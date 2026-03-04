Así se construyó la fortuna millonaria de Jim Carrey antes de que el actor se retirara del cine

Jim Carrey ha acumulado un patrimonio millonario tras décadas de trabajo en cine y televisión. (Grosby)

Jim Carrey acumula una fortuna estimada en aproximadamente 180 millones de dólares, según cálculos difundidos por Celebrity Net Worth.

Esta cifra se relaciona con varias décadas de actividad en la industria del entretenimiento, principalmente en el cine y la televisión, así como con ingresos derivados de contratos, participaciones en ganancias y otras inversiones.

El actor nació el 17 de enero de 1962 en Newmarket, Canadá, y comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como comediante de stand-up durante su juventud.

Posteriormente se trasladó a Estados Unidos, donde participó en clubes de comedia y programas televisivos. Uno de los primeros proyectos que le dio visibilidad fue el programa de sketches In Living Color, emitido a partir de 1990.

Jim Carrey alcanzó notoriedad gracias a su participación en "In Living Color". (Captura de video)

En ese espacio, el actor recibía alrededor de 25 mil dólares por episodio, lo que marcó el inicio de su presencia en la televisión estadounidense.

Durante la década de 1990, Jim Carrey participó en varias producciones cinematográficas que ampliaron su presencia en Hollywood. Entre las películas que formaron parte de esa etapa se encuentran Ace Ventura: Pet Detective (1994), La máscara (1994) y Dumb and Dumber (1994).

Estos títulos contribuyeron a consolidar su carrera en la industria cinematográfica y lo llevaron a protagonizar otros proyectos en los años posteriores. Con el paso del tiempo, el actor comenzó a negociar contratos con remuneraciones más elevadas.

En la segunda mitad de la década de 1990 alcanzó uno de los hitos salariales de Hollywood al recibir 20 millones de dólares por una película, cifra que en ese momento representaba uno de los pagos más altos para un actor en la industria.

Jim Carrey logró cobrar 20 millones de dólares por película en el punto más alto de su carrera. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Entre los proyectos de ese periodo se encuentran The Cable Guy (1996) y Mentiroso mentiroso (1997). A lo largo de su trayectoria, Carrey continuó participando en producciones de distintos géneros. Entre ellas se incluyen The Truman Show (1998), Man on the Moon (1999) y Bruce Almighty (2003).

Algunos contratos incluyeron acuerdos de participación en las ganancias de taquilla, lo que permitió aumentar los ingresos derivados de determinadas producciones. En ciertos casos, estos acuerdos generaron pagos adicionales que superaron los salarios iniciales establecidos en los contratos.

De acuerdo con estimaciones publicadas en distintos análisis financieros, los ingresos acumulados de Jim Carrey en el cine superan los 300 millones de dólares, considerando salarios directos y bonificaciones por rendimiento comercial de las películas.

Los ingresos acumulados de Jim Carrey podrían superar los 300 millones de dólares. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante el periodo de mayor actividad de su carrera, el actor podía recibir entre 20 y 25 millones de dólares por proyecto, dependiendo del presupuesto de la producción.

Además de sus ingresos por actuación, parte de su patrimonio se encuentra vinculado a propiedades inmobiliarias. Durante varios años, el artista fue propietario de una residencia en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles, adquirida en 1994 por 3.8 millones de dólares.

Con el paso del tiempo, el famoso amplió la propiedad mediante la compra de terrenos adyacentes, lo que conformó un complejo residencial de aproximadamente dos acres con varias instalaciones y edificaciones.

La residencia cuenta con 1,179 metros cuadrados construidos y más de 8,000 metros cuadrados de terreno. (Sotheby's International Realty)

También ha realizado otras operaciones inmobiliarias, como la compra de una vivienda frente al mar en Malibú en 2002 por cerca de 9.75 millones de dólares, que posteriormente fue vendida en 2013 por alrededor de 13.4 millones. Asimismo, ha mantenido propiedades en otras ciudades, incluida un apartamento en Nueva York.

En años recientes, el actor ha reducido su participación en nuevos proyectos cinematográficos. No obstante, su patrimonio continúa relacionado con ingresos acumulados a lo largo de su carrera, regalías de producciones anteriores y otras inversiones