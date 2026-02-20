Entretenimiento

El revelador look de Tokischa en Premio Lo Nuestro y un mensaje sin filtros: “No me voy a operar los senos”

Fiel a su estilo irreverente, Tokischa desfiló por la alfombra magenta con un diseño atrevido que desató debate en redes

La artista participó de la gala con un vestido de Vivienne Westwood que dejaba al descubierto uno de sus senos. (Créditos: Univisión/Redes sociales)

La alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026 recibió el pasado viernes a Tokischa, artista dominicana que sorprendió a todos con su look audaz.

La cantante apareció ante las cámaras con un vestido blanco de archivo de Vivienne Westwood, una pieza de pasarela que rompió con los códigos tradicionales de la premiación. Para sus fans, no fue algo inesperado ya que es conocida por ser una de las figuras más disruptivas del pop urbano latino.

El atuendo elegido por Tokischa tenía un marcado corte asimétrico que dejaba al descubierto uno de sus senos. El detalle que terminó de sellar el impacto fue un arete plateado en forma de espada colocado sobre un cubre-pezón.

Las imágenes comenzaron a circular con rapidez en plataformas como X e Instagram, donde el nombre de la artista se convirtió en tendencia. Mientras algunos usuarios celebraban la audacia de la propuesta, otros reaccionaron con sorpresa ante un estilismo que desafiaba abiertamente los límites habituales de las alfombras rojas televisadas.

El diseño asimétrico dejó uno
El diseño asimétrico dejó uno de sus senos al descubierto y reforzó el mensaje de aceptación corporal que la artista defendió ante la prensa. (Composición fotográica: Instagram)

Según detalló un informe de El Imparcial, Tokischa habló sobre su look al ser entrevistada en la alfombra roja y explicó que su traje tenía un significado personal: la defensa de su cuerpo tal como es.

“Realmente ahorita estoy usando moda para expresarme. ¿Cuál es mi expresión? No me voy a operar las tetas. Esta teta, que yo tengo aquí (señalando su seno al aire libre) es con la que me voy a quedar, porque tengo mi carrera entera que me dicen ‘opérate las tetas’, y yo no me voy a operar las tetas, estas tetas me gustan y estas son las tetas que voy a seguir teniendo”, afirmó en un video difundido por redes.

Quién es Tokischa y por qué su presencia no pasa desapercibida

Tokischa Altagracia Peralta Juárez nació el 17 de marzo de 1996 en República Dominicana y ahora es una de las voces más polémicas de la música urbana actual. Rapera, compositora y modelo, su propuesta fusiona dembow dominicano, trap, hip hop y reguetón, con letras que abordan la sexualidad libre y la vida de barrio desde una perspectiva frontal.

El estilismo estuvo a cargo
El estilismo estuvo a cargo de Billy, colaborador habitual en las apuestas más arriesgadas de la artista (Créditos: Instagram)

Su salto a la escena internacional llegó acompañado de colaboraciones de alto perfil con artistas como Madonna, Rosalía y J Balvin, lo que la posicionó en el radar global y amplificó el alcance de su estética transgresora. Asimismo, Tokischa logró su primera nominación a los Latin Grammy en 2025 en la categoría “Mejor Fusión/Interpretación Urbana” por su colaboración “De Maravisha” con Nathy Peluso.

Antes de la música, ella trabajó en el mundo del modelaje, una experiencia que marcó su relación con la imagen y la performance.

En conversación con Infobae, en
En conversación con Infobae, en 2025, Tokischa revela que su estilo provocador y su comodidad con su cuerpo son parte esencial de su arte - crédito cortesía AuroraAnthony

La presencia de Tokischa en Premio Lo Nuestro incluía su primera actuación en vivo en dicha gala. Según el medio dominicano El Nuevo Diario, la artista “se apoderó del escenario” con una presentación cargada de energía y una reivindicación explícita del dembow como parte esencial de la identidad caribeña. Abrió su show con “Ridin”, montada sobre un toro, y luego convirtió el escenario en una fiesta dominicana con temas como “Delincuente”, “Sistema de Patio” y “Miami”.

Además, la cantante tenía varias nominaciones en el evento, como Artista Femenina del Año – Urbano y Mejor Canción Dembow por “Celos”.

