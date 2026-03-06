“Estoy bien”: amigo de Britney Spears revela su conversación con la cantante tras el arresto en California

Sean compartió su preocupación por la situación que atraviesa Britney actualmente (EFE/Jason Szenes)

La reciente detención de Britney Spears por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol ha generado una serie de reacciones entre sus allegados y seguidores. Tras el arresto, Sean Phillip, amigo cercano y exasistente de la cantante, compartió detalles sobre el estado actual de la artista en el programa Good Morning Britain. “Todo lo que le pregunté fue: ‘¿Estás bien?’ y ella respondió: ‘Estoy bien’”, relató Phillip acerca del breve intercambio que mantuvo con Spears tras el incidente.

Según registros de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura, la cantante de 44 años fue detenida el miércoles 4 de marzo cerca de su residencia en California. La policía la llevó a un hospital para realizarle pruebas de alcoholemia y posteriormente la trasladó a una comisaría, donde fue fichada a las 3:02 de la mañana del jueves y liberada unas tres horas más tarde.

Phillip, quien afirmó hablar con Spears casi a diario, expresó su sorpresa por lo ocurrido y aseguró que este tipo de situaciones no forman parte del carácter habitual de la artista. “Ella es una persona muy fuerte. Así como todos se sorprendieron por este episodio, yo también. No es propio de ella”, comentó al programa británico.

"No es propio de ella", aseguró Sean Phillip sobre el arresto que sufrió Britney Spears el pasado miércoles por manejar en estado inconveniente (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

El representante de Britney Spears también se pronunció después del arresto. En una declaración a Us Weekly, reconoció la gravedad del hecho y subrayó que la cantante está colaborando con las autoridades. “Este fue un incidente desafortunado que no tiene justificación. Britney tomará las medidas adecuadas y cumplirá con la ley”, señaló el comunicado, agregando que esperan que esto marque “el inicio de un cambio necesario y postergado en la vida de Britney”.

El entorno de Spears ha manifestado su deseo de que la cantante reciba el apoyo necesario en este momento. En el mismo comunicado se indicó que sus hijos pasarán tiempo con ella y que sus seres queridos buscan establecer un plan que favorezca su bienestar a largo plazo.

El arresto de Spears se produce casi cinco años después del fin de la tutela legal que ejercía su padre, Jamie Spears, desde noviembre de 2021. Este antecedente ha mantenido la vida personal y profesional de la artista bajo el escrutinio público y mediático.

Poco después del arresto, el representante de Britney Spears aseguró que el incidente podía ser “el inicio de un cambio necesario y postergado en la vida de Britney" (Instagram/@britneyspears)

Phillip añadió su perspectiva sobre el futuro de la cantante: “Lo que me gustaría es que se alejara de Los Ángeles”, respondió al ser consultado sobre los cambios que espera en la vida de Spears. Insistió en que la ve igual que en 2003, sin cambios negativos en su carácter, pero advirtió que es importante reflexionar sobre las personas que la rodean y sus influencias.