Entretenimiento

Se aclaran las dudas sobre la asistencia de Jim Carrey a los Premios César tras teorías de suplantación

El representante del actor y el delegado de los César se pronunciaron al respecto de las especulaciones sobre si alguien había suplantado su identidad en la ceremonia

Guardar
Jim Carrey apareció en los
Jim Carrey apareció en los Premios César con cambios físicos, según los fans. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El representante de Jim Carrey y el delegado general de los César Awards respondieron a los rumores que surgieron tras la aparición del actor en la más reciente edición del certamen, considerado el equivalente francés a los premios Oscar.

Las especulaciones comenzaron después de que el comediante, de 64 años, asistiera el 26 de febrero a la ceremonia en París para recibir el César Honorífico por su trayectoria en el cine y la televisión.

En redes sociales circularon comentarios que ponían en duda si el intérprete que subió al escenario era realmente él, pues afirmaron que el físico de la estrella de Hollywood era muy distinto en ese momento.

Ante estas versiones, un representante del actor confirmó su presencia en declaraciones difundidas por la revista People: “Jim Carrey asistió a los Premios César, donde recibió su César Honorífico”, puntualizó.

El representante de Jim Carrey
El representante de Jim Carrey aseguró que el actor realmente estuvo en los Premios César. (REUTERS/Benoit Tessier)

Por su parte, Gregory Caulier, delegado general de los premios, ofreció detalles sobre la organización de la visita en declaraciones a Variety.

“La visita de Jim Carrey ha estado planeada desde este verano. Desde el principio, se mostró extremadamente conmovido por la invitación de la Academia. Ocho meses de conversaciones continuas y constructivas. Trabajó en su discurso en francés durante meses, preguntándome sobre la pronunciación exacta de ciertas palabra”, señaló.

Y añadió: “Vino con su pareja, su hija, su nieto y 12 amigos y familiares cercanos. Su publicista de toda la vida lo acompañó. Su viejo amigo Michel Gondry, que ha hecho una película y dos series con él, estaba allí, y estaban encantados de volver a verse”.

La familia de Jim Carrey
La familia de Jim Carrey estuvo presente en los Premios César para acompañarlo en este momento especial. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En relación con los comentarios que circularon sobre el aspecto físico del actor durante la ceremonia, Caulier fue consultado directamente y en su respuesta afirmó que lo verdaderamente importante eran las cualidades que el famoso posee como persona.

“Para mí, no es un tema. Solo recuerden su generosidad, su amabilidad, su benevolencia, su elegancia”.

Durante su discurso de aceptación, Jim Carrey agradeció a su familia y mencionó a su hija Jane, a su nieto Jackson y a su pareja, Min Ah. También recordó a su padre, Percy Joseph Carrey.

Al final de su intervención, hizo referencia a su manejo del idioma francés y comentó ante el público: “Casi mediocre, ¿verdad? Perdónenme, no hablaba francés, pero lo estoy aprendiendo. Mi lengua está cansada”.

Jim Carrey se disculpó con
Jim Carrey se disculpó con el público por la pronunciación de su francés. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La Academia francesa había anunciado en octubre de 2025 que Carrey sería distinguido con el César Honorífico de este año.

Su aparición en la ceremonia marcó uno de sus regresos más visibles a la esfera pública en los últimos meses, después de su participación en noviembre de 2025 en la ceremonia de inducción de Soundgarden al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Carrey apareció recientemente en la gran pantalla como el villano Dr. Robotnik en las tres películas de Sonic the Hedgehog. El actor afirmó que hablaba “bastante en serio” sobre retirarse de la actuación mientras promocionaba Sonic 2, antes de retomar el papel para la tercera entrega de la adaptación del videojuego.

Temas Relacionados

Jim Carreyestrellas de HollywoodPremios César

Últimas Noticias

La causa de muerte oficial de Eric Dane ha sido revelada

El actor de ’Grey’s Anatomy’ reveló en abril de 2025 que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica

La causa de muerte oficial

Bruno Mars prepara su regreso a París con The Romantic y anticipa un disco que ya despierta expectativas

El anuncio del regreso del artista provocó que se agotaran entradas en tiempo récord en Francia. Nuevas canciones, shows multitudinarios y la promesa de una etapa renovada posicionan al cantante como figura indiscutida de la escena global

Bruno Mars prepara su regreso

Harrison Ford recibió el Premio a la Trayectoria en los Actor Awards 2026: “Estoy en la mitad de mi carrera”

El legendario artista, de 83 años, emocionó al público en Los Ángeles con un discurso cargado de humor y gratitud, con la mirada en su familia y colegas. Además, destacó la importancia de abrir oportunidades para las nuevas generaciones dentro de la industria cinematográfica

Harrison Ford recibió el Premio

Pinocho se convierte en asesino serial en el primer adelanto de ‘Pinocchio Unstrung’

El director responsable de “Winnie the Pooh: Blood and Honey” sorprende con una versión animatrónica hiperrealista

Pinocho se convierte en asesino

Cillian Murphy responde con humor a los rumores de encarnar a Voldemort en la serie de HBO Max

La estrella de ‘Peaky Blinders’ también reflexionó sobre el desgaste que supone ser una estrella de Hollywood

Cillian Murphy responde con humor
DEPORTES
La pregunta que fastidió a

La pregunta que fastidió a Simeone en la previa de la revancha entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por la Copa del Rey

Leones FC, el equipo de la familia Messi, debutó en la Primera C: así lo siguió Lionel desde Miami

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El dramático relato de un tenista argentino en Dubái tras el ataque de Irán: “Los misiles se escuchaban cerca”

La respuesta de Di María al ser consultado por una posible vuelta a la selección argentina: “Sé lo que se habla”

TELESHOW
Los saludos de los famosos

Los saludos de los famosos por el nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La contundente indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en medio de sus días en Milán

La emoción de Ova Sabatini por el nacimiento de su nieta Gia: “Es hermosa”

La encantadora fiesta temática de Matilda Salazar por sus 8 años: con guerreras K-Pop, juegos y souvenirs de ensueño

La primera foto de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: “Un aplauso pa mami y papi”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán anunció

El régimen de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz: “Ni una sola gota de petróleo” saldrá del Golfo Pérsico

Cuáles son los países más elegidos por los magnates para radicarse y qué ventajas ofrecen

Sensación térmica podría superar los 40 grados en varias regiones de Panamá

Rusia bombardeó un tren civil en una jornada con al menos nueve muertos en Ucrania

La cronología del conflicto Estados Unidos-Irán y el efecto Trump en la política internacional, según el analista Mauro Enbe