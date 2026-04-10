Lula sancionó una ley que condena con hasta 40 años de prisión el asesinato de niños por odio a sus madres

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Tuane Fernandes)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó una ley que crea el delito específico de violencia vicaria, con penas que oscilan entre 20 y 40 años de prisión.

La violencia vicaria, entendida como el asesinato de los hijos por parte del agresor para dañar a la mujer, carecía de una tipificación legal hasta este momento.

La aprobación de esta ley ocurre tras el caso de un padre que mató a sus hijos de 8 y 12 años y luego se suicidó en el estado de Goiás, un hecho que conmocionó al país.

Lula también promulgó otra ley que establece el uso obligatorio de tobillera electrónica para los agresores en situaciones donde exista riesgo para la vida de mujeres o niños. Si el juez decide no imponer esta medida, deberá justificarlo y detallar los motivos.

El uso de la tobillera electrónica, que hasta ahora se consideraba excepcional, podrá ser ordenado por comisarios de policía en municipios sin jueces.

Durante la firma, Lula afirmó que era necesario “crear reglas rigurosas” y “castigar cada vez más” las agresiones, aunque subrayó la relevancia de implementar políticas educativas que enfrenten las conductas machistas.

Un grupo de mujeres se encadenan para exigir la aprobación de la Ley contra la Violencia Vicaria (EFE/Francisco Guasco/Archivo)

La diputada Fernanda Melchionna, autora de los proyectos, afirmó que la tobillera electrónica era “extremadamente eficaz”, pero que estaba siendo “subutilizada” en la lucha contra la violencia de género y debía “convertirse en regla”.

La violencia vicaria es una modalidad de violencia de género en la que el agresor utiliza a los hijos, hijas u otras personas cercanas para ejercer presión y causar sufrimiento psicológico, físico o económico a la mujer.

Este tipo de violencia se caracteriza por emplear a los menores como instrumentos de maltrato cuando el agresor no puede acceder directamente a la víctima.

El objetivo principal de la violencia vicaria es la mujer, a quien se busca perjudicar a través de amenazas, manipulación o la interrupción del vínculo materno-filial.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran las amenazas de llevarse a los niños, retirar la custodia o impedir el contacto con la madre.

Las consecuencias para los menores son graves e incluyen alteraciones de conducta, miedo, estrés y, en casos extremos, la exposición a situaciones de violencia letal.