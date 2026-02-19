Entretenimiento

“¿Sabes qué, papá? Nosotros vamos a tomar el control": la divertida pelea entre Matt Groening y sus hijos por el futuro de Los Simpson

El creador de la icónica serie animada compartió cómo la complicidad familiar y las bromas sobre el destino del programa alimentan la creatividad en su hogar, y refuerzan el vínculo entre el humor y el trabajo

En una entrevista reciente con el medio estadounidense People, Matt Groening, creador de Los Simpson, compartió el tono humorístico que prevalece en su hogar cuando se trata de imaginar el futuro de la serie animada.

Las bromas sobre la posibilidad de que sus hijos asuman el control del icónico programa se han convertido en parte de la cotidianidad familiar.

La herencia de una serie icónica

Según relató Groening, sus hijos suelen abordarlo con comentarios como: “¿Sabes qué, papá? Cuando tú ya no lo hagas, nosotros vamos a tomar el control de Los Simpson”.

Este tipo de afirmaciones, lejos de generar preocupación, refuerzan la atmósfera lúdica que caracteriza la dinámica entre el creador y su familia. Groening explicó que, en medio de risas, sus hijos fantasean con transformar el programa, imaginando episodios y situaciones donde la serie adopta rumbos completamente inesperados y distintos a la visión original.

El creador describió cómo estas historias inventadas suelen estar cargadas de ocurrencias absurdas y giros argumentales que, aunque improbables, alimentan la creatividad familiar.

“No puedo evitar reírme, porque se lo toman como una broma, inventando historias y situaciones donde ellos convierten la serie en algo totalmente diferente”, detalló Groening en la entrevista, subrayando el carácter relajado y espontáneo de estos diálogos.

La continuidad de Los Simpson y el compromiso creativo

A pesar de la frecuencia de estas bromas, Groening aseguró que no contempla la posibilidad de retirarse ni de delegar la responsabilidad creativa de la serie en el corto plazo. El creador confesó que su entusiasmo por el trabajo permanece intacto y que la producción de nuevos episodios sigue siendo una fuente de satisfacción personal.

“No he pensado en retirarme del programa. Me sigue divirtiendo mucho cada vez que trabajo en los guiones y superviso nuevas ideas”, afirmó.

El vínculo personal de Groening con la serie se refuerza gracias a la rutina humorística que mantienen en su hogar. El intercambio constante de chistes y la complicidad entre los miembros de la familia generan un entorno en el que la creatividad y el humor son pilares fundamentales. Esta interacción diaria no solo nutre la relación familiar, sino que también influye en la forma en la que Groening aborda su trabajo como showrunner de una de las producciones más longevas de la televisión.

El legado y la cultura familiar del humor

El creador de Los Simpson enfatizó que el humor es un componente esencial de la convivencia en su casa. El ambiente distendido propicia que temas como el futuro de la serie se traten siempre en clave de broma, sin que se perciba una intención real de reemplazo. Para Groening, este tipo de conversaciones refuerzan tanto la unión familiar como su propio compromiso con el proyecto.

“En mi casa, todo suele resolverse con una risa. Mis hijos disfrutan imaginarse ese escenario y, al final, acaba siendo solo otra de nuestras bromas habituales”, subrayó el creador, destacando la importancia que otorga a la risa y la imaginación en la vida cotidiana.

Una serie que sigue evolucionando

Desde que Los Simpson se estrenó en 1989, la serie ha superado los 750 episodios, consolidándose como una de las producciones más influyentes y reconocidas en la historia de la televisión. El programa, que ha recibido decenas de premios internacionales y ha marcado varias generaciones, se encuentra bajo la supervisión directa de Groening, quien continúa liderando el equipo creativo.

El futuro de Los Simpson permanece, por ahora, en manos de su creador, cuya dedicación se mantiene firme. Mientras tanto, las bromas familiares sobre una eventual sucesión siguen alimentando la tradición humorística de la familia Groening, reflejando el espíritu que, desde sus orígenes, ha definido a la serie.

