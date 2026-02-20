El exarzobispo excomulgado que llamó al Papa Francisco “servidor de Satanás” ya trabaja con Mel Gibson en la secuela de ‘La Pasión de Cristo’

Mel Gibson recibe la ayuda de Carlo Maria Viganò para el rodaje de "La Resurrección de Cristo". (Reuters. AP)

Mel Gibson está recibiendo asesoramiento del exarzobispo Carlo Maria Viganò para su nueva película, La Resurrección de Cristo, secuela de La Pasión de Cristo. La producción se encuentra actualmente en rodaje en distintas locaciones de Italia.

Viganò, exnuncio apostólico del Vaticano en Estados Unidos, fue excomulgado en 2024 tras rechazar la autoridad del papa Francisco y cuestionar el Concilio Vaticano II. En diversas declaraciones públicas, se refirió al pontífice como un “servidor de Satanás” y un “falso profeta”.

Por si fuera poco, Carlo Maria Viganò ha sido una figura activa en el debate público en los últimos años, ya que además de sus críticas al papa Francisco, ha expresado apoyo al presidente estadounidense Donald Trump y ha manifestado posturas críticas respecto de las vacunas y los derechos de las personas homosexuales.

Carlo Maria Vigano fue excomulgado de la Iglesia católica por sus declaraciones en contra del Papa Francisco. (REUTERS/Gregory A. Shemitz)

Según reportes de la prensa italiana confirmados por fuentes cercanas a la producción, Viganò ha estado presente en el set del largometraje, que realiza rodajes exteriores en localidades al sur de Roma.

Entre ellas figura la ciudad de Matera, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y conocida por sus cuevas prehistóricas, donde también se filmó la película original estrenada en 2004.

De hecho, Mel Gibson defendió públicamente a Carlo Maria Viganò tras su excomunión y de acuerdo con la información difundida, el religioso ha ofrecido aportes durante el desarrollo de la nueva producción.

El rodaje de La Resurrección de Cristo comenzó a inicios de octubre en las instalaciones de Studio 22, dentro de Cinecittà Studios, en Roma. La secuela presenta un elenco principal completamente renovado.

Jaakko Ohtonen y Mariela Garriga, los escogidos para interpretar a Jesús y a María Magdalena en 'La Resurrección de Cristo'. (Imdb)

El actor finlandés Jaakko Ohtonen asumió el papel de Jesús, reemplazando a Jim Caviezel, quien protagonizó la primera entrega. El personaje de María Magdalena, interpretado en 2004 por Monica Bellucci, está ahora a cargo de la actriz cubana Mariela Garriga.

Por su parte, la actriz polaca Kasia Smutniak encarna a María, rol que anteriormente interpretó Maia Morgenstern.

Más de 500 trabajadores del sector audiovisual participan en la producción del filme, que cuenta con un presupuesto elevado. Gibson produce la película junto a Bruce Davey bajo el sello Icon Productions, con el estudio Lionsgate como socio.

La primera película, rodada hace más de dos décadas en parte en Cinecittà, se convirtió en una de las producciones independientes más taquilleras, con una recaudación mundial de 610 millones de dólares.

'La pasión de Cristo' recaudó 610 millones de dólares en la taquilla mundial. (Captura de video)

El largometraje se caracterizó por estar hablado en arameo, hebreo y latín, con el objetivo de recrear el contexto histórico del relato. La trama abordaba las últimas 12 horas antes de la crucifixión de Jesús.

Según lo anunciado previamente, La Resurrección de Cristo se dividirá en dos películas, cuyo estreno está previsto para 2027. El guion fue escrito por Gibson junto al guionista Randall Wallace, con quien colaboró anteriormente en Braveheart.

El director ha señalado en entrevistas que el nuevo proyecto presenta un enfoque diferente al de la cinta original. El argumento se centrará en la resurrección de Jesús, aunque otros detalles de la historia se mantienen en reserva.

La resurrección de Cristo tendrá un enfoque distinto a la primera cinta. (20th Century Studios)

Mientras continúa el rodaje en Italia, la producción avanza en las distintas etapas previstas para su estreno dentro de dos años.