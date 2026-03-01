Harry Styles revela el singular consejo para superar el miedo escénico

Harry Styles revela la insólita técnica que le sugerieron para superar el miedo escénico, marcando un debate sobre la salud mental en la industria musical (REUTERS/Mario Anzuoni)

En los inicios de su carrera, Harry Styles enfrentó una presión emocional que pocos imaginan. Antes de convertirse en estrella global, el cantante británico —impulsado por el fenómeno de One Direction y luego consolidado como solista— atravesó momentos de inseguridad propios del salto a la fama y la exposición masiva.

En ese contexto recibió una recomendación tan extrema como insólita: practicar orinarse encima como técnica para superar el miedo escénico. Según relató, la idea apuntaba a perder el temor al ridículo y ganar control sobre el cuerpo y las emociones antes de salir al escenario.

El propio Styles explicó en declaraciones al portal de entretenimiento estadounidense People que, durante sus primeros años en la industria, le sugirieron simular este acto antes de cada presentación. El objetivo de la técnica era quitarle relevancia al error y perder el miedo al juicio del público, dos desafíos habituales para quienes debutan en escenarios de gran magnitud.

Estrategias insólitas para enfrentar el pánico escénico

Según narró el cantante, la sugerencia pretendía normalizar situaciones incómodas para prepararse emocionalmente ante cualquier imprevisto. Styles calificó el consejo como “extremo”, pero subrayó que para algunos estos métodos pueden ayudar a desdramatizar los errores y evitar que un tropiezo se convierta en una fuente de vergüenza persistente.

La confesión de Harry Styles sobre la sugerencia de orinarse encima antes de un show expone las presiones que viven los artistas jóvenes (REUTERS/Isabel Infantes)

“Me dijeron que practicara orinarme encima antes de subir al escenario”, recordó Styles durante el diálogo con People. Esta recomendación, aunque insólita, refleja el tipo de presiones y estrategias atípicas a las que suelen estar expuestos los jóvenes músicos en una industria competitiva, donde la perfección se convierte muchas veces en una expectativa difícil de sostener.

El proceso de adaptación y autoconfianza de Harry Styles

Harry Styles reconoció que superar el miedo escénico fue un proceso que requirió autoconfianza y desarrollo de resiliencia. Aunque la técnica propuesta le resultó llamativa, finalmente optó por apoyarse en recursos internos más saludables y efectivos, dejando de lado prácticas excéntricas.

Harry Styles optó por hábitos saludables y entornos de apoyo para fortalecer su resiliencia ante la ansiedad del escenario (Foto AP/Jae C. Hong)

El artista subrayó que, con el tiempo, prefirió adoptar hábitos que protegieran su salud emocional y le permitieran encontrar equilibrio. Asimismo, destacó el valor de un entorno de apoyo profesional y personal para enfrentar los desafíos del espectáculo y evitar que la presión afecte su desarrollo artístico.

Para Styles, fue clave aprender a distinguir entre los consejos que aportan valor y aquellos que pueden resultar contraproducentes para la salud mental. Y señaló que recibir orientación poco convencional en etapas tempranas de la carrera evidencia la dificultad que enfrentan muchos músicos para adaptarse a las exigencias del entorno profesional.

Consejos poco convencionales en la industria musical

La experiencia de Styles pone de manifiesto que la industria musical suele exponer a los nuevos talentos a sugerencias poco habituales, muchas veces bajo la premisa de acelerar su adaptación a un entorno desafiante.

Según el portal estadounidense People, recibir consejos embarazosos o excéntricos es parte del proceso de formación de numerosos artistas.

El testimonio de Styles recalca la importancia de distinguir entre consejos productivos y técnicas perjudiciales para la salud emocional (REUTERS/Isabel Infantes)

En ese contexto, discernir entre técnicas útiles y aquellas que pueden perjudicar la salud emocional resulta fundamental. Styles enfatizó la importancia de asumir los errores sin dramatismo y de evitar que el temor al fallo limite el desarrollo artístico. La presión por alcanzar el éxito rápidamente puede llevar a que los músicos adopten prácticas que no siempre contribuyen a su bienestar.

Aprender a convivir con la imperfección en el escenario

Al reflexionar sobre su trayectoria, Harry Styles concluyó que desafiar la obsesión por la perfección fue clave para su crecimiento profesional. En ese sentido, decidió dejar de considerar los tropiezos como una derrota y comenzó a aceptar con naturalidad los imprevistos propios del espectáculo en vivo.

El artista británico comparte su vivencia para inspirar a músicos emergentes a priorizar la estabilidad emocional y rechazar prácticas nocivas (REUTERS/Temilade Adelaja)

“Aceptar lo inesperado es, en ocasiones, la mejor manera de avanzar”, afirmó el cantante. De esta forma, Styles demuestra que transformar la vulnerabilidad en fortaleza puede ser el mayor aprendizaje para quienes buscan consolidarse en la escena musical internacional.

Actualmente, el artista comparte su experiencia para que otros músicos comprendan que el miedo escénico es una etapa común y superable. Su testimonio invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar la estabilidad emocional y rechazar prácticas nocivas, priorizando el desarrollo personal y artístico a largo plazo.