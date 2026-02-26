Selena Gomez reafirma su amor por Benny Blanco tras polémica por la higiene del productor musical

En redes sociales, la cantante compartió un momento afectuoso con su esposo. La publicación llegó tras la ola de críticas que recibió Blanco por su presunta mala higiene (Captura: Redes sociales/Selena Gomez)

En medio de una inesperada ola de críticas en redes sociales dirigidas a Benny Blanco, Selena Gomez decidió mostrar respaldo a su esposo. La cantante publicó un video cargado de afecto en sus historias de Instagram, un post que ha sido recibido como una declaración de apoyo al productor musical con quien pronto cumplirá cinco meses de matrimonio.

El clip, difundido el miércoles 25 de febrero, mostraba a la cantante y actriz besándose con Blanco en un ambiente relajado y doméstico. Gomez aparece con un suéter blanco de cuello alto, sonriente, acercándose varias veces para darle besos en los labios y en la mejilla, mientras ambos apoyan sus cabezas una contra la otra frente a la cámara.

“Me enamoro más y más de ti cada día, mi amor”, escribió la fundadora de Rare Beauty.

La publicación llegó un día después de que usuarios en redes cuestionaran la apariencia de Benny Blanco durante su nuevo proyecto audiovisual. (Captura de video/Selena Gomez)

La publicación llegó apenas un día después de que Blanco fuera duramente cuestionado en redes sociales por su apariencia durante el debut de su nuevo podcast, Friends Keep Secrets. Lejos de centrarse en el contenido del programa, numerosos usuarios reaccionaron con repulsión al notar que el productor aparecía descalzo, con los pies visiblemente sucios, apoyados sobre el sofá del set.

El episodio inaugural del podcast se estrenó el martes 24 de febrero y cuenta con la conducción conjunta de Benny Blanco, Dave Burd —conocido artísticamente como Lil Dicky— y Kristin Batalucco.

Ver las manchas en los pies de Blanco distrajo por completo al público que veía el material audioviual. “Por qué no se lavó los pies antes de grabar”, criticó uno. Otros mensajes replicaron el “desagrado” que sintieron cuando el productor dejó salir una flatulencia en pleno podcast.

Usuarios en X y Threads calificaron de “asquerosos” los pies del productor, desviando la atención del contenido del programa. (Captura de video)

Los detractores de Blanco sacaron a flote una entrevista pasada donde hablaba sobre sus hábitos personales. Ahí, el productor afirmó que era “realmente limpio” aunque no se duchaba todos los días. “Siento que los aceites de la piel no tienen tiempo de rejuvenecerse si te bañas todo el tiempo”.

Algunos seguidores de Gomez habían cuestionado incluso si Blanco era un buen prospecto para la cantante: “¿qué ve Selena en él?” o “ella debería encontrar a alguien mejor”.

Lejos de desmarcarse, Gomez optó por reafirmar públicamente su vínculo. No es la primera vez que la pareja enfrenta el escrutinio digital. En diciembre pasado, ambos se volvieron virales tras un incómodo momento captado durante un partido de la NBA, cuando Blanco aparentemente no advirtió que Selena intentaba tomarle la mano mientras caminaban hacia sus asientos. El clip generó burlas y comentarios sobre una supuesta falta de atención por parte del productor.

Sin embargo, quienes siguen de cerca la historia de la pareja saben que ambos han hablado con frecuencia de la solidez de su relación.

Selena había confesado previamente que nunca se había sentido “tan segura” de una relación antes de casarse (REUTERS/Daniel Cole)

En agosto del año pasado, Selena se refirió a su matrimonio en el podcast Therapuss, conducido por Jake Shane. Allí confesó: “Nunca me había sentido tan segura de algo, y tampoco quiero arruinarlo diciendo demasiado”.

Benny Blanco, por su parte, también ha expresado públicamente que supo desde el inicio que Gomez era “la indicada”. En una entrevista conjunta concedida a Interview en febrero del año pasado, relató: “Fue fácil. En el momento en que empezamos a pasar tiempo juntos, pensé: ‘Esta es mi esposa’. Le decía a mi mamá: ‘Esta es la chica con la que me voy a casar’”.

Selena, en esa misma charla, profundizó sobre lo que encontró en su pareja tras años de soledad. “Me siento valorada. Me siento vista. Me siento respetada”, expresó. “Estuve sola durante cinco años antes de estar juntos, y eso me ayudó a apreciar a alguien como Ben. Hace diez años, no estaba en un lugar de mi vida donde pudiera aceptar el tipo de paciencia y amor incondicional que él me da”.