La nota que Anne Burrell dejó antes de morir: detalles revelados por la policía de Nueva York

Un reporte policial confirmó la existencia de una despedida escrita por la reconocida chef, junto a diarios personales, en su hogar de Brooklyn

El informe policial confirmó que
El informe policial confirmó que Anne Burrell dejó una nota de despedida y varias entradas de diario con contenido suicida en su casa de Brooklyn (An Rong Xu/The New York Times)

La muerte de Anne Burrell, reconocida chef y figura televisiva en Estados Unidos, fue confirmada por causa de suicidio a mediados de 2025.

Según reveló un reciente informe policial obtenido por People, se halló una nota de despedida en su domicilio de Brooklyn.

El escrito, fechado la misma mañana del fallecimiento, aportó detalles sobre las circunstancias que rodearon el final de la estrella de Food Network.

Junto a la nota, los agentes hallaron varias entradas de diario con contenido suicida, precisó la Policía de Nueva York.

Los documentos estaban sobre la cama del dormitorio principal, donde días antes su esposo, Stuart Claxton, advirtió un detalle inusual: “La cama estaba hecha, lo cual no era habitual”, relató ante las autoridades.

La chef fue hallada inconsciente
La chef fue hallada inconsciente por su esposo Stuart Claxton, rodeada de numerosas pastillas de venta libre en el baño de su domicilio (REUTERS/Jeenah Moon)

Luego, tras buscarla, la encontró en el baño, inconsciente y rodeada de una gran cantidad de pastillas de venta libre.

Claxton confirmó a la policía que “Anne nunca había intentado suicidarse ni lo había mencionado”, y recalcó: “No había señales de que haría algo así”.

Al no lograr reanimarla, llamó al 911. Los servicios de emergencia solo pudieron constatar la muerte de la chef esa mañana del 17 de junio de 2025.

El informe del forense de la ciudad, divulgado cinco semanas después, estableció que Burrell falleció por “intoxicación aguda debido a los efectos combinados de difenhidramina, etanol, cetirizina y anfetamina”.

Tanto la difenhidramina como la cetirizina son antihistamínicos; el etanol es el alcohol presente en las bebidas alcohólicas, y la anfetamina suele indicarse en tratamientos para el TDAH.

El informe forense estableció que
El informe forense estableció que Burrell falleció por intoxicación aguda debido a la combinación de difenhidramina, etanol, cetirizina y anfetamina (Andy Kropa/Invision/AP)

El reporte policial añadió que cerca del cuerpo había cerca de 100 pastillas de diferentes tipos, aunque en las primeras horas no se pudo determinar si estas sustancias influyeron en la causa de la muerte.

La reacción en la comunidad gastronómica y televisiva fue inmediata. Una representante de Food Network envió un mensaje a los seguidores:

“Anne fue una persona y un talento culinario extraordinario — enseñando, compitiendo y siempre compartiendo la importancia de la comida en su vida y la alegría que puede traer una comida deliciosa. Nuestros pensamientos están con la familia, amigos y admiradores de Anne en este momento de tremenda pérdida”.

Aunque la última foto publicada por Anne Burrell en Instagram, apenas cinco días antes de su muerte, la mostraba aparentemente feliz y saludable según la interpretación de varios seguidores, quienes la conocieron de cerca refieren relatos dispares sobre su estado anímico.

La también chef y colega en Food Network, Melba Wilson, expresó su desconcierto tras conocer la noticia.

La comunidad gastronómica y televisiva
La comunidad gastronómica y televisiva expresó su conmoción ante el repentino fallecimiento de la reconocida chef y figura de Food Network (Instagram)

“Despertarse ayer, o enterarse ayer, de que ella ya no está con nosotros, es devastador. Es impactante. Es increíble saber que alguien tan llena de vida ya no está”, declaró Wilson a TMZ.

Insistió en que “estaba bien. Estaba llena de energía. Era hermosa”.

En contraste, una amiga de Burrell comentó a Page Six: “Sé que de algún modo luchaba — desde que estuvo en televisión y se encaminaba a ser una chef famosa”.

Añadió que, aunque era famosa y estaba inmersa en el circuito gastronómico, “sentí que no era completamente feliz. Las personas con grandes personalidades a veces ocultan cosas”.

La misma fuente mencionó que detrás del carisma televisivo existía una lucha privada: “Tenía, como todos nosotros, demonios… No me dejaba entrar demasiado. [Como estrella de TV], tienes muchos momentos altos. En privado, vas a tener una caída”.

Anne Burrell forjó una destacada
Anne Burrell forjó una destacada carrera como chef y mentora en Food Network, incluyendo 27 temporadas en "Worst Cooks in America" (Instagram/@chefanneburrell)

Antes de alcanzar notoriedad mediática, Anne Burrell se formó como chef en Asti, Italia, y trabajó en restaurantes emblemáticos de Nueva York como Felidia y Savoy.

Su llegada a la televisión se dio junto a Mario Batali, quien la incorporó a Italian Wine Merchants y luego la eligió como sous chef en Iron Chef America.

Burrell fue mentora durante 27 temporadas de Worst Cooks in America, afianzando su lugar en la pantalla.

Su última participación en el programa, Worst Cooks in America: Talented and Terrible, se emitió después de su muerte.

