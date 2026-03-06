Entretenimiento

“Estoy bien”: amigo de Britney Spears revela su conversación con la cantante tras el arresto en California

Según Sean Phillip, Spears tranquilizó a su entorno con un mensaje breve tras el incidente, mientras sus allegados se muestran sorprendidos por la situación

Guardar
Sean compartió su preocupación por
Sean compartió su preocupación por la situación que atraviesa Britney actualmente (EFE/Jason Szenes)

La reciente detención de Britney Spears por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol ha generado una serie de reacciones entre sus allegados y seguidores. Tras el arresto, Sean Phillip, amigo cercano y exasistente de la cantante, compartió detalles sobre el estado actual de la artista en el programa Good Morning Britain. “Todo lo que le pregunté fue: ‘¿Estás bien?’ y ella respondió: ‘Estoy bien’”, relató Phillip acerca del breve intercambio que mantuvo con Spears tras el incidente.

Según registros de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura, la cantante de 44 años fue detenida el miércoles 4 de marzo cerca de su residencia en California. La policía la llevó a un hospital para realizarle pruebas de alcoholemia y posteriormente la trasladó a una comisaría, donde fue fichada a las 3:02 de la mañana del jueves y liberada unas tres horas más tarde.

Phillip, quien afirmó hablar con Spears casi a diario, expresó su sorpresa por lo ocurrido y aseguró que este tipo de situaciones no forman parte del carácter habitual de la artista. “Ella es una persona muy fuerte. Así como todos se sorprendieron por este episodio, yo también. No es propio de ella”, comentó al programa británico.

"No es propio de ella",
"No es propio de ella", aseguró Sean Phillip sobre el arresto que sufrió Britney Spears el pasado miércoles por manejar en estado inconveniente (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

El representante de Britney Spears también se pronunció después del arresto. En una declaración a Us Weekly, reconoció la gravedad del hecho y subrayó que la cantante está colaborando con las autoridades. “Este fue un incidente desafortunado que no tiene justificación. Britney tomará las medidas adecuadas y cumplirá con la ley”, señaló el comunicado, agregando que esperan que esto marque “el inicio de un cambio necesario y postergado en la vida de Britney”.

El entorno de Spears ha manifestado su deseo de que la cantante reciba el apoyo necesario en este momento. En el mismo comunicado se indicó que sus hijos pasarán tiempo con ella y que sus seres queridos buscan establecer un plan que favorezca su bienestar a largo plazo.

El arresto de Spears se produce casi cinco años después del fin de la tutela legal que ejercía su padre, Jamie Spears, desde noviembre de 2021. Este antecedente ha mantenido la vida personal y profesional de la artista bajo el escrutinio público y mediático.

Poco después del arresto, el
Poco después del arresto, el representante de Britney Spears aseguró que el incidente podía ser “el inicio de un cambio necesario y postergado en la vida de Britney" (Instagram/@britneyspears)

Phillip añadió su perspectiva sobre el futuro de la cantante: “Lo que me gustaría es que se alejara de Los Ángeles”, respondió al ser consultado sobre los cambios que espera en la vida de Spears. Insistió en que la ve igual que en 2003, sin cambios negativos en su carácter, pero advirtió que es importante reflexionar sobre las personas que la rodean y sus influencias.

Temas Relacionados

Britney SpearsCaliforniaOficina del Sheriff del Condado de VenturaTutela LegalConducción Bajo InfluenciaApoyo PsicológicoEntretenimiento

Últimas Noticias

De la vulnerabilidad al crecimiento: Jessica Chastain reveló por qué “Sueños” fue su papel más difícil

En diálogo con Collider Interviews, la intérprete relató cómo el rodaje bajo la dirección de Michel Franco la llevó a enfrentar miedos inéditos y transformó su carrera actoral y su vida personal

De la vulnerabilidad al crecimiento:

Cómo influyó la diferencia de 10 años entre Cruz Beckham y Jackie Apostel en la aceptación familiar

El acercamiento entre la artista brasileña y una de las familias más influyentes es tema de conversación en medios y redes sociales desde su aparición pública

Cómo influyó la diferencia de

El último día de Ozzy Osbourne: su hijo dejó atrás los rumores y reveló cómo fue la despedida familiar

Jack Osbourne compartió detalles desconocidos sobre el adiós al legendario músico, enfatizando que la serenidad y el respeto fueron la prioridad absoluta en los momentos finales de Ozzy

El último día de Ozzy

“Madurar es lo más complicado de todo esto”: Chris Robinson habló sobre la relación con su hermano y el renacer de The Black Crowes

En una entrevista con la revista Classic Rock, el cantante reflexionó sobre los años de tensiones y reconciliaciones con su hermano Rich, el presente creativo de la banda y el aprendizaje personal que marcó esta nueva etapa de la banda

“Madurar es lo más complicado

American History X: cómo una obra maestra se transformó en un drama fuera de la pantalla

La historia detrás del rodaje revela choques de egos, demandas millonarias y la inesperada exclusión de su director del circuito principal de Hollywood

American History X: cómo una
DEPORTES
Aston Martin otra vez tuvo

Aston Martin otra vez tuvo problemas en el GP de Australia y corre riesgo para la carrera: “Nos quedan dos baterías, es una situación aterradora”

Lola del Carril: de imitar a Mariano Closs en el colegio a consolidarse como relatora del fútbol argentino

Franco Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

El malestar de Franco Colapinto tras el sorpresivo mal rendimiento de Alpine en el inicio del GP de Australia de Fórmula 1

Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego clasificará en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW
El tenso cara a cara

El tenso cara a cara entre Daniela De Lucía y Yanina Zilli en Gran Hermano: “No quiero tu disculpa”

La charla al aire entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que reavivó los rumores de casamiento

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

Sabrina Rojas contó qué es lo que más añora de su relación con Luciano Castro: “Lo único que extraño del matrimonio”

Una participante dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro jugador en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

El regreso de Rusia a

El regreso de Rusia a la Bienal de Venecia marca un cambio en el panorama cultural internacional

Más de 60 millones de personas bajo amenaza por tornados y granizo gigante ante tormentas severas en Estados Unidos

Panamá inicia la construcción de su plan energético hacia 2040

Wong Kar-wai regresa con una serie que retrata el boom económico chino de los años 90

58,000 micro y pequeñas empresas fueron registradas por CONAMYPE al cierre de 2025 en El Salvador