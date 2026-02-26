“No importa si estás con Joan Collins o con la reina, te invito a salir”: Gordon Ramsay y un escándalo que sacudió la noche londinense

La reacción del chef británico ante las críticas genera debate en el mundo gastronómico

Una anécdota llamativa ha situado a Gordon Ramsay en el centro de la atención pública: el reconocido chef británico expulsó a Joan Collins de su restaurante al descubrir que acudía acompañada de un crítico gastronómico responsable de una reseña muy negativa meses antes.

Ramsay explicó que su decisión fue impulsada por la frustración ante críticas consideradas injustas y precisó que, tras el incidente, ofreció disculpas a la actriz, según PEOPLE.

El chef británico ha sido conocido a lo largo de su carrera por sus reacciones contundentes frente a la crítica, tanto en la televisión como en la gestión de sus restaurantes. A pesar de la controversia generada por este incidente, Ramsay ha mantenido una postura firme sobre la importancia de proteger la reputación y el ambiente de sus establecimientos.

Durante su participación en The Graham Norton Show, Ramsay compartió detalles sobre el episodio. Señaló que la presencia del crítico, quien “absolutamente destrozó el restaurante antes y regresó solo unos meses después”, lo llevó a tomar medidas drásticas. El chef narró: “Dije a ese crítico, ‘Gracias, pero no, gracias’”, y añadió que Collins, como invitada suya, se mostró “furiosa” tras la escena.

Críticas gastronómicas y reacción de Gordon Ramsay

Según relató Ramsay a PEOPLE, la decisión de expulsar a la actriz y su acompañante fue resultado de años de presión acumulada por parte de ciertos críticos.

El chef recordó en su nueva serie documental que uno de los críticos “tenía una vendetta personal brutal”. Subrayó además la dificultad de trabajar bajo ese tipo de escrutinio: “Es difícil, ¿verdad?, cuando recibes ese tipo de crítica, cuando te juzgan personas que saben menos de comida que tú”.

En el documental, Ramsay defendió su postura: no importaba con quién llegara el comensal. “No importa si estás con Joan Collins o con la reina, igual te invito a salir”, afirmó. Con estas palabras dejó en claro su rechazo a quienes, en su opinión, abusan de la crítica en el ámbito culinario.

Reacción de Joan Collins y disculpa posterior

La expulsión tomó por sorpresa a Collins, y la molestia de la actriz fue confirmada por Ramsay en diálogo público. El cocinero explicó que, tras el incidente, se acercó a la actriz para reparar la situación. “Le pedí disculpas a Joan después”, relató Ramsay al medio citado, señalando que su trato finalizó en términos cordiales pese al momento incómodo.

Este episodio no solo revela el carácter directo de Ramsay, sino que también ilustra cómo las críticas pueden tener un impacto emocional significativo, especialmente para quienes trabajan bajo una exposición constante.

Ramsay muestra su lado personal en nueva serie de Netflix

La anécdota es parte del primer episodio de “Being Gordon Ramsay”, estrenado el 18 de febrero de 2026 en Netflix. En esta serie documental, el chef ofrece una mirada a su vida personal fuera de los tradicionales concursos de cocina televisivos.

Ramsay detalló a PEOPLE su deseo de mostrar una faceta más personal e íntima, con un enfoque genuino en su rutina y su familia. “Quise enseñar la otra mitad de mí, algo auténtico que el público no ha visto bien antes”, expresó, remarcando su intención de alejarse de la imagen “pulida” y artificial de otros formatos gastronómicos.

El debate sobre la influencia de los críticos en la alta cocina, reavivado tras el incidente

Si bien Ramsay reconoció que su reacción fue impulsiva, concluyó que, en ocasiones, el entorno puede llevar a tomar decisiones de las que uno no se siente completamente satisfecho, especialmente frente a quienes desafían sus límites dentro y fuera de la cocina.

La repercusión de este episodio demuestra cómo la vida pública de figuras como Ramsay trasciende los límites de la cocina e influye en la percepción del público sobre la relación entre celebridades, crítica y gastronomía.

Al exponer estos momentos en su serie documental, el chef busca abrir un espacio de diálogo sobre la presión y los desafíos que enfrentan quienes trabajan bajo el escrutinio constante de los medios y los aficionados a la cocina.