Tyra Banks admitió su error por la controvertida sesión de blackface de ‘America’s Next Top Model’: “Lo marrón y lo negro es hermoso”

Tyra Banks admitió su error en "America’s Next Top Model" por la polémica sesión fotográfica de intercambio racial (Captura de video/REUTERS)

Tyra Banks abordó una de las polémicas más persistentes de America’s Next Top Model: la sesión fotográfica de intercambio racial, señalada durante años como un ejemplo de insensibilidad cultural.

En el documental de Netflix Reality Check: Inside America’s Next Top Model, la exsupermodelo admitió los errores cometidos y expuso, en sus propias palabras, cuál fue su motivación original y cómo evolucionó su perspectiva.

“No pensé que era controversial”, reconoció Banks al referirse a la sesión de la cuarta temporada, emitida en 2005, donde las concursantes debían adoptar distintas etnias mediante maquillaje y vestuario, con categorías como “afroamericana”, “india oriental” y “esquimal”.

En ese momento, la conductora y creadora del formato justificó su elección al afirmar que estaba “en mi propia burbuja, en mi propia cabeza”.

La productora explicó que su intención original era positiva y buscaba mostrar que “lo marrón y lo negro es hermoso”.

La sesión de blackface en la cuarta temporada generó críticas por insensibilidad cultural y apropiación de estereotipos étnicos (Captura de video)

Sin embargo, recordó que la reacción del público fue inmediata: “El mundo respondió: ‘¿Estás loca? ¿Perdiste la cabeza?’”, un contraste que evidenció la diferencia entre sus expectativas personales y la percepción social.

Pese a las críticas, el programa repitió el desafío en 2007, durante la novena temporada.

En una de esas ocasiones, la participante Jennifer An recordó para Entertainment Weekly: “Seguía diciendo: ‘Me están poniendo en blackface’”.

Con el paso de los años, la exsupermodelo admitió que su mirada cambió. Ahora, al revisar el show desde otro punto de vista, dijo ver con claridad los problemas que implicaba aquella sesión.

Aseguró comprender “cien por ciento por qué” fue motivo de rechazo, sumándose así a la autocrítica manifestada por otros miembros del equipo y exparticipantes.

La intención original de la polémica sesión en "America’s Next Top Model" era desafiar estándares de belleza y promover la diversidad étnica (Captura de video)

La motivación detrás de la polémica, según había explicado previamente su representante a Entertainment Weekly, era desafiar los estándares de belleza imperantes en la industria, en la que “la piel clara y el cabello lacio eran la norma”.

Alexandra Underwood, exparticipante de la temporada catorce, relató a Entertainment Weekly que las discusiones entre Tyra Banks y el productor ejecutivo Ken Mok eran frecuentes durante las eliminaciones más complejas.

Según Underwood, “cuando grabábamos las eliminaciones, había mucho ida y vuelta entre Tyra y Ken Mok”.

Añadió que “discutían mucho” en las deliberaciones del jurado y eso le hizo sospechar que no siempre coincidían en cómo querían mostrar el resultado final del programa.

Consultada por un caso concreto, Underwood mencionó los acuerdos de confidencialidad y admitió que “ya no sé ni qué estoy autorizada a contar”.

El documental de Netflix "Reality Check" expone la autocrítica de Tyra Banks sobre su perspectiva pasada y el impacto social del programa (Netflix)

A pesar de esas restricciones, compartió su desapego ante ciertas dinámicas en el rodaje: recordó el momento en que se dio cuenta de que “esto no era lo que esperaba”, en referencia a una sesión en la que debían posar utilizando vestidos de cabello humano y se alentaba a las concursantes a burlarse entre ellas.

En esa instancia, la modelo expresó que “puedes ver en mi foto que, mientras posaba, estaba conteniendo las lágrimas. Estoy llorando en la foto que eligieron, porque sentí que esto no era lo que había venido a hacer. Ser crueles entre nosotras no debía ser parte del show. Fue muy bajo”.

Las declaraciones de Underwood se suman a los señalamientos históricos sobre algunos retos de America’s Next Top Model que no envejecieron bien y actualmente son muy críticados por el público.

La postura oficial del equipo de Tyra Banks fue que estos desafíos buscaban visibilizar y cuestionar los estándares de belleza excluyentes, y que la intención era “celebrar y destacar ideologías de belleza subrepresentadas —el cabello texturizado y la piel oscura— a escala global”.

Sin embargo, el resultado no se alineó con esa visión inicial inclusiva y terminó por ser uno de los escándalos del famoso programa.