Una llamada inesperada, una líder revolucionaria y Leonardo DiCaprio: así fue el casting que enfrentó Teyana Taylor para Una batalla tras otra

Teyana Taylor fue elegida por Paul Thomas Anderson para protagonizar One Battle After Another tras una sorpresiva llamada al salir de Coachella

La relación profesional entre Teyana Taylor y Paul Thomas Anderson comenzó con una llamada inesperada: el director, sin ningún contacto previo, la buscó personalmente tras el festival Coachella para proponerle uno de los papeles principalales en Una batalla tras otra.

En una entrevista con W Magazine, la actriz y cantante confesó: “Paul Thomas Anderson vio algo en mí que yo aún no entendía”. Taylor admitió que, en un primer momento, pensó que era una broma telefónica.

“Estaba en el coche y sonó el teléfono desde un número desconocido. Creí que podía ser un estafador. Contesté con desconfianza y era Paul Thomas Anderson al otro lado de la línea”, relató.

Paul Thomas Anderson apostó por mostrar la faceta más natural de Teyana Taylor en la sesión de fotos para W Magazine realizada en su propia casa de Los Ángeles

El director le habló sobre Una batalla tras otra, un guion en el que había trabajado de manera intermitente durante 20 años. Taylor fue convocada para interpretar a Perfidia Beverly Hills, la líder carismática de un grupo revolucionario.

“Ni siquiera había leído la historia, pero Paul insistía: ‘Perfidia eres tú’. Habría aceptado cualquier papel, incluso uno secundario, con tal de que él me dirigiera”, expresó la artista a W Magazine.

Proceso de selección y confianza del director

Anderson detectó en Taylor una auténtica “presencia en pantalla”, una electricidad y viveza únicas que la hacían destacar, algo que el director ya había apreciado en Mil uno, donde Taylor interpretó intensamente a una madre. “Eso que llamamos ‘presencia en pantalla’ fue lo que me impulsó a buscarla” recalcó el director a W Magazine.

La presencia en pantalla y el carisma de Teyana Taylor convencieron a Anderson de ofrecerle el papel de Perfidia Beverly Hills, una líder revolucionaria (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante el proceso de selección, Anderson pidió a Taylor que leyera escenas junto a Leonardo DiCaprio, elegido para el papel de Bob Ferguson. “Teyana se adueñó del papel. Se lo llevó totalmente y lo hizo suyo con una convicción que me hizo sentir muy orgulloso”, remarcó Anderson en declaraciones recogidas por W Magazine.

El director explicó cómo su método consiste en seleccionar talentos auténticos con potencial no explorado: “Siempre busco gente auténtica. Vi en Teyana una precisión física y un carisma que no se pueden enseñar”.

Sobre el personaje, añadió: “Perfidia es de esas personas apasionantes, pero a veces exasperantes. Pueden empezar con todas las intenciones correctas y después perderse en su energía. Es una historia conocida, pero Teyana la vuelve única”.

La sesión de fotos para W Magazine se realizó en la casa de Anderson, en Los Ángeles. Taylor fue retratada con naturalidad, sin exceso de maquillaje, en línea con la visión del director de mostrar a la persona real tras la artista.

Durante el proceso de selección para la película, Teyana Taylor realizó lecturas de guion junto a Leonardo DiCaprio, demostrando su convicción actoral (Crédito: prensa Warner Bros. Pictures)

“La única idea era la simplicidad. Queríamos una mañana tranquila para ponernos al día y mostrar a Teyana tal como es”, comentó el director. Insistió en que, para él, el mayor momento de felicidad es tener una cámara y a sus hijos cerca.

Vida familiar y premios

Taylor atraviesa una etapa multifacética como actriz, cantante, madre de Junie y Rue y estudiante de gastronomía. Su madre, Nikki Taylor, también funge como representante y la acompaña en cada paso. “Llevaré a mi madre a los Oscar”, aseguró a W Magazine. “Aunque parezca segura en la alfombra roja, en realidad soy muy, muy tímida. Mi familia es mi refugio”, agregó.

Después de recibir el Globo de Oro a mejor actriz de reparto, Taylor contó cómo, tras el reconocimiento, se apresuró a abrazar a sus hijas: “Gane o pierda, siempre tendré el amor de ellas”.

Teyana Taylor equilibra su carrera como actriz, cantante, madre y estudiante de gastronomía, acompañada por su madre y representante, Nikki Taylor (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para sobrellevar la presión de la temporada de premios, suele reservar habitaciones de hotel cerca de los recintos y organiza pequeñas reuniones familiares con sus hijas.

Durante el último año, Taylor asistió a los premios Oscar, Grammy y Globos de Oro de 2023 y 2024, fue anfitriona de Saturday Night Live, participó en la ceremonia de los CFDA Awards y acudió a un desfile de alta costura en París.

Transformación artística y liderazgo

Taylor buscó fundirse con su personaje de Perfidia Beverly Hills, definido como una líder revolucionaria. “Lidero una revolución y eso se fusiona con este momento de mi vida”, comentó. Al posar frente a latas de película y descalza, jugó también a ser directora, una faceta que Anderson celebró con humor.

Tras ganar el Globo de Oro a mejor actriz de reparto, Taylor priorizó celebrar el hito rodeada del cariño de sus hijas y familia (REUTERS/Caroline Brehman)

Respecto al liderazgo, explicó: “Con Paul, me convierto en una guerrera. Si uno es líder, quiere que el director esté en el campo de batalla contigo. Paul siempre tiene toda mi atención”.

La artista combina su carrera con la formación en gastronomía y la crianza de sus hijas. “Debí aprender sobre liderazgo en la escuela de chefs. Al final, Paul es el chef en este set”, señaló, remarcando cómo el director influye en cada aspecto creativo.

Al despedirse de la casa de Anderson, tras la sesión para W Magazine, Taylor resumió el impacto que tiene trabajar bajo su dirección: cuando él guía, el ambiente y la experiencia se transforman para todos a su alrededor.