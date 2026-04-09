Así fue cómo Deborah Santana puso fin a su matrimonio de 34 años con Carlos Santana

Deborah Santana detalló cómo vivió su separación de Carlos Santana tras estar casados por más de tres décadas. (Grosby)

Deborah Santana relata en su nuevo libro Loving the Fire: Choosing Me, Finding Freedom cómo reclamó su propia historia tras casi cuatro décadas de matrimonio con el músico Carlos Santana.

La obra, que será publicada este mes por Broad Book Press, traza su vida desde su infancia, pasando por su matrimonio y separación, hasta su labor como defensora de la justicia social y el empoderamiento femenino.

En el libro, la activista detalla cómo tomó decisiones que marcaron un cambio profundo en su vida.

“Decidí quitarme los anillos, liberarme. Seguía casada y me sentía muy cohibida por la desnudez de mi dedo, pero me los quité sin dar explicaciones. Carlos se había quitado la alianza de oro años atrás, diciendo que no podía tocar la guitarra con ella puesta”, escribió.

Deborah Santana describió el momento en que decidió quitarse los anillos de boda. (The Grosby Group)

En busca de un nuevo comienzo, encontró un anillo de platino trenzado con diamantes que adquirió como una forma de simbolizar su compromiso consigo misma y su libertad personal.

“Carlos nunca me preguntó dónde estaban mis anillos. Supongo que nunca notó el cambio”, detalló.

La autora describe la planificación de su separación, incluyendo la compra de una nueva residencia en Kentfield, California, con vista al Monte Diablo y a un valle arbolado, lugar al que se mudó con su hija Angelica.

De acuerdo con Deborah Santana, ella trabajó con un contador para mantener el proceso en secreto hasta comunicarle la decisión a Carlos. En el relato, recuerda el momento de la conversación en la que solicitó un tiempo de separación.

“No puedo continuar así, y necesito seis meses para descubrir quién soy. No creo que puedas ser fiel a mí sin involucrarte con otras mujeres. Es demasiado doloroso para mí”, le dijo.

Deborah Santana le pidió tiempo a Carlos Santana para descubrirse a sí misma. (The Grosby Group)

La autora enfatizó la necesidad de distancia para preservar su bienestar emocional y espiritual. A partir de esa decisión, Carlos Santana se mudó temporalmente a un hotel, mientras ella comenzaba su proceso de adaptación a la nueva vida.

Deborah recuerda la experiencia como un paso necesario para su supervivencia y crecimiento personal.

El libro también explora el proceso de duelo y recuperación tras la separación. Deborah Santana narra cómo, al dejar la casa que compartía con Carlos durante más de dos décadas, experimentó un profundo vacío, mientras reconstruía su vida día a día.

“El 10 de marzo de 2007, dejé Bay Way, después de 21 años en la casa que había conservado el aroma empolvado de Angélica recién nacida, de velas de vainilla encendidas en la oscuridad durante la meditación matutina”, indicó.

Cada acción, desde empacar ropa hasta trasladar utensilios domésticos, simbolizaba la transición de su vida anterior hacia un camino de autonomía y autoconocimiento.

(The Grosby Group)

“Al empacar para mudarme de esa casa llena de recuerdos, mi cuerpo se sentía como de piedra. Me costó mucho sacar la ropa del armario, doblar los suéteres, empacar los platos en cajas; desmantelar mi vida matrimonial”, detalló.

A lo largo de Loving the Fire: Choosing Me, Finding Freedom, Santana conecta su historia personal con su activismo, destacando la importancia de vivir de acuerdo con valores propios y de buscar la libertad emocional.

Su relato combina memorias de su vida familiar con reflexiones sobre la independencia y el empoderamiento femenino, así como su experiencia como defensora de causas sociales.

La obra ofrece también una visión íntima de la dinámica de la pareja durante el matrimonio y la separación, incluyendo la interacción con los hijos y la gestión de los espacios compartidos.

Deborah Santana describió en sus memorias cómo vivió su separación de Carlos Santana. (The Grosby Group)

Santana detalla cómo el proceso de dejar atrás la relación, aunque difícil, le permitió reconectar con su propia identidad y establecer límites claros para su bienestar.

“Dejé a mi compañero de vida de 34 años para poder sobrevivir. Me permití llorar una pérdida inmensa, sintiendo que cada paso me llevaba más lejos hacia lo desconocido. Cada día, estaba en cero, completamente vacía, aprendiendo a vivir de nuevo”, expresó.