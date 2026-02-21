De fan a protagonista: la complicidad de McKenna Grace con Josh Hutcherson y un sueño cumplido en Los Juegos del Hambre

Entretenimiento

La llegada de la actriz McKenna Grace al universo de Los Juegos del Hambre marca un nuevo capítulo para la franquicia, que se prepara para el estreno internacional de Sunrise on the Reaping el 20 de noviembre de 2026.

En medio de la expectación generada por esta precuela, la joven actriz compartió un momento clave en su preparación: el consejo recibido de Josh Hutcherson, uno de los protagonistas originales de la saga.

Según reveló Grace en diálogo con E! News, la orientación de Hutcherson resultó fundamental para afrontar la fama y la presión que supone integrarse a una producción de semejante envergadura.

El vínculo entre ambos actores se había fortalecido previamente durante el rodaje y la promoción de Five Nights at Freddy’s 2, donde coincidieron como coprotagonistas.

Esta cercanía permitió que Grace se sintiera lo suficientemente cómoda como para consultar a Hutcherson sobre la experiencia personal de formar parte de una franquicia de éxito global como Los Juegos del Hambre.

Mckenna Grace busca consejos de
Mckenna Grace busca consejos de su compañero Hutcherson ante la nueva propuesta

“Le pregunté mucho a Josh si su experiencia en la arena había sido tan intensa como la nuestra. Y su respuesta fue: ‘Oh sí, lo fue igual’”, rememoró la actriz, quien destacó la importancia de esa conversación en su proceso de adaptación.

El consejo de Hutcherson fue directo: ante la intensidad de la exposición mediática y las exigencias del rodaje, es crucial priorizar los lazos personales y las amistades.

El actor, que interpretó a Peeta Mellark en la saga original, ya había subrayado anteriormente la importancia de los vínculos generados en el set, mencionando que las relaciones entre los miembros del elenco se han mantenido sólidas con el paso del tiempo.

Para Grace, este respaldo emocional fue un factor determinante a la hora de afrontar uno de los mayores desafíos de su carrera.

Josh en 'Los juegos del
Josh en 'Los juegos del hambre', junto a sus icónicos compañeros de elenco

A medida que se acerca el estreno de Sunrise on the Reaping, la actriz reconoció sentirse abrumada por el desafío emocional que significa interpretar a Maysilee Donner, tributo del Distrito 12 y compañera de Haymitch Abernathy.

Encarnar a la “chica más orgullosa del pueblo”, como la describe Grace, ha implicado sumergirse en escenas de alto voltaje dramático, un reto que difiere de sus trabajos anteriores tanto en tono como en exigencia.

La nueva película, dirigida por Francis Lawrence, se ubica 24 años antes de los hechos relatados en la primera pelicula de la saga. Basada en la novela homónima publicada en 2025 por Suzanne Collins, Sunrise on the Reaping explora la historia de la quincuagésima edición de Los Juegos del Hambre, conocida como la “Edición del Vasallaje”.

Durante el rodaje y en los encuentros fuera del set, se consolidó un fuerte sentido de comunidad entre los intérpretes.

Josh Hutcherson aconseja a Grace
Josh Hutcherson aconseja a Grace ante su incorporación a la famosa producción

Hutcherson, en diálogo con E! News, remarcó la continuidad de las amistades forjadas en la franquicia, incluso una vez finalizados los rodajes. Grace, por su parte, admitió que su llegada al proyecto estuvo acompañada por el apoyo de quienes ya eran parte del universo de Los Juegos del Hambre, lo que le permitió transitar la experiencia con mayor confianza y seguridad.

De cara al inminente lanzamiento, Grace anticipó que la película conmoverá al público por la crudeza de los hechos narrados. Según explicó la actriz, el desarrollo de la “Edición del Vasallaje” está diseñado para sorprender y emocionar a los espectadores, ofreciendo un retorno cargado de dramatismo al universo creado por Collins.

El relato, que profundiza en los orígenes de personajes clave y en la violencia estructural del evento, promete renovar el interés por una saga que ya marcó a una generación de fanáticos.

La famosa saga 'Los juegos
La famosa saga 'Los juegos del hambre' regresa a la pantalla con una nueva precuela en 2026 Suzanne Collins

La experiencia de Grace en la franquicia se ha visto marcada, desde el inicio, por el consejo de Hutcherson y por el acompañamiento constante del elenco, quienes le abrieron las puertas a una de las producciones más esperadas del año.

El mensaje de priorizar los lazos personales y mantener los pies en la tierra se convirtió en un eje para afrontar los desafíos de un rodaje exigente y, al mismo tiempo, para disfrutar de la oportunidad de formar parte de una historia con impacto global.

