Timothée Chalamet reveló la amenaza que sufrió en el set de Marty Supreme: “De verdad, no quieres meterte conmigo”

Trailer de Marty Supreme

Durante una reciente sesión de preguntas y respuestas en el Teatro DGA de Nueva York, el ganador del Globo de Oro Timothée Chalamet sorprendió a la audiencia con una confesión inesperada acerca del rodaje de Marty Supreme, el drama que lo ha consolidado como uno de los nombres más relevantes de la temporada de premios.

El encuentro, compartido con Robert Downey Jr, giró en torno a experiencias de filmación, pero un episodio en particular acaparó todas las miradas: la amenaza que recibió por parte de un actor secundario durante una de las escenas más intensas de la película.

Chalamet, de 30 años, relató que la situación se dio durante la denominada “secuencia del motel”, un momento clave dentro de la trama de Marty Supreme. Sin revelar la identidad del implicado, el actor describió cómo se enfrentó, cara a cara, con un intérprete que no formaba parte del elenco profesional habitual.

“No diré quiénes, pero en esa secuencia del motel hay muchos actores no profesionales… con quienes me resulta muy emocionante trabajar, pero a veces se necesitan varias tomas para realmente sacarles algo”, comentó Chalamet, subrayando la complejidad y el atractivo de colaborar con personas fuera del circuito tradicional de actores.

Timothée Chalamet confiesa que un actor secundario lo amenazó durante la filmación de Marty Supreme, intensificando la experiencia en el set

La atmósfera se tornó aún más tensa cuando Chalamet intentó provocar una reacción más visceral de su compañero, bajo las indicaciones de Josh Safdie, el director de la película. El intérprete le confesó al cineasta que el secundario no llegaba a enojarse lo suficiente, un elemento esencial para la autenticidad de la escena.

“Le decía a Josh, no se está enojando conmigo”, detalló Chalamet. La dinámica cambió radicalmente en la siguiente toma, cuando el actor secundario, con una mirada desafiante, le soltó: “Acabo de pasar 30 años en la cárcel. De verdad que no quieres meterte conmigo. No quieres verme enfadado”. El propio Chalamet reconoció haber sentido un escalofrío en ese instante, y con una risa nerviosa, le transmitió su sorpresa al director: “¡Mierda! ¿Contra quién me tienes, hombre?”.

Este tipo de experiencias, según el testimonio del protagonista, reflejan tanto el desafío como el potencial de trabajar con intérpretes que no provienen del ámbito profesional. Chalamet destacó que, a pesar de las dificultades inherentes, el contacto con estos actores añade una dosis de realismo y espontaneidad que enriquece la producción.

Sin embargo, también implica un mayor número de repeticiones y la necesidad de adaptarse a reacciones imprevisibles, como la que vivió en esa escena del motel. El episodio ha sido interpretado por el propio Chalamet como una lección sobre los límites de la interpretación y la intensidad que puede alcanzar el cine cuando los límites entre ficción y realidad se desdibujan.

La revelación de Chalamet sobre la escena del motel en Marty Supreme expone los desafíos de trabajar con actores no profesionales en producciones de alto perfil

Paralelamente a estos detalles sobre el rodaje, Marty Supreme ha generado interés por otra revelación inesperada: el cameo secreto de Robert Pattinson. Durante una charla en el BFI Southbank de Londres, Josh Safdie confesó que Pattinson, conocido por su versatilidad y su trabajo previo con el director en Good Time (2017), participó en la película únicamente con su voz.

“Nadie lo sabe, pero esa voz, el comentarista, el árbitro, es Pattinson”, afirmó Safdie, calificando la intervención como un auténtico “huevo de Pascua” para los seguidores. La colaboración se mantuvo en secreto hasta el reciente encuentro, consolidando así el aura de misterio y exclusividad que ha rodeado el estreno del filme.

El reparto de Marty Supreme no se limita a Chalamet y las sorpresas de Pattinson. La película, que relata el ascenso de una estrella estadounidense del tenis de mesa en el circuito internacional, cuenta con la participación de Odessa A’zion, Gwyneth Paltrow y Fran Drescher, quienes aportan diversidad y profundidad a la historia.

La crítica ha destacado especialmente la labor de Chalamet en el papel de Marty Mauser, lo que le ha valido no solo el Globo de Oro a Mejor Actor en Musical o Comedia, sino también el premio Critics Choice. Odessa A’zion recibió una nominación a Mejor Actriz de Reparto en los Premios al Actor, consolidando el prestigio del elenco en la actual temporada de galardones.

Chalamet agradeció a sus padres, coprotagonistas y a Kylie Jenner tras recibir el Globo de Oro a Mejor Actor por su papel en Marty Supreme

El impacto de la película se refleja en la atención mediática y el entusiasmo del propio Chalamet durante la ceremonia de los Globos de Oro celebrada el 12 de enero. En el momento en que se anunció su nombre como Mejor Actor, el intérprete se giró para besar a su pareja, Kylie Jenner, con quien mantiene una relación desde hace tres años.

En su discurso de agradecimiento, Chalamet hizo mención especial a sus padres, a sus coprotagonistas y a Jenner, destacando el valor de la gratitud en su carrera. “Mi padre me inculcó la gratitud desde pequeño, a estar siempre agradecido por lo que tengo. Me ha permitido dejar esta ceremonia con las manos vacías, con la frente en alto y agradecido por estar aquí”, expresó ante el público. Cerró su intervención con un mensaje de cariño hacia sus seres queridos: “Para mis padres, para mi pareja, los quiero. Muchas gracias”.

Las confesiones de Chalamet y las revelaciones en torno al rodaje de Marty Supreme confirman el carácter singular de una producción que ha sabido combinar talento emergente, figuras consagradas y anécdotas que trascienden la pantalla, consolidando su posición como uno de los títulos imprescindibles del año.