La última publicación de Britney Spears en Instagram antes de ser arrestada y borrar su cuenta

La última publicación de la cantante en Instagram antes de su arresto generó preocupación sobre su estado emocional entre seguidores y medios (REUTERS/Instagram)

La última publicación en Instagram de Britney Spears antes de su reciente arresto por conducir bajo los efectos del alcohol se convirtió en objeto de análisis entre sus seguidores.

Los videos, publicados durante la última semana de febrero y los primeros días de marzo, muestran a Spears, de 44 años, bailando de forma enérgica y poco convencional en el comedor de su residencia en Thousand Oaks, California.

En la grabación más reciente, fechada el miércoles 4 de marzo, la cantante viste un body morado de escote pronunciado, botas negras, una sola manopla negra y varias pulseras. En dicha publicación, Spears eligió una canción que, según explicó, simboliza la fragilidad.

Las imágenes, grabadas en un entorno doméstico, muestran a la artista con maquillaje corrido y una expresión que fue interpretada por muchos usuarios como signo de inestabilidad.

Britney Spears fue arrestada y liberada bajo custodia policial tras publicaciones en Instagram con videos virales de bailes polémicos en su casa de California (Instagram/@britneyspears)

El video, que se viralizó rápidamente, fue el último contenido de Britney antes de que su cuenta de Instagram fuera eliminada horas más tarde, luego de su arresto y posterior liberación bajo custodia policial.

Su entorno confirmó que la acompañarán en un proceso de cambio y apoyo, y la justicia ha programado su comparecencia para mayo.

La desaparición de su perfil en Instagram provocó incertidumbre entre sus seguidores.

Al intentar acceder a la cuenta, el mensaje visible fue: “Lo sentimos, esta página no está disponible”.

La eliminación de su presencia digital coincidió con el desarrollo del caso policial que la mantuvo bajo arresto menos de tres horas durante la madrugada del jueves.

El perfil de Spears en la red social se encuentra actualmente desactivado (Instagram/@britneyspears)

En los días previos, Britney Spears había compartido varios videos bailando con atuendos reveladores.

Uno de los clips más comentados la mostraba con crop top rojo, sostén negro y minifalda, cubriéndose con las manos y un emoji tras varios incidentes de “deslices de vestuario” mientras bailaba “Bad Guy” de Billie Eilish.

En otro, interpretó coreografías al ritmo de “Rockabye” de Clean Bandit, luciendo un lazo de satén en la cintura y repitiendo sus movimientos característicos.

Entre los seguidores de la “Princesa del Pop”, la reacción fue de preocupación por su estado emocional y físico. Esta inquietud motivó a su entorno a emitir un comunicado oficial.

“Este fue un incidente desafortunado que es completamente injustificable”, indicó el portavoz de Spears.

El vocero de Spears afirmó que la cantante tomará medidas adecuadas y que cuenta con el apoyo de su familia y allegados en el proceso de cambio (Instagram/@britneyspears)

El representante afirmó que “Britney va a tomar las medidas adecuadas y a cumplir con la ley, y esperamos que esto pueda ser el primer paso en un cambio que desde hace mucho tiempo debía producirse en la vida de Britney”.

Además, expresó el deseo de que “pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita durante este momento difícil”.

Tras el arresto, la agenda judicial de Spears se reactivó: la cantante deberá comparecer ante la justicia en mayo para responder por el episodio.

Mientras tanto, su vocero confirmó que sus hijos pasarán “más tiempo con ella” y anticipó que sus allegados “van a elaborar un plan necesario para que pueda tener éxito y bienestar”.

La preocupación por la salud mental y la estabilidad de Spears no es reciente.

El acercamiento de los hijos de Britney, Sean y Jayden, representa una nueva etapa de reconciliación familiar y estabilidad emocional para la artista (Instagram)

En años anteriores, Britney atravesó una tutela legal que denunció públicamente en una audiencia en 2021: “Han hecho un buen trabajo explotando mi vida”, afirmó entonces.

“Esta debería ser una audiencia pública y deberían escuchar lo que tengo que decir. La razón principal por la que estoy aquí es porque quiero terminar la tutela sin ser evaluada”, sostuvo.

En esa comparecencia, también declaró: “Solo quiero mi vida de vuelta. Han pasado 13 años y ya es suficiente. Hace mucho que no manejo mi dinero, y es mi deseo y mi sueño que todo esto termine”.

La tutela fue levantada por un juez en noviembre de 2021, devolviéndole el control de sus asuntos legales y financieros.

Al año siguiente, sus hijos Sean y Jayden, fruto de su relación con Kevin Federline, se distanciaron de ella.

Kevin Federline es bailarín, actor y exesposo de Britney Spears (Instagram)

Sin embargo, a finales de 2025, según un allegado citado por Us Weekly, “los chicos están madurando y quieren a su madre en sus vidas, y Britney está muy feliz por eso”.

“Está agradecida de tenerlos en su vida. Se siente completa de nuevo”, sostuvo el mismo informante.

En el ámbito profesional, vendió recientemente los derechos de su catálogo musical en un acuerdo estimado en torno a USD 200 millones, según fuentes cercanas a la negociación.

Aunque la cifra no fue confirmada, se situaría en el rango de operaciones recientes de otros grandes artistas.

Tras concretar la venta, Britney Spears celebró “pasando tiempo con sus hijos”, de acuerdo con personas de su entorno.