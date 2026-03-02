Se aclaran las dudas sobre la asistencia de Jim Carrey a los Premios César tras teorías de suplantación

Jim Carrey apareció en los Premios César con cambios físicos, según los fans. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El representante de Jim Carrey y el delegado general de los César Awards respondieron a los rumores que surgieron tras la aparición del actor en la más reciente edición del certamen, considerado el equivalente francés a los premios Oscar.

Las especulaciones comenzaron después de que el comediante, de 64 años, asistiera el 26 de febrero a la ceremonia en París para recibir el César Honorífico por su trayectoria en el cine y la televisión.

En redes sociales circularon comentarios que ponían en duda si el intérprete que subió al escenario era realmente él, pues afirmaron que el físico de la estrella de Hollywood era muy distinto en ese momento.

Ante estas versiones, un representante del actor confirmó su presencia en declaraciones difundidas por la revista People: “Jim Carrey asistió a los Premios César, donde recibió su César Honorífico”, puntualizó.

El representante de Jim Carrey aseguró que el actor realmente estuvo en los Premios César. (REUTERS/Benoit Tessier)

Por su parte, Gregory Caulier, delegado general de los premios, ofreció detalles sobre la organización de la visita en declaraciones a Variety.

“La visita de Jim Carrey ha estado planeada desde este verano. Desde el principio, se mostró extremadamente conmovido por la invitación de la Academia. Ocho meses de conversaciones continuas y constructivas. Trabajó en su discurso en francés durante meses, preguntándome sobre la pronunciación exacta de ciertas palabra”, señaló.

Y añadió: “Vino con su pareja, su hija, su nieto y 12 amigos y familiares cercanos. Su publicista de toda la vida lo acompañó. Su viejo amigo Michel Gondry, que ha hecho una película y dos series con él, estaba allí, y estaban encantados de volver a verse”.

La familia de Jim Carrey estuvo presente en los Premios César para acompañarlo en este momento especial. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En relación con los comentarios que circularon sobre el aspecto físico del actor durante la ceremonia, Caulier fue consultado directamente y en su respuesta afirmó que lo verdaderamente importante eran las cualidades que el famoso posee como persona.

“Para mí, no es un tema. Solo recuerden su generosidad, su amabilidad, su benevolencia, su elegancia”.

Durante su discurso de aceptación, Jim Carrey agradeció a su familia y mencionó a su hija Jane, a su nieto Jackson y a su pareja, Min Ah. También recordó a su padre, Percy Joseph Carrey.

Al final de su intervención, hizo referencia a su manejo del idioma francés y comentó ante el público: “Casi mediocre, ¿verdad? Perdónenme, no hablaba francés, pero lo estoy aprendiendo. Mi lengua está cansada”.

Jim Carrey se disculpó con el público por la pronunciación de su francés. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La Academia francesa había anunciado en octubre de 2025 que Carrey sería distinguido con el César Honorífico de este año.

Su aparición en la ceremonia marcó uno de sus regresos más visibles a la esfera pública en los últimos meses, después de su participación en noviembre de 2025 en la ceremonia de inducción de Soundgarden al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Carrey apareció recientemente en la gran pantalla como el villano Dr. Robotnik en las tres películas de Sonic the Hedgehog. El actor afirmó que hablaba “bastante en serio” sobre retirarse de la actuación mientras promocionaba Sonic 2, antes de retomar el papel para la tercera entrega de la adaptación del videojuego.