Entretenimiento

“No importa si estás con Joan Collins o con la reina, te invito a salir”: Gordon Ramsay y un escándalo que sacudió la noche londinense

El relato del chef sobre la expulsión de una invitada ilustre y su polémico acompañante desató reacciones encontradas, poniendo en primer plano la presión cotidiana en la alta gastronomía y el impacto de las críticas

Guardar
La reacción del chef británico
La reacción del chef británico ante las críticas genera debate en el mundo gastronómico

Una anécdota llamativa ha situado a Gordon Ramsay en el centro de la atención pública: el reconocido chef británico expulsó a Joan Collins de su restaurante al descubrir que acudía acompañada de un crítico gastronómico responsable de una reseña muy negativa meses antes.

Ramsay explicó que su decisión fue impulsada por la frustración ante críticas consideradas injustas y precisó que, tras el incidente, ofreció disculpas a la actriz, según PEOPLE.

El chef británico ha sido conocido a lo largo de su carrera por sus reacciones contundentes frente a la crítica, tanto en la televisión como en la gestión de sus restaurantes. A pesar de la controversia generada por este incidente, Ramsay ha mantenido una postura firme sobre la importancia de proteger la reputación y el ambiente de sus establecimientos.

Durante su participación en The Graham Norton Show, Ramsay compartió detalles sobre el episodio. Señaló que la presencia del crítico, quien “absolutamente destrozó el restaurante antes y regresó solo unos meses después”, lo llevó a tomar medidas drásticas. El chef narró: “Dije a ese crítico, ‘Gracias, pero no, gracias’”, y añadió que Collins, como invitada suya, se mostró “furiosa” tras la escena.

Gordon Ramsay protagoniza un nuevo
Gordon Ramsay protagoniza un nuevo escándalo al expulsar a Joan Collins de su restaurante

Críticas gastronómicas y reacción de Gordon Ramsay

Según relató Ramsay a PEOPLE, la decisión de expulsar a la actriz y su acompañante fue resultado de años de presión acumulada por parte de ciertos críticos.

El chef recordó en su nueva serie documental que uno de los críticos “tenía una vendetta personal brutal”. Subrayó además la dificultad de trabajar bajo ese tipo de escrutinio: “Es difícil, ¿verdad?, cuando recibes ese tipo de crítica, cuando te juzgan personas que saben menos de comida que tú”.

En el documental, Ramsay defendió su postura: no importaba con quién llegara el comensal. “No importa si estás con Joan Collins o con la reina, igual te invito a salir”, afirmó. Con estas palabras dejó en claro su rechazo a quienes, en su opinión, abusan de la crítica en el ámbito culinario.

Reacción de Joan Collins y disculpa posterior

La expulsión tomó por sorpresa a Collins, y la molestia de la actriz fue confirmada por Ramsay en diálogo público. El cocinero explicó que, tras el incidente, se acercó a la actriz para reparar la situación. “Le pedí disculpas a Joan después”, relató Ramsay al medio citado, señalando que su trato finalizó en términos cordiales pese al momento incómodo.

Las decisiones impulsivas del chef
Las decisiones impulsivas del chef británico vuelven a acaparar la atención pública

Este episodio no solo revela el carácter directo de Ramsay, sino que también ilustra cómo las críticas pueden tener un impacto emocional significativo, especialmente para quienes trabajan bajo una exposición constante.

Ramsay muestra su lado personal en nueva serie de Netflix

La anécdota es parte del primer episodio de “Being Gordon Ramsay”, estrenado el 18 de febrero de 2026 en Netflix. En esta serie documental, el chef ofrece una mirada a su vida personal fuera de los tradicionales concursos de cocina televisivos.

Ramsay detalló a PEOPLE su deseo de mostrar una faceta más personal e íntima, con un enfoque genuino en su rutina y su familia. “Quise enseñar la otra mitad de mí, algo auténtico que el público no ha visto bien antes”, expresó, remarcando su intención de alejarse de la imagen “pulida” y artificial de otros formatos gastronómicos.

El debate sobre la influencia
El debate sobre la influencia de los críticos en la alta cocina, reavivado tras el incidente

Si bien Ramsay reconoció que su reacción fue impulsiva, concluyó que, en ocasiones, el entorno puede llevar a tomar decisiones de las que uno no se siente completamente satisfecho, especialmente frente a quienes desafían sus límites dentro y fuera de la cocina.

La repercusión de este episodio demuestra cómo la vida pública de figuras como Ramsay trasciende los límites de la cocina e influye en la percepción del público sobre la relación entre celebridades, crítica y gastronomía.

Al exponer estos momentos en su serie documental, el chef busca abrir un espacio de diálogo sobre la presión y los desafíos que enfrentan quienes trabajan bajo el escrutinio constante de los medios y los aficionados a la cocina.

Temas Relacionados

Gordon RamsayJoan CollinsCrítico GastronómicoReino UnidoIndustria GastronómicaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Así fue cómo Liza Minnelli logró la sobriedad tras años de problemas de adicción: “Mis nueve vidas habían terminado”

A los 79 años, la artista publica sus memorias y detalla por primera vez su experiencia con la adicción, los ingresos en rehabilitación y su proceso de sobriedad

Así fue cómo Liza Minnelli

Un histórico récord televisivo cayó tras la guerra entre fans de ‘Breaking Bad’ y ‘Game of Thrones’

La rivalidad entre fans escaló hasta derribar la calificación perfecta que Ozymandias conservaba desde 2013

Un histórico récord televisivo cayó

"Bridgerton": ¿quién será la protagonista de la temporada 5?

El debate sobre el personaje central continúa entre los seguidores de la serie de Netflix

"Bridgerton": ¿quién será la protagonista

Selena Gomez reafirma su amor por Benny Blanco tras polémica por la higiene del productor musical

Un video de besos y sonrisas publicado en Instagram se convirtió en la respuesta de la artista frente a los comentarios que arremetieron contra su esposo

Selena Gomez reafirma su amor

Una llamada inesperada, una líder revolucionaria y Leonardo DiCaprio: así fue el casting que enfrentó Teyana Taylor para Una batalla tras otra

La conexión creativa entre la actriz, el legendario director Paul Thomas Anderson y el reconocido actor marcó el inicio de una etapa en la que la pasión por el cine y el riesgo artístico definieron el rumbo de la película, según W Magazine

Una llamada inesperada, una líder
DEPORTES
Lanús y Flamengo definirán en

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La asistencia de taco del ex Boca Vicente Taborda en la sufrida clasificación del Panathinaikos en la Europa League

Francisco Cerúndolo tuvo un debut sin fisuras y se instaló en los cuartos de final del Chile Open

Martín Demichelis fue confirmado como técnico de un equipo de España: el vertiginoso desafío de los 13 partidos

TELESHOW
Las postales de las vacaciones

Las postales de las vacaciones de Leonardo Sbaraglia y Rebeca Ricosta

Gran Hermano: Juli Poggio dijo que todos los participantes entraron “acomodados” y Del Moro salió a responderle

Daniela de Lucía habló tras su salida de Gran Hermano por la muerte de su padre: “Me enseñó el valor del trabajo”

El gesto de Mauro Icardi a la producción de fotos de la China Suárez en ropa interior

Sofía Gala y el reto de interpretar a Moria Casán en la serie de su vida: “Fue una experiencia sanadora”

INFOBAE AMÉRICA

Presidente dominicano recibe la primera

Presidente dominicano recibe la primera licencia de conducir con estándares internacionales

Antes de la anulación de la concesión, Panamá sostuvo conversaciones con PPC, confirmó el presidente Mulino

Estados Unidos sancionó a altos funcionarios del régimen de Nicaragua por sostener la represión, el espionaje y persecución política

Ucrania y Estados Unidos concluyeron el diálogo en Ginebra mientras Rusia dice que no hay fecha límite para un acuerdo

Puerto Armuelles capta interés japonés y busca transformarse en nuevo nodo logístico del Pacífico panameño