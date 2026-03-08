La actriz de ‘Harry Potter’ que no desea revivir su paso por la saga: “Era muy joven y me dejaba influenciar”

Katie Leung descartó regresar a "Harry Potter" por la presión mediática y el impacto en su salud mental (Warner Bros.)

Katie Leung dejó claro que no tiene intención de regresar a sus días en Harry Potter. Según relató a Entertainment Tonight, ese periodo estuvo marcado por la inseguridad y la presión mediática.

“Era muy joven y me dejaba influenciar fácilmente por lo que la gente decía sobre mí, porque no sabía quién era”, declaró la actriz escocesa, según citó el medio a finales de febrero.

Leung afirmó que actualmente se siente satisfecha con su vida personal y profesional. “Estoy tan contenta de estar aquí. No querría volver a ese tiempo”, aseguró.

Explicó que, si bien no considera que lo haya pasado mal, la madurez le permite afrontar los desafíos de otra manera. Aun reconociendo que sigue en proceso de autodescubrimiento, señaló que ahora está “más cerca” de saber quién es.

Durante su participación en la franquicia, interpretó a Cho Chang en cinco películas, comenzando en 2005 con Harry Potter y el cáliz de fuego.

La actriz escocesa se sintió vulnerable y desorientada durante el auge de la saga y la exposición en redes sociales (Netflix/Warner Bros.)

La etapa en Hogwarts coincidió con el auge de las redes sociales y el fenómeno global de la saga, lo que expuso a Katie Leung a una atención pública intensa y, en ocasiones, negativa.

En entrevistas recientes, describió el impacto de la fama repentina y la atención mediática.

“Fue abrumador desde el principio”, reconoció en diálogo con el diario británico The Guardian en enero de 2026, y agregó que estar en el centro de atención a esa edad, cuando ya existía inseguridad, “fue difícil, por decir lo menos”.

Al reflexionar sobre aquel periodo, admite que todavía intenta comprender cómo la marcó: “Todavía estoy tratando de entender, realmente, cómo me afectó”.

Aunque reconoce la importancia de esa experiencia en su vida, hoy valora su presente, en el que se percibe más dueña de sí misma y de sus decisiones.

Tras interpretar a Cho Chang en cinco películas, Leung reveló cómo los comentarios racistas en internet afectaron a su autoestima y comportamiento (Warner Bros.)

Las redes sociales y la exposición mediática dejaron consecuencias directas. Tras su debut en la saga, Leung se encontró con comentarios racistas y ofensivos en internet.

Lo que encontró en internet, recuerda, “era racismo horrible y comentarios personales dañinos”.

“A esa edad tienes curiosidad. Recuerdo que sentía mucha curiosidad por lo que la gente decía de mí y me buscaba en Google. Nadie podría haberme detenido, porque era lo suficientemente mayor para tomar mis propias decisiones”, relató.

El efecto de esos ataques fue duradero: cree que esas experiencias influyeron en su conducta y en su nivel de apertura, pues “probablemente me hizo menos extrovertida. Era muy consciente de lo que salía de mi boca”.

Al comparar su experiencia actual en Bridgerton con la etapa de Harry Potter, sostiene que llegó a la serie con “un enfoque muy saludable en el trabajo”.

Ahora, puede separar su vida profesional de la personal. Según describe, sigue preocupada por el arte y quiere desempeñarse bien, pero puede dejar el trabajo al final del día y continuar con su vida fuera de los sets.

Katie Leung valora ahora su etapa en "Bridgerton", donde logra separar su vida profesional de la personal y priorizar su bienestar (Netflix)

La actriz también reflexionó sobre la importancia de la representación y diversidad en la industria audiovisual.

“Me siento un poco envidiosa de la generación más joven que ahora ve a personas que la representan en las pantallas”, comentó Leung.

Para ella, interpretar a una madre en la exitosa serie de época implica un avance en términos de roles y visibilidad.

A modo de consejo para quienes deban asumir papeles en futuros proyectos relacionados con Harry Potter, Leung recomienda: “Para cualquiera, en cualquier etapa de su vida, mi consejo es que sean ellos mismos, porque eso es lo que los hace únicos”.

Y pidió “que no dejen que el ruido de los demás les afecte, porque lo que ya tienen es un don, y deberían intentar aferrarse a eso”.

La estrella reflexionó sobre la importancia de la diversidad y representación en la industria audiovisual, señalando avances en series más actuales (Netflix)

Katie Leung admite que el éxito de la saga la dejó desorientada en un primer momento: “Recuerdo que salí de eso pensando: ‘Nada lo va a superar’, porque fue tan exitoso”.

Esa etapa la llevó a preguntarse qué vendría después y cómo gestionar las expectativas ajenas ante la imposibilidad de superar semejante fenómeno.

En ese sentido, reconoció que la percepción de no merecer su carrera la acompañó durante un tiempo.

“Me pasó por pura casualidad”, expresó, y agregó que durante mucho tiempo intentó compensar esa sensación exigiéndose demasiado.

Hoy, tras años de trabajo y autodescubrimiento, su perspectiva es distinta: “Sé quién soy. Sé lo que puedo hacer”.