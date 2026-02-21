Entretenimiento

Murió Lil Poppa, el joven rapero estadounidense apenas 25 días después de lanzar un nuevo sencillo

A los 25 años fue hallado muerto en Atlanta, Georgia, con una herida de bala en su cabeza

El último sencillo de Lil Poppa, lanzado apenas 25 días antes de su muerte

El rapero estadounidense Lil Poppa, cuyo nombre real era Janarious Mykel Wheeler, fue hallado muerto esta semana en Georgia a los 25 años, según confirmó la Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton.

La noticia conmocionó al mundo de la música, ya que el artista había estrenado recientemente un sencillo y mantenía una activa presencia en redes sociales, donde sus seguidores expresaron su sorpresa y dolor ante la noticia.

El hecho ocurrió el miércoles 18, en Atlanta, apenas pasadas las 11 de la mañana. Los primeros reportes oficiales indican que la causa exacta de la muerte no es conocida. No obstante, TMZ y NBC News, con datos de la oficina forense, revelaron que el deceso fue ocasionado por una herida de bala en su cabeza, catalogando el caso como suicidio. Algunos detalles fueron confirmados 24 horas después y generó conmoción en el ámbito musical urbano de los Estados Unidos.

Lil Poppa murió a los
Lil Poppa murió a los 25 años por un disparo en la cabeza, catalogado como suicidio (@lilpoppa)

Las horas previas de Lil Poppa previo a su muerte

Al ser un artista joven y con mucha presencia en las redes sociales, horas antes de que se confirmara su fallecimiento había compartido un video en Instagram donde aparecía la letra de la canción “Letting It Go” de Rod Wave.

En ese fragmento, podía leerse: “Tú sabes lo que pasó, yo sé lo que pasó, el mundo nunca lo sabrá”, seguido de la frase “Mientras tanto, estoy intentando encontrar paz mental. A veces todos los corazones tienen que romperse”.

La última publicación en la cuenta verificada de Lil Poppa, realizada cinco días antes de su muerte, anunciaba el lanzamiento del video musical de su sencillo “Out Of Town Bae”.

En la sección de comentarios de esa publicación, sus seguidores comenzaron a dejar mensajes de despedida y conmoción: frases como “Poppa, decime que están mintiendo”, “esto no puede ser verdad” y “Poppa, por favor di algo, esto no puede estar pasando” se repitieron entre múltiples emojis de corazones rotos.

Las muestras de dolor y tributo se multiplicaron también en la red social X, donde fanáticos destacaron el talento del artista y la tristeza por su partida: “Escucho a Lil Poppa literalmente todos los días, se me cayó el alma a los pies”, expresó uno de ellos, mientras que otro escribió: “Lil Poppa tenía muchísimo talento. Es una lástima oírlo, descanse en paz”.

Además de los seguidores del rapero, diversas voces del ámbito musical y personas cercanas a él manifestaron su tristeza públicamente. La compañía Collective Music Group, liderada por el rapero Yo Gotti y sello discográfico al que Lil Poppa pertenecía, emitió un comunicado en el que lo describió como alguien “querido y miembro de la familia”, agregando que continuarán con su legado con “honor y respeto”.

Por su parte, Caroline Diaz, quien fue colaboradora y acompañante durante una etapa de su vida, expresó: “Mi hermanito se fue. Poppa, te quiero muchísimo. Estoy muy destrozada. Fue uno de los primeros artistas que tuve en Interscope. Estoy muy triste ahora mismo”.

Soctty OTH, productor musical, manifestó: “Nunca he visto a nadie superar a Poppa en el trabajo. Era el último hombre que queda en el estudio. Para mí, era como una familia. Nos llamábamos primos”.

Su carrera musical estaba en
Su carrera musical estaba en ascenso y tenía previsto presentarse en Nueva Orleans (@lilpoppa)

Quién fue Lil Poppa, el rapero que apareció muerto

Nacido en Jacksonville, Florida, se consolidó desde joven como uno de los nombres más destacados en la nueva ola del rap estadounidense. Tras firmar contrato con el sello CMG, impulsó su proyección nacional e internacional. Sus trabajos más destacados incluyen “Love & War”, “Mind Over Matter” y “HAPPY TEARS”, que lograron amplia popularidad en plataformas digitales y redes sociales.

Su discografía incluye varios proyectos relevantes, como el álbum Almost Normal Again, lanzado en agosto del año pasado y compuesto por 16 canciones. Además, fue conocido por mixtapes como “Blessed, I Guess” y “Under Investigation”, y colaboraciones como el sencillo “H Spot” junto a Yo Gotti.

Pocos días antes de su fallecimiento, Lil Poppa había lanzado un nuevo sencillo titulado “Out of Town Bae”, acompañado de un video musical que fue la última publicación en su cuenta de Instagram. El artista tenía previsto actuar en Nueva Orleans el mes siguiente, informó TMZ.

