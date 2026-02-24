La estrella de ‘Project Runway’, Tim Gunn, revela la razón por la que ha mantenido el celibato durante 43 años

Tim Gunn se sinceró sobre permanecer en celibato 43 años. (Instagram)

Tim Gunn, conocido por su participación en Project Runway, reveló que ha permanecido célibe durante los últimos 43 años. El diseñador abordó este aspecto de su vida personal durante una reciente aparición en el pódcast de Chelsea Handler.

Durante la conversación, el consultor de moda, de 72 años, explicó que la decisión estuvo vinculada al final de una relación de nueve años que mantuvo cuando tenía 29 años.

Según relató, su entonces pareja, con quien convivía en Washington, D.C., le comunicó de manera inesperada el término del vínculo.

“Tuve una relación muy seria de nueve años en Washington, D.C., y amaba profundamente a esa persona y habría hecho cualquier cosa por él. Todavía recuerdo la noche en que todo terminó. Estábamos en la cama viendo MASH*… y me dijo: ‘Ya no tengo paciencia para ti. Quiero que te vayas’”, señaló.

Tim Gunn recordó que una ruptutra amorosa lo llevó al celibato. (Instagram)

Aunque tenía su propio apartamento, el famoso explicó que había vivido con su pareja durante años y que, tras esa conversación, abandonó el lugar. “Tuve que detenerme porque estaba hiperventilando. Estaba fuera de mí, entre la autoflagelación y la autocompasión, y fue horrible”, añadió.

Tim Gunn indicó que además trabajaba con esa persona, por lo que no se trataba de una separación en la que pudiera evitar todo contacto posterior. También relató que esa noche su expareja le confesó haber sido infiel en reiteradas ocasiones.

“Me dijo que había estado acostándose con prácticamente todo lo que pasaba, y yo le había sido leal y fiel”, afirmó.

El contexto temporal influyó en su reacción. El final de la relación ocurrió en 1982, en los primeros años de la crisis del sida.

Tim Gunn pensó que su expareja pudo contagiarlo de SIDA. (REUTERS/Fred Prouser)

“Era la única persona con la que había estado. Y esto es el inicio del sida. Es 1982. La autocompasión se convirtió en una ira completamente desbordada porque pensé que podía haberme dado una sentencia de muerte”, expresó.

Tras esa situación, Tim Gunn detaalló que se realizó pruebas de detección de VIH cada seis meses durante una década.

“Me hice pruebas cada seis meses durante diez años y, afortunadamente, tenía un resultado limpio”, indicó. Sin embargo, afirmó que la experiencia tuvo un impacto duradero en su vida personal.

“Cada vez que me sentía tentado a involucrarme en algo que pudiera volverse serio con alguien, todo esto regresaba como las cataratas del Niágara, y simplemente me quitaba el deseo”, comentó.

Tim Gunn admitió que su mala experiencia en el amor le impide volver a tener un vínculo. (Instagram)

Añadió que adaptarse a una vida célibe y en solitario requirió un proceso. “Ser célibe y ser alguien que vive solo fue un ajuste. Pero ahora no lo cambiaría por nada”, concluyó sobre ese aspecto de su vida.

Gunn alcanzó notoriedad en 2004 cuando se incorporó a Project Runway como mentor de diseñadores emergentes. El programa, conducido por la modelo Heidi Klum, le dio visibilidad internacional.

En el mismo pódcast, el diseñador también habló sobre su ausencia en la nueva etapa del programa. De acuerdo con él, no fue invitado a regresar. “Seré completamente transparente al respecto. No me invitaron a la fiesta”, dijo.

Tim Gunn reveló que no fue requerido para la siguiente temporada de "Project Runway". (Instagram)

Detalló que su agente se comunicó con los productores tras conocer que Klum había firmado para participar nuevamente. “Mi agente llamó a los productores para decir: ‘Entendemos que Heidi firmó. No hemos sabido nada sobre Tim’. Y ellos dijeron: ‘No lo queremos’”.

El consultor reconoció que la noticia fue difícil en un primer momento. No obstante, destacó su trayectoria en el programa, que se extendió durante 19 temporadas, 16 de ellas junto a la modelo. El formato fue renovado para una temporada 22, prevista para estrenarse en 2026.