rostro (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“La visita de Jim Carrey ha estado planeada desde este verano. Desde el principio, se mostró extremadamente conmovido por la invitación de la Academia. Ocho meses de conversaciones continuas y constructivas. Trabajó en su discurso en francés durante meses, preguntándome sobre la pronunciación exacta de ciertas palabra”, sostuvo Caulier, quien consideró que las noticias falsas en torno a su aparición eran un “tema irrelevante”.