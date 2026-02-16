“Nos moríamos de hambre cada día”: las acusaciones más fuertes de Adrianne Curry contra ‘America’s Next Top Model’

Adrianne Curry, la primer ganadora del reality 'America's Next Top Model', compartió lo mucho que sufrió durante su experiencia en el reality (Créditos: Instagram/Adrianne Curry)

El lanzamiento de la docuserie de Netflix sobre America’s Next Top Model reactivó el debate sobre las condiciones en los reality shows. Adrianne Curry, ganadora inaugural del formato impulsado por Tyra Banks en 2003, denunció en declaraciones exclusivas a Page Six que la producción la sometió a privaciones y manipulación durante el rodaje. “Estuve hambrienta todo el día y no nos daban de comer hasta las tres o cuatro de la tarde”, aseguró Curry, quien acusó a los productores de “guerra psicológica” y de desnutrición intencionada.

Curry describió que la falta de alimento se agravó conforme las concursantes iban siendo eliminadas, al punto de que el equipo desmanteló la cocina impidiendo que las modelos cocinaran. “Nos moríamos de hambre cada día. Nunca he sentido tanta hambre”, reiteró la exmodelo, quien además afirmó: “Había perdido muchísimo peso mientras estaba allí. No comíamos bien”.

Manipulación, presión y secuelas físicas

La privación de sueño fue otro de los métodos empleados por la producción, según Curry. Explicó que la mantuvieron despierta durante las grabaciones de las evaluaciones finales hasta altas horas: “La falta de sueño era intencionada, nos tenían en la eliminación hasta las dos de la mañana y luego nos despertaban a las cinco y media”, denunció. Además, describió las tácticas de las entrevistas improvisadas: “Te hacían preguntas plantando la duda: ‘¿Crees que esta chica tiene un trastorno alimenticio?’ Te manipulaban abiertamente”.

Falta de alimento, de sueño y hasta heridas en el cuero cabelludo, fueron parte del paso de Adrianne Curry por 'America's Next Top Model'

La ganadora de la primera edición también recordó el impacto físico permanente del cambio de imagen exigido por el programa, en particular la colocación de extensiones: “Sentía la piel ardiendo todo el día y la irritación del cuero cabelludo era insoportable”, recordó Curry, quien relató haber sufrido “heridas abiertas en la cabeza debido a las extensiones mal puestas”. Confesó que temía denunciar el dolor: “Tenías que fingir que no dolía porque eliminaban a cualquiera que se quejara o defendiera sus derechos”. Tras retirar las extensiones, su cabello quedó dañado: “Llevé un mullet durante dos años porque no me crecía el pelo. Parecía el personaje de Joe Dirt”, sentenció.

Responsabilidad compartida y manipulación de imagen pública

Curry atribuyó la toxicidad del ambiente tanto a la producción como a la demanda de la audiencia. Indicó: “Siempre ha habido una multitud sedienta de sangre desde la antigüedad. A la gente le encanta ver sufrir a los demás”. Sobre la gestión mediática de Tyra Banks, especuló en Page Six: “Creo que este documental es control de daños y plataforma de lanzamiento. Si en un año anuncian una nueva versión políticamente correcta de ‘Top Model’, no me sorprendería”. Agregó: “Tyra Banks planificó todo estratégicamente. Es una potencia. Tiene un equipo de relaciones públicas imparable”.

“Siempre ha habido una multitud sedienta de sangre desde la antigüedad. A la gente le encanta ver sufrir a los demás”, dijo Adrianne Curry sobre los reality shows

Además, cuestionó la edición manipulada de los realities: “Está tan editado que casi es orwelliano; tenía que escribir en un diario lo que realmente pasó para no olvidarlo”, afirmó, y advirtió: “Eso no solo ocurrió en ‘Top Model’, sino también en otros realities”. Curry reiteró que no participaría en documentales sobre el programa: “¿Sabes qué me haría realmente infeliz? Ver una entrevista mía en televisión completamente tergiversada… No necesito más de eso en mi vida”, dijo.

Curry señaló que participó posteriormente en otras producciones como “The Surreal Life” y “My Fair Brady”, ambas para VH1. Sobre su paso por Top Model, precisó: “Es lo más grande que me ha pasado. No estaría donde estoy sin el concurso”. Contó que actualmente trabaja como representante de Avon y subrayó: “Obtuve el título y estoy muy agradecida. Siempre bromeo: es lo único que quiero del programa, ponerlo en mi tumba”.

Adrianne Curry asegura que, a pesar de la difícil experiencia que estar en el reality, no le guarda rencor a su creadora, Tyra Banks (Netflix)

Sobre Tyra Banks y los jueces, Curry adoptó una postura conciliadora: “Debería odiarla, pero no lo hago. Le diría que la perdono. Estoy agradecida por todo lo que recibí. Gracias”. No obstante, ironizó: “Pero no le confiaría el cuidado de mi gatito”.

Otros testimonios, demandas y reacción pública

La serie abordará los aspectos más controvertidos del famoso concurso de modelos, con testimonios inéditos de protagonistas y jueces, y escenas de situaciones que generaron críticas Crédito: Netflix

El testimonio de Curry no fue el único en revelar experiencias extremas en el set. Sarah Hartshorne, concursante del ciclo 9, declaró en el documental de Vice “The Dark Side of Reality TV: America’s Next Top Model” que “la producción nos mantenía en la ignorancia porque querían mantenernos en tensión. Estar confundidas, cansadas, estresadas y hambrientas daba mejor televisión”. Por su parte, Angelea Preston (ciclo 17) denunció ante el Daily Mail haber filmado jornadas de 16 o 17 horas sin alimento ni agua, y en 2015 presentó una demanda por USD3 millones que incluía denuncias de falta de descanso y alimentación, además de estrés emocional. La cadena The CW negó las acusaciones de Preston, quien retiró la demanda en 2018 y declaró a Bustle posteriormente: “Me di cuenta de que no iba a ganar”.

La presión por los momentos polémicos llevó a Tyra Banks a pronunciarse en Twitter en 2020: “He visto las críticas a la insensibilidad de algunos momentos pasados de ANTM y estoy de acuerdo. Fueron decisiones desafortunadas”. En una intervención en los premios Essence Black Women in Hollywood 2025, agregó: “¿Lo hicimos bien? Claro que no. Dije muchas estupideces. Pero me niego a que mi legado sea esa suma de cosas negativas en internet cuando durante 24 ciclos cambiamos el mundo”.