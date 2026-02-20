Entretenimiento

Las últimas palabras que Eric Dane dejó para sus hijas: “Son todo para mí”

En “Famous Last Words: Eric Dane”, se muestra las reflexiones finales del actor antes de fallecer por esclerosis lateral amiotrófica

Guardar
Netflix reveló la última entrevista que grabó Eric Dane para ser publicada de forma póstuma en la plataforma.

Eric Dane falleció el pasado jueves 19 de febrero a los 53 años tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica, casi un año después de haber hecho pública su enfermedad.

En los meses previos a su muerte, el actor grabó una entrevista para Netflix en la que dejó un mensaje personal dirigido a sus dos hijas, Billie Beatrice, de 15 años, y Georgia Geraldine, de 14 años.

La plataforma incluyó recientemente el documental Famous Last Words: Eric Dane en su catálogo, ofreciendo a los espectadores una mirada íntima a las reflexiones finales del artista. La cinta de 50 minutos fue grabada en secreto con el acuerdo de que se publicaría únicamente de manera póstuma.

En la grabación, realizada por Brad Falchuk, esposo de Gwyneth Paltrow, Dane se dirige a sus hijas con palabras pensadas especialmente para ellas.

En su última entrevista, Eric
En su última entrevista, Eric Dane dejó un mensaje aconsejando a sus hijas. (Instagram)

“Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, lo pasamos muy bien, ¿verdad?”, dijo mientras miraba a la cámara.

Hacia el final del documental, el actor expresó: “Billie y Georgia, ustedes son mi corazón. Son todo para mí. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras”.

Asimismo, Eric Dane aprovechó la entrevista para transmitir cuatro enseñanzas que había aprendido durante su enfermedad. En primer lugar, instó a sus hijas a vivir el presente: “Primero, vive ahora, aquí y ahora. Es difícil, pero aprendí a hacerlo”.

Comentó que durante años solía perderse en pensamientos, reviviendo decisiones pasadas y sintiéndose atrapado por la culpa y la duda. La enfermedad lo obligó a mantenerse enfocado en el presente.

Eric Dane aconsejó a sus
Eric Dane aconsejó a sus hijas vivir siempre el presente. (EUROPA PRESS)

En segundo lugar, aconsejó encontrar aquello que las apasione. Dane recordó que descubrió su amor por la actuación a la edad de sus hijas y les animó a perseguir sus intereses plenamente

“Enamórense. No necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo. Enamórense de algo. Encuentren su pasión, su alegría, lo que los haga levantarse cada mañana”, expresó.

El tercer consejo del actor se centró en la amistad: “Elijan a sus amigos sabiamente. Encuentren a su gente, déjense encontrar por ellos y luego entréguense. Los mejores les devolverán lo mismo, sin juicios, sin condiciones, sin preguntas”.

Es así que el artista expresó su gratitud hacia los amigos que lo apoyaron durante su enfermedad, destacando la importancia de mantenerse cerca de quienes lo acompañaron.

Eric Dane agradeció a todos
Eric Dane agradeció a todos los que lo apoyaron durante su enfermedad. (Jordan Strauss/Invision/AP)

Finalmente, el actor habló sobre la resiliencia y la lucha ante las dificultades: “Luchen con cada onza de su ser y con dignidad. Cuando enfrenten desafíos, de salud o de otro tipo, luchen. Nunca se rindan. Luchen hasta su último aliento. Esta enfermedad me está quitando el cuerpo lentamente, pero nunca me quitará el espíritu”.

Añadió que la vida presentará obstáculos inesperados y que es fundamental enfrentarlos con honestidad, integridad y gracia.

Rebecca Gayheart, madre de Billie y Georgia y esposa de Eric Dane, comentó en el podcast Broad Ideas cómo ha guiado a sus hijas durante la enfermedad de su padre.

Rebecca Gayheart afirmó que intenta
Rebecca Gayheart afirmó que intenta ser una guía para sus hijas. (Instagram/Rebecca Gayheart)

“Él es nuestra familia. Es su padre. Mostramos apoyo a las personas sin importar qué. Intento aprender de esto y ser un ejemplo de cómo afrontar algo así, que es realmente difícil. No sé si lo estoy haciendo bien o mal; solo estoy presente y tratando de estar para ellas. Supongo que el tiempo lo dirá””, dijo,

Asimismo, subrayó que su relación con el actor era “súper complicada”, ya que habían estado separados durante ocho años y las niñas vivían con ella de forma permanente.

Temas Relacionados

Eric Daneentretenimientoesclerosis lateral amiotrófica

Últimas Noticias

Esta fue la fortuna que Eric Dane acumuló al momento de su muerte

El actor falleció a los 53 años tras ser diagnósticado con esclerosis lateral amiotrófica

Esta fue la fortuna que

El exarzobispo excomulgado que llamó al Papa Francisco “servidor de Satanás” ya trabaja con Mel Gibson en la secuela de ‘La Pasión de Cristo’

La presencia de Carlo Maria Viganò, figura controversial en la Iglesia y la política global, agita el rodaje de la esperada secuela en territorio italiano

El exarzobispo excomulgado que llamó

La última entrevista de Eric Dane y las cuatro lecciones de vida que dejó a sus hijas: “Luchen con cada parte de su ser, luchen con dignidad”

Antes de morir, el actor de ‘Grey’s Anatomy’ dejó registrado un mensaje directo a cámara para las personas más importantes en su vida

La última entrevista de Eric

Johnny Depp ofreció su casa a Eric Dane en sus últimos meses de vida

El actor de ‘Piratas del Caribe’ intentó aminorar los gastos de Dane, quien se encontraba luchando con la esclerosis lateral amiotrófica

Johnny Depp ofreció su casa

La última batalla de Eric Dane: cómo la ELA transformó su vida y marcó su legado

Su testimonio inspiró campañas y motivó un nuevo diálogo entre especialistas, familiares y organizaciones especializadas. Cuáles son los síntomas y por qué es esencial el diagnóstico precoz

La última batalla de Eric
DEPORTES
En la Bombonera, Boca Juniors

En la Bombonera, Boca Juniors y Racing protagonizarán un partido con mucho en juego: hora, TV y probables formaciones

Por qué tuvo “las peores largadas” y los 4 equipos que llegan mejor al arranque de la F1: las frases de Franco Colapinto tras la pretemporada

El jefe de Alpine elogió el trabajo de Colapinto y Gasly en la pretemporada, pero dejó una advertencia para el debut de la Fórmula 1

El drástico giro en la “guerra de motores” de la F1 que podría cambiar el panorama del debate: en qué se vería beneficiado Alpine

Operarán a otro futbolista de Boca Juniors: será el tercero en un mes

TELESHOW
El terrible momento que vivió

El terrible momento que vivió Sol Pérez con su hijo Marco: “Se ahogó tomando la teta”

“La fama en Internet es una trampa”: Gabino Silva revela el lado oculto de ser viral

Pía Slapka anunció su separación del empresario Daniel Gabrielli: “No estamos más juntos hace un tiempo”

Pitty la Numeróloga habló de la denuncia en su contra por manipulación psicológica: “Que investiguen todo lo que quieran”

Jimena Monteverde anticipó su probable inasistencia al cumpleaños de Mirtha Legrand: “No creo que vaya”

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército israelí se mantiene

El Ejército israelí se mantiene en “alerta máxima” en medio de las tensiones de Estados Unidos con Irán

Irán aseguró que tendrá un borrador para negociar un acuerdo en la próxima reunión con Estados Unidos

La CIDH dialoga con autoridades del Colegio de Abogados y magistrados electos

350 atletas salvadoreños competirán en el Ironman 70.3, el evento internacional más grande del año

La revolución DeFi: el impacto de esta tendencia en el mercado de activos digitales