Las últimas palabras que Eric Dane dejó para sus hijas: “Son todo para mí”

Netflix reveló la última entrevista que grabó Eric Dane para ser publicada de forma póstuma en la plataforma.

Eric Dane falleció el pasado jueves 19 de febrero a los 53 años tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica, casi un año después de haber hecho pública su enfermedad.

En los meses previos a su muerte, el actor grabó una entrevista para Netflix en la que dejó un mensaje personal dirigido a sus dos hijas, Billie Beatrice, de 15 años, y Georgia Geraldine, de 14 años.

La plataforma incluyó recientemente el documental Famous Last Words: Eric Dane en su catálogo, ofreciendo a los espectadores una mirada íntima a las reflexiones finales del artista. La cinta de 50 minutos fue grabada en secreto con el acuerdo de que se publicaría únicamente de manera póstuma.

En la grabación, realizada por Brad Falchuk, esposo de Gwyneth Paltrow, Dane se dirige a sus hijas con palabras pensadas especialmente para ellas.

“Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, lo pasamos muy bien, ¿verdad?”, dijo mientras miraba a la cámara.

Hacia el final del documental, el actor expresó: “Billie y Georgia, ustedes son mi corazón. Son todo para mí. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras”.

Asimismo, Eric Dane aprovechó la entrevista para transmitir cuatro enseñanzas que había aprendido durante su enfermedad. En primer lugar, instó a sus hijas a vivir el presente: “Primero, vive ahora, aquí y ahora. Es difícil, pero aprendí a hacerlo”.

Comentó que durante años solía perderse en pensamientos, reviviendo decisiones pasadas y sintiéndose atrapado por la culpa y la duda. La enfermedad lo obligó a mantenerse enfocado en el presente.

En segundo lugar, aconsejó encontrar aquello que las apasione. Dane recordó que descubrió su amor por la actuación a la edad de sus hijas y les animó a perseguir sus intereses plenamente

“Enamórense. No necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo. Enamórense de algo. Encuentren su pasión, su alegría, lo que los haga levantarse cada mañana”, expresó.

El tercer consejo del actor se centró en la amistad: “Elijan a sus amigos sabiamente. Encuentren a su gente, déjense encontrar por ellos y luego entréguense. Los mejores les devolverán lo mismo, sin juicios, sin condiciones, sin preguntas”.

Es así que el artista expresó su gratitud hacia los amigos que lo apoyaron durante su enfermedad, destacando la importancia de mantenerse cerca de quienes lo acompañaron.

Finalmente, el actor habló sobre la resiliencia y la lucha ante las dificultades: “Luchen con cada onza de su ser y con dignidad. Cuando enfrenten desafíos, de salud o de otro tipo, luchen. Nunca se rindan. Luchen hasta su último aliento. Esta enfermedad me está quitando el cuerpo lentamente, pero nunca me quitará el espíritu”.

Añadió que la vida presentará obstáculos inesperados y que es fundamental enfrentarlos con honestidad, integridad y gracia.

Rebecca Gayheart, madre de Billie y Georgia y esposa de Eric Dane, comentó en el podcast Broad Ideas cómo ha guiado a sus hijas durante la enfermedad de su padre.

“Él es nuestra familia. Es su padre. Mostramos apoyo a las personas sin importar qué. Intento aprender de esto y ser un ejemplo de cómo afrontar algo así, que es realmente difícil. No sé si lo estoy haciendo bien o mal; solo estoy presente y tratando de estar para ellas. Supongo que el tiempo lo dirá””, dijo,

Asimismo, subrayó que su relación con el actor era “súper complicada”, ya que habían estado separados durante ocho años y las niñas vivían con ella de forma permanente.